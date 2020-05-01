Представитель Босова ответил на иск из-за увольнений в каннабис-бизнесе

Иск к Босову подал экс-сотрудник Genius Fund Group, которая работает на рынке легальной марихуаны. Он потребовал от российского предпринимателя компенсацию в размере $1,35 млн

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Юристы российского миллиардера Дмитрия Босова начали работу по иску, который был подан против него в суд в Лос-Анджелесе. Об этом РБК сообщил представитель бизнесмена.

В иске Босова обвинили в гражданском сговоре и нарушении трудового законодательства, а также потребовали выплатить более $1 млн. По словам представителя российского предпринимателя, изложенные в иске факты не соответствуют действительности.

Как сообщает Forbes, иск подал бывший сотрудник структуры Genius Fund Group, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи. Он занимал должность генерального директора Genius Fund Group, которая работает на рынке легальной марихуаны. Рачоппи устроился туда в апреле 2019 года на пост руководителя службы безопасности, а спустя полгода стал операционным директором. На должность гендиректора его поставили в феврале текущего года.

Рачоппи утверждает, что после его назначения на должность гендиректора положение Genius Fund Group было тяжелым, а его инициативы саботировались руководством. По его словам, 26 марта его и всех сотрудников компании уволили одним днем. Рачоппи считает, что таким образом было нарушено калифорнийское законодательство, по которому работодатель должен оповещать сотрудников о массовых увольнениях за 60 дней.