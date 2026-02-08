FT узнала о письме Argus к Москве насчет закона об исследованиях рынков

FT узнала о письме Argus к властям России насчет закона об исследованиях рынков

Представители компании направили письмо в Минфин России, где поставили под сомнение возможность продолжить работу в стране после принятия закона об ограничении на исследования российских товарных рынков для иностранных компаний

Британское ценовое агентство Argus Media попросило российских властей внести поправки в новый закон, который ограничивает иностранные компании в проведении исследований российских товарных рынков. Об этом сообщила Financial Times.

Газета ознакомилась с письмом Argus Media в Министерство финансов России, которое датируется октябрем 2025 года. В нем агентство выразило «серьезную обеспокоенность» и поставило под сомнение свою способность «сохранять полный объем операций».

Представители Argus Media указали на то, что после начала военной операции на Украине эта компания стала единственным международным ценовым агентством, которое продолжало делиться своими данными с Москвой. Российские власти, как отмечают в компании, использовали полученную информацию при подготовке бюджетных прогнозов и макроэкономических моделей, а также при расчете налогообложения.

«Целью письма было ясно дать понять, что для нас крайне важно сохранить возможность работать в независимом статусе», — заявили Financial Times в Argus Media.

В статье отметили, что попытка Argus Media защитить свою работу в России демонстрирует то, что не все западные компании покинули страну после начала военной операции в 2022 году.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минфина.

Законопроект, накладывающий ограничения на работу зарубежных компаний, которые занимаются исследованиями рынка товаров в России и потребительского поведения россиян, внесли в Госдуму в 2023 году. Летом 2025 года закон подписал президент Владимир Путин. Он предусматривает ряд исключений. Например, иностранные компании смогут проводить исследования по заказу органа государственной власти, а также при условии, что анализ не будут передавать третьим лицам. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Российское правительство, по состоянию на 2023 год, использовало котировки Argus для эталонного сорта европейской нефти North Sea Dated, в частности, для расчета нефтяных налогов (НДПИ, НДД) и экспортных пошлин.