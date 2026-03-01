Иностранным компаниям запретили исследовать товарные рынки России
Иностранные компании не смогут проводить исследование товарных рынков в России. Исключением станет только анализ в собственных интересах или по заказу органов государственной власти
С 1 марта начал действовать запрет для зарубежных компаний или организаций, подконтрольных иностранным государствам, на оказание услуг по анализу товарных рынков в России. Ограничение касается также российских компаний, которые более чем на 20% контролируются из-за рубежа.
В рамках исключения разрешается проводить исследование в собственных интересах без последующей передачи третьим лицам или по заказу государственных органов.
Данные о товарных рынках, в частности, включают уровень спроса и предложения, цены, условия обращения товаров на рынке, объемы производства, импорта, экспорта и продаж товаров, информация о потребителях, производителях и об импортерах товаров.
В начале февраля британское ценовое агентство Argus Media просило Министерство финансов России внести в закон поправки. В письме, с которым ознакомилось Financial Times, Argus выразило «серьезную обеспокоенность» и поставило под сомнение свою способность «сохранять полный объем операций». В агентстве отметили, что компания после начала специальной военной операции продолжала делиться своими данными с Москвой, которые та в свою очередь использовала при подготовке бюджетных прогнозов и макроэкономических моделей.