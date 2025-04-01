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Суд отменил часть обеспечительных мер по иску против Богданчикова

Суд отменил некоторые обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры против Сергея Богданчикова, Марка Гарбера и ряда кипрских компаний. Генпрокуратура просит обратить в доход государства их долю в 52,6% в сахалинском СП
Сергей Богданчиков
Сергей Богданчиков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил ходатайства АО «Форпроект», АО «Восточная инвестиционно-промышленная компания» («Восток-Инком») и СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры к бизнесменам Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, а также к ряду кипрских компаний, следует из карточки дела.

Заседание прошло 31 марта, оно было закрытым по ходатайству Генпрокуратуры и «Восток-Инком». Теперь в закрытом режиме будет рассматриваться все дело. Следующее заседание назначено на 8 апреля.

«Сахалин-Шельф-Сервис» подало заявление 25 марта, суд принял его, но оставил без движения. Теперь в картотеке опубликованы данные о вынесенных определениях суда об отмене обеспечительных мер в том числе и по поданному 25 марта ходатайству.

Компания просила отменить обеспечительные меры «в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность».

«Восток-Инком» ходатайствовала об отмене обеспечительных мер в части запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ и реестр акционером, а также ареста доли компании в уставном капитале «Сахалин Шельф-Сервис». АО «Форпроект» просила об отмене запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в отношении «Сахалин Шельф-Сервис», и ареста на доли «Восток-Инком» («Форпроект» владеет компанией) в уставном капитале предприятия.

Генпрокуратура подала иск к инвесторам Богданчикову и Гарберу 6 февраля, на следующий день направила ходатайство об обеспечительных мерах. Ответчиками также проходят несколько кипрских компаний, СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Восток-Инком», АО «Форпроект» и Федеральная служба по финансовому мониторингу значатся как третьи лица.

Генпрокуратура подала иск к инвестору Марку Гарберу и Сергею Богданчикову
Бизнес
Марк Гарбер

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял «Роснефть», а до этого в течение двух лет был гендиректором АО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз». По данным СПАРК, является совладельцем компании «Шельф альянс», которой, вместе с АО «Форпроект» и «Восток-Инком» руководит Михаил Сергеев. Все организации зарегистрированы по одному адресу в Москве.

Также Богданчиков являлся председателем совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», а партнер GHP Group Марк Гарбер был членом совета.

По данным Генпрокуратуры, Богданчиков, будучи президентом «Роснефти» «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения» и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии «Сахалин-Шельф-Сервис», писал «Коммерсантъ». По итогам ряда сделок доля «Восток-Инкома» в СП в 2010 году перешла к кипрским компаниям, чьи акции спустя десять лет скупили Богданчиков и Гарбер через кипрские офшоры. Таким образом, они получили долю в 52,6% в «Сахалин-Шельф-Сервисе».

При этом СП, которое занимается комплексным береговым обеспечением нефтегазовых проектов сахалинского шельфа, является стратегически значимым предприятием, а по итогам сделок бенефициарами стали гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество) Богданчиков и «иностранный резидент» Гарбер.

Для того чтобы контролировать стратегически значимое предприятие, они в соответствии с законом об иностранных инвесторах (ФЗ-57), должны были получить разрешение правительственной комиссии, однако не подавали соответствующих ходатайств, в связи с этим Генпрокуратура требует расторгнуть сделки, совершенные в пользу Богданчикова и Гарбера, и обратить подконтрольные им 52,6% доли в СП в доход государства.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Богданчиков Марк Гарбер Сахалин Генпрокуратура национализация Сахалинская область
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