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В Минприроды сохранили норму об ограничении дивидендов при ущербе природе

Минприроды сохранило в законопроекте, ужесточающем ответственность собственников промышленных предприятий, пункт об ограничении выплаты дивидендов в случае неоплаты ущерба, нанесенного окружающей среде
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минприроды сохранило в законопроекте, предполагающем ужесточение ответственности собственников предприятий за нанесение ущерба окружающей среде, пункт, который предусматривает ограничение на выплату дивидендов компаний, если они не оплачивают в полном объеме ущерб за экологические нарушения.

«Норма об ограничении выплат дивидендов акционерам промышленных предприятий, которые нанесли ущерб окружающей среде, как была, так и осталась в законопроекте, который разработан Минприроды по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко», — заявила РБК пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева.

В РСПП выступили против заморозки дивидендов из-за ущерба природе
Бизнес
Фото:Евгений Полесский / Facebook


Согласно последней версии законопроекта (копия есть у РБК), предлагается внести изменения в статью 43 «Ограничение на выплату дивидендов» закона «Об акционерных обществах», дополнив пункт «Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям» новым абзацем: «Если на день принятия такого решения обществом не возмещен в полном объеме исчисленный и предъявленный вред окружающей среде». Такое же условие предлагается добавить и в пункт «Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям».

«Эту норму не исключали и не собирались исключать ни при каких условиях. Министерство готово было пойти на разговор с бизнес-сообществом лишь в части некоторых уточнений, касаемых выплат дивидендов», — сказала Евсеева.

На заседании общественного совета Минприроды, которое состоялось 25 февраля, директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский (представляет РСПП в совете) выступил против ограничений на выплату дивидендов. По его словам, эту идею необходимо доработать. «Год назад, 1 апреля [2020 года], был принят федеральный закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций. При его подготовке ко второму и третьему чтениям были поправки про установку ограничений на выплату дивидендов при ЧС, но после экспертной работы с министерствами, правительством и Думой эти положения, к счастью, были исключены», — напомнил Полесский. К вопросу об ограничении выплат дивидендов в случае накопленного вреда окружающей среде также нужно подходить более тщательно, отметил он, подчеркнув, что выражает позицию РСПП, а не «Металлоинвеста».

Об этом же говорилось в письме президента РСПП Александра Шохина, которое он направил замглавы Минприроды Светлане Радченко 8 февраля (у РБК есть копия). «Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает <...> исключить запрет на выплату дивидендов ранее полного возмещения вреда окружающей среде», — пишет Шохин. По его словам, этот запрет противоречит положениям законодательства в отношении права природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде, а также в случаях, когда такая компания проводит восстановительные работы в соответствии с утвержденным проектом.

Ранее эксперты назвали запрет на выплату дивидендов радикальной мерой и предупредили, что она будет трактоваться как ограничение прав акционеров и станет ударом по инвестиционному климату.

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Радченко на том же заседании общественного совета посчитала позицию РСПП обоснованной, пообещав доработать законопроект.

Автор
Людмила Подобедова
Минприроды РФ законопроект ущерб
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