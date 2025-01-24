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«Калашников» назвал дату показа новейшего 7,62-мм ручного пулемета

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Новейший 7,62-мм ручной пулемет с ленточным питанием (РПЛ-7), разработанный группой компаний «Калашников», будет впервые представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEX 2025, сообщила пресс-служба концерна.

Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В корпорации уточнили, что это оружие предназначено для использования против живой силы, огневых и небронированных транспортных средств. Дальность прицельной стрельбы — 800 м.

Снайперы могут установить оптические и ночные прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления. Они получат возможность вести огонь как левой, так и правой рукой, а для переноски и удержания пулемета предусмотрен ремень.

К тому же пулемет будет поставляться вместе с прибором малошумной стрельбы (ПМС), съемной сошкой, передней рукояткой, пулеметными лентами и патронными коробками, которые могут вместить 80 единиц.

Для стрельбы из РПЛ-7 нужно использовать 7,62-мм патроны образца 1943 с пулей со стальным сердечником 57-Н-231, а также патроны с трассирующей пулей Т-45 или Т-45М, уточнили в концерне.

«Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России, говорится на сайте концерна. Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 25 стран мира.

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В августе 2024 года «Калашников» начал поставлять в войска России на тот момент новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45. Его испытания проводили в зоне военной операции на Украине. Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев отметил, что РПЛ-20 выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким. Также рассматривается возможность модификации пулемета под калибры НАТО. «Уже изготовлена первая партия [РПЛ-20] для передачи заказчику», — добавил Уржумцев. Впервые «Калашников» представил широкой публике прототип РПЛ-20 в августе 2020 года.

Как тогда пояснял специалист концерна Григорий Лысенко, у пулемета ленточное питание, а емкость его патронного короба — 100 патронов калибра 5,45. До этого момента пулеметов с ленточным питанием под данный боеприпас на вооружении российской армии не было (РПК-74 использует коробчатый магазин). РПЛ-20 также оснащен регулируемым полимерным прикладом и системой крепления «планка Пикатинни», которая позволяет устанавливать на него различные типы оптических и коллиматорных прицелов. При использовании длинного ствола масса пулемета составляет всего лишь 5,5 кг (с коротким стволом еще меньше — 5,2 кг).

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