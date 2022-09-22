Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Китае или ОАЭ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 16:09
Дептранс заявил о падении числа улетевших за границу в день мобилизации Общество, 21:35
ЦСКА проиграл два матча подряд перед дерби со «Спартаком» в КХЛ Спорт, 21:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:30
Эстонский клуб уволил экс-игрока «Спартака» Калиниченко спустя 10 дней Спорт, 21:29
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 21:27
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 21:03
Лавров обвинил Запад в отстаивании «нашего сукина сына» Зеленского Политика, 20:51
Правительство утвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными Политика, 20:47
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военный комиссариат Москвы выпустил приказ о мобилизации Политика, 20:45
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 20:42
Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Китае или ОАЭ Бизнес, 20:42
Бен Сальман заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом Политика, 20:38
Генштаб заверил, что новобранцев срочной службы не отправят в Донбасс Политика, 20:36
В Тульской области мобилизованным дополнительно выплатят по ₽100 тыс. Политика, 20:28
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Polymetal заявил о возможной перерегистрации в Китае или ОАЭ

Крупнейший в России производитель серебра задумался о перерегистрации в Китае или ОАЭ
Polymetal рассматривает возможность перерегистрировать компанию с острова Джерси в Гонконг, КНР, ОАЭ или Казахстан, заявил исполнительный директор группы. Это часть плана по разделению активов Polymetal в России и Казахстане
«Полиметалл» POLY ₽290,6 -10,83% Купить
Фото: polymetalinternational.com
Фото: polymetalinternational.com

Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по размеру производитель золота, рассматривает Гонконг, материковый Китай, ОАЭ либо Казахстан для перерегистрации с острова Джерси, сообщил главный исполнительный директор компании Виталий Несис на конференц-звонке с инвесторами и аналитиками 22 сентября.

Компания объявила в июле, что хочет разделить свои активы в России и Казахстане, чтобы восстановить акционерную стоимость за счет переоценки рынком активов в Казахстане и снизить риски текущей деятельности. Изменение структуры группы рассматривается в условиях «беспрецедентного уровня вызовов и внешних ограничений», которые отражаются на бизнесе компании, объяснил Несис инвесторам, имея в виду антироссийские санкции.

«По моему личному мнению, если не будет перерегистрации, не будет и разделения активов», — предупредил он инвесторов в нынешний четверг.

Почему Polymetal понадобилась перерегистрация

По словам Несиса, разделение активов при текущей регистрации Polymetal на острове Джерси «практически невозможно, потому что требует одобрения на очень высоком уровне в России».

5 августа 2022 года вышел указ, который прямо запрещает продажу нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов, включая добычу золота, никеля и металлов платиновой группы, без специального разрешения президента минимум до конца 2022 года. Остров Джерси включен в список недружественных юрисдикций.

По результатам обсуждения с внешними юридическими консультантами менеджмент Polymetal решил, что этот указ накладывает существенные ограничения на возможность разделения активов в России и Казахстане, говорится в финансовой отчетности группы за первое полугодие, которая была опубликована 22 сентября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Стоит ли ждать волны дефолтов на российском рынке облигаций
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Keyence Как борец с корпорациями стал главным богачом Японии, заработав $38 млрд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском
Инструкции

Крупнейшими акционерами Polymetal являются группа ИСТ Александра Несиса (старший брат Виталия Несиса) и партнеров — 23,9% и фонды BlackRock (около 10%). Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Головная компания группы Polymetal International plc зарегистрирована на острове Джерси.

По итогам первого полугодия 2022 года Polymetal произвел 697 тыс. унций в золотом эквиваленте, из них 453 тыс. унций на российских предприятиях (65%) и 244 тыс. в Казахстане (35%). Выручка компании составила $1,05 млрд: $605 млн в России (58%) и $443 млн в Казахстане (42%).

В июле Несис говорил, что Polymetal рассматривает три варианта изменения структуры группы, но сегодня не уточнил, понадобится ли перерегистрация в дружественной юрисдикции для любого из них. Первый вариант — продать российские активы третьей стороне, тогда у Polymetal останется только бизнес в Казахстане. Второй — выкуп российских активов менеджментом. Третий — выделить российские активы в отдельную компанию.

«Геополитические изменения в этом году показали, что практически невозможно предсказать динамику международных санкций в отношении России, — отметил Несис. — К сожалению, возможно все. Мы понимаем, что чем быстрее мы переедем, тем выше будут наши шансы завершить сделку».

Изменение юрисдикции не значит, что компания перестанет торговаться на Лондонской фондовой бирже, подчеркнул заместитель гендиректора по финансам Polymetal Максим Назимок.

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
Золото серебро Polymetal раздел активов
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Polymetal допустил продажу российских активов
Бизнес
Polymetal переделает золоторудный проект под оборудование из Китая
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter