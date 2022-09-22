Крупнейший в России производитель серебра задумался о перерегистрации в Китае или ОАЭ

Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Китае или ОАЭ

Polymetal рассматривает возможность перерегистрировать компанию с острова Джерси в Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан, заявил исполнительный директор группы. Это часть плана по разделению активов Polymetal в России и Казахстане

Фото: polymetalinternational.com

Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по размеру производитель золота, рассматривает Гонконг, материковый Китай, ОАЭ либо Казахстан для перерегистрации с острова Джерси, сообщил главный исполнительный директор компании Виталий Несис на конференц-звонке с инвесторами и аналитиками 22 сентября.

Компания объявила в июле, что хочет разделить свои активы в России и Казахстане, чтобы восстановить акционерную стоимость за счет переоценки рынком активов в Казахстане и снизить риски текущей деятельности. Изменение структуры группы рассматривается в условиях «беспрецедентного уровня вызовов и внешних ограничений», которые отражаются на бизнесе компании, объяснил Несис инвесторам, имея в виду антироссийские санкции.

«По моему личному мнению, если не будет перерегистрации, не будет и разделения активов», — предупредил он инвесторов в нынешний четверг.

Почему Polymetal понадобилась перерегистрация

По словам Несиса, разделение активов при текущей регистрации Polymetal на острове Джерси «практически невозможно, потому что требует одобрения на очень высоком уровне в России».

5 августа 2022 года вышел указ, который прямо запрещает продажу нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов, включая добычу золота, никеля и металлов платиновой группы, без специального разрешения президента минимум до конца 2022 года. Остров Джерси включен в список недружественных юрисдикций.

По результатам обсуждения с внешними юридическими консультантами менеджмент Polymetal решил, что этот указ накладывает существенные ограничения на возможность разделения активов в России и Казахстане, говорится в финансовой отчетности группы за первое полугодие, которая была опубликована 22 сентября.

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Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа ИСТ Александра Несиса (старший брат Виталия Несиса) и партнеров — 23,9% и фонды BlackRock (около 10%). Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Головная компания группы Polymetal International plc зарегистрирована на острове Джерси. По итогам первого полугодия 2022 года Polymetal произвел 697 тыс. унций в золотом эквиваленте, из них 453 тыс. унций на российских предприятиях (65%) и 244 тыс. в Казахстане (35%). Выручка компании составила $1,05 млрд: $605 млн в России (58%) и $443 млн в Казахстане (42%).

В июле Несис говорил, что Polymetal рассматривает три варианта изменения структуры группы, но сегодня не уточнил, понадобится ли перерегистрация в дружественной юрисдикции для любого из них. Первый вариант — продать российские активы третьей стороне, тогда у Polymetal останется только бизнес в Казахстане. Второй — выкуп российских активов менеджментом. Третий — выделить российские активы в отдельную компанию.

«Геополитические изменения в этом году показали, что практически невозможно предсказать динамику международных санкций в отношении России, — отметил Несис. — К сожалению, возможно все. Мы понимаем, что чем быстрее мы переедем, тем выше будут наши шансы завершить сделку».

Изменение юрисдикции не значит, что компания перестанет торговаться на Лондонской фондовой бирже, подчеркнул заместитель гендиректора по финансам Polymetal Максим Назимок.