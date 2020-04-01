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Мусорная компания обещала наладить отключенную за неуплату горячую линию

Сервис, принимавший звонки граждан о некачественном вывозе мусора и незаконных свалках, отключен за неуплату. «Российский экологический оператор» сменил подрядчика и пообещал поменять номер для горячей линии к 6 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Cервис «РЭО Радар», принимающий жалобы россиян на некачественный вывоз мусора и незаконные свалки, телефон которого перестал работать 31 марта из-за неуплаты, возобновит свою работу с 6 апреля. Об этом РБК сообщил представитель госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО, курирует мусорную реформу в России).

По его словам, отключение телефонного номера, принимавшего звонки граждан, связано со сменой подрядчика по услугам связи и с модернизацией самой горячей линии. «РЭО провела обновление системы приема сообщений по вопросам работы региональных операторов. В ближайшее время для звонков горячей линии будет доступен новый номер телефона», — уточнили РБК в пресс-службе компании.

По словам руководителя департамента СМИ и связей с общественностью РЭО Светланы Дзапаровой, компания предусмотрела возможность значительного увеличения звонков на горячую линию. «Возрастающая нагрузка прогнозируется по причине увеличения объемов отходов в период продолжительных нерабочих дней и оперативных сообщений о сбоях от населения», — сказала она.

На сайте проекта radar.reo.ru вечером 31 марта появилось сообщение, что работа системы будет возобновлена 1 апреля. «По техническим причинам работа колл-центра «РЭО Радар» будет временно приостановлена с 1 апреля. В течение недели все неполадки будут устранены и сервис снова начнет принимать обращения жителей», — указано в сообщении.

Сервис «РЭО Радар» был запущен при прежнем руководителе «Российского экологического оператора», который возглавлял компанию с момента ее основания в феврале 2019 года до ноября. Новый гендиректор РЭО Илья Гудков говорил в интервью РБК, что сам пользуется этим сервисом. «В нашем доме раздельного сбора мусора пока нет. Когда наш двор будет оборудован контейнерами для раздельного сбора, конечно, буду сортировать. Я написал этот вопрос в «РЭО Радар». Мне ответили, попросили сфотографировать [контейнерную площадку]», — рассказывал он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: жалобы, вывоз мусора
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