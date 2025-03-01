Большинство глэмпингов и турбаз не смогли пройти классификацию

С 1 марта в России заработала обязательная классификация туржилья: глэмпинги и базы отдыха должны были войти в специальный реестр. По оценке бизнеса, процедуру успело пройти 15% рынка, но Росаккредитация массовых проблем не видит

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) попросил министра экономического развития Максима Решетникова продлить срок прохождения первого этапа классификации туристического жилья, который истек 1 марта. Выполнить это требование к установленному сроку не успели подавляющее большинство участников рынка, следует из письма, отправленного ОСИГ министру в конце февраля (есть у РБК).

До 1 марта 2025 года владельцы средств размещения туристов должны были пройти первый этап обязательной классификации — внести сведения о своем объекте в специальный реестр, который ведет Росаккредитация. В противном случае к ним могут возникнуть «вопросы от региональных надзорных органов, которые с той же даты уполномочены проводить контроль за соблюдением законодательства в туризме», указано в письме ОСИГ. Но на сегодняшний день только 15% средств размещения успели пройти самооценку, оценил союз. «Это критически мало, поэтому нужно продлить сроки самооценки до 1 сентября 2025 года или присвоить временную регистрацию таким объектам в заявительной форме», — считает президент ОСИГ Алексей Волков. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Кого это касается

Согласно вступившим в силу с 2025 года поправкам в закон «Об основах туристской деятельности», средства размещения, оказывающие услуги временного проживания для туристов, должны пройти обязательную классификацию в два этапа. Под действие закона помимо отелей, для которых это требование поэтапно вводилось с 2019 года, подпали санатории, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги. На хостелы и сдаваемые посуточно квартиры оно не распространяется: жилые помещения к средствам размещения не относятся, поясняли в Минэкономразвития. Исключение сделано и для детских лагерей, средств размещения религиозных организаций, объектов сельского туризма в фермерских хозяйствах, социальных и реабилитационных учреждений, а также для санаториев силовых ведомств.

До 1 марта базы отдыха, кемпинги и другие объекты должны были включить в реестр сокращенный перечень сведений о себе, а к 1 сентября завершить прохождение самооценки, сказано на сайте Минэкономразвития. Контролировать исполнение этих требований с 1 марта будут региональные органы власти.

Зачем нужна классификация «Туризм в России сегодня растет высокими темпами. Вместе с объемами должно расти и качество туристических услуг», — объяснял необходимость изменений замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев. Классификация всех средств размещения и занесение их в единый реестр выведут из серой зоны большинство участников рынка, избегающих государственного контроля и надзора, указывал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Туристическое жилье, для которого будет введена классификация, также попадет в поле зрения туристического налога; вводить его местные власти имеют право с 1 января 2025 года. Максимальная ставка в 2025 году — 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Затем она будет постепенно расти и к 2029 году достигнет 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 руб. в сутки.

На первом этапе владельцы туристического жилья должны были самостоятельно оценить объект на соответствие обязательным требованиям, установленным к конкретным типам объектов, заполнить чек-лист, сделать фото и загрузить информацию в специальную цифровую систему Росаккредитации. Объект получает классификацию «без звезд», заносится в реестр и уже может легально работать. После прохождения классификации сведения об объекте появятся в едином реестре классифицированных объектов. Отели, которые уже имеют звезды, автоматически переносятся в новый реестр.

На втором этапе объекты должны пройти оценку со стороны аккредитованных экспертов, насколько указанная ими информация соответствует определенному типу средств размещения. Без этого действие классификации приостановят и объект не сможет принимать новых клиентов, размещать рекламу и т.д. Новым гостиницам аккредитованные организации могут на этом этапе присвоить звезды (базам отдыха и глэмпингам они не присваиваются).

В ОСИГ, исходя из информации Росаккредитациии, надеются, что до начала осени санкции к средствам размещения за отсутствие в реестре применяться не будут, следует из письма союза.

Но по закону уже с 1 сентября размещать информацию на турагрегаторах и классифайдах без ссылки на реестр средств размещения будет запрещено. А объекты, не состоящие в этом реестре, не смогут принимать туристов.

Почему глэмпинги и турбазы не успели в срок

Представители гостиничной индустрии сталкиваются с трудностями при прохождении классификации уже на первом этапе, рассказали РБК несколько участников рынка. Самооценка коснулась самых неорганизованных и неопытных участников гостиничного рынка — кемпингов, глэмпингов, баз отдыха. «Ряд формальностей, которые они раньше не проходили, теперь нужно пройти, загрузить пакет документов и видео- или фотоконтент. Это в итоге привело к минимальному количеству объектов, прошедших самооценку», — сказано в письме ОСИГ к Минэкономразвития.

Сколько жилья в России принимает туристов Всего в России работает около 100 тыс. средств размещения туристов, за исключением сдаваемых посуточно квартир, оценили в ОСИГ. Из них официально, по данным Росаккредитации, гостей принимают более 24 тыс. объектов. Кемпингов и глэмпингов, по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), более 1 тыс. В Едином реестре классифицированных объектов размещения на конец февраля было зарегистрировано около 22,6 тыс., среди них 1890 баз отдыха и лишь 21 кемпинг и 52 глэмпинга, сказано в письме ОСИГ. Но речь в основном идет об объектах со свидетельствами 2023–2024 годов, а не о новых регистрациях. По данным, которые приводил глава Минэкономразвития Максим Решетников, с 1 января 2025 года процедуру классификации через самооценку прошли около 1,2 тыс. средств размещения.

Одна из проблем при прохождении отельерами самооценки — сбои в геолокации, которые не дают пользователю даже просто зайти в систему. Большинство экообъектов находятся в удаленных местах или в регионах, прилегающих к зоне специальной военной операции либо обеспечивающих работу систем противовоздушной обороны для защиты от беспилотников, рассказывает Волков из ОСИГ. «Без привязки к геолокации система дает сбой и не позволяет провести самооценку», — поясняется в письме.

Другая сложность — отличие юридического адреса объектов от фактического: это несоответствие затрудняет прохождение самооценки, пишет ОСИГ. Технология прохождения классификации оказалась «очень сырой», указывает и председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. «Иногда отели не могут две-три недели пройти первый этап классификации, например не у всех получается ввести адрес», — объясняет он. По словам Богданова, те объекты, которые пытались пройти самооценку в начале февраля, до сих пор технически не могут этого сделать.

Отрасль, по словам Волкова, недостаточно готова к работе с цифровыми инструментами, особенно в регионах: большинство останавливаются на этапе загрузки фото- и видеоматериалов. У некоторых средств размещения, расположенных в лесу или в горах, нет стабильного интернета, напоминает гендиректор «Балтийской туристской инициативы» и эксперт по классификации Юлия Гржибовская. Гостиничной индустрии нужны дополнительные обучающие вебинары с участием технических экспертов и сотрудников Росаккредитации, предлагает ОСИГ.

Что говорит Росаккредитация

Случаи сбоев геолокации действительно отмечаются, но, как правило, это не влияет на загрузку данных во ФГИС «Гостеприимство», где средства размещения проходят самооценку, сообщили РБК в пресс-службе Росаккредитации. «Что касается кемпингов и отдаленных баз отдыха, то специально для таких средств размещения, которые ранее не подлежали классификации, действует упрощенная и сокращенная самооценка, в которой просто достаточно указать фактический адрес и приложить документы, подтверждающие право владельца», — добавил представитель ведомства.

Массовых проблем с прохождение классификации, по данным Росаккредитации, у участников рынка нет: только у 3% средств размещения возникают реальные сложности с включением в реестр. При этом 83% объектов не сталкиваются с техническими проблемами и проходят самооценку с первой попытки. «Сложности связаны с тем, что заявители не изучили внимательно требования законодательства и не ознакомились с разработанными Росаккредитацией инструкциями», — объяснили в пресс-службе. Среди типовых ошибок заявителей в ведомстве также назвали неправильно загруженные фото средств размещения, неподтверждение галочками обязательных требований в полях системы и направление подтверждающих документов не в полном объеме. «Система постоянно улучшается, при необходимости в ее работу вносятся коррективы: специально для заявителей запущен чат техподдержки, который работает круглосуточно», — добавили в Росаккредитации.