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Бизнес ,  
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Представитель Босова ответил на иск из-за увольнений в каннабис-бизнесе

Иск к Босову подал экс-сотрудник Genius Fund Group, которая работает на рынке легальной марихуаны. Он потребовал от российского предпринимателя компенсацию в размере $1,35 млн
Дмитрий Босов
Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Юристы российского миллиардера Дмитрия Босова начали работу по иску, который был подан против него в суд в Лос-Анджелесе. Об этом РБК сообщил представитель бизнесмена.

В иске Босова обвинили в гражданском сговоре и нарушении трудового законодательства, а также потребовали выплатить более $1 млн. По словам представителя российского предпринимателя, изложенные в иске факты не соответствуют действительности.

Как сообщает Forbes, иск подал бывший сотрудник структуры Genius Fund Group, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он занимал должность генерального директора Genius Fund Group, которая работает на рынке легальной марихуаны. Рачоппи устроился туда в апреле 2019 года на пост руководителя службы безопасности, а спустя полгода стал операционным директором. На должность гендиректора его поставили в феврале текущего года.

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Рачоппи утверждает, что после его назначения на должность гендиректора положение Genius Fund Group было тяжелым, а его инициативы саботировались руководством. По его словам, 26 марта его и всех сотрудников компании уволили одним днем. Рачоппи считает, что таким образом было нарушено калифорнийское законодательство, по которому работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней.

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Контракт Рачоппи на посту гендиректора Genius Fund Group был рассчитан до декабря 2021 года. Поскольку он считает, что был уволен без надлежащей причины, он потребовал от Босова и других соответчиков выплатить ему суммарно $1,35 млн (сумма складывается из его зарплаты и бонусов).

Представитель Босова сообщил РБК, что изложенные в иске факты не соответствуют действительности. При этом он назвал иск конфликтом менеджмента при смене команд в руководстве Genius Fund Group.

В настоящее время, как отметил представитель бизнесмена, юристы Босова работают с этим иском. «Дмитрий Босов, как и многие другие известные бизнесмены, инвестировал в легализованный в США каннабис-бизнес, однако не был в США уже более года», — добавил он. Это связано с обострением отношений между российскими и американскими властями, что привело к отмене виз со стороны Вашингтона для многих граждан России еще в 2019 году, пояснил представитель бизнесмена.

Дмитрий Босов, который владеет «Сибантрацитом» и «Востокуглем», принял решение заняться каннабис-бизнесом после того, как власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в начале 2018 года, сообщает Forbes. Он инвестировал средства в работающую на рынке легальной марихуаны структуру, которая позже получила название Genius Fund Group. По информации Рачоппи, Босов инвестировал более $160 млн в различные компании, которые входили в Genius Fund Group.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Михаил Юшков
Теги: Дмитрий Босов, марихуана
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