В Тинькофф Банке прокомментировали слушания с участием Тинькова в Лондоне

Фото: Владислав Шатило / РБК

Основатель, акционер и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков участвует в судебном слушании, инициированном Налоговой службой США, в качестве частного лица. Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в группу Тинькофф (включая Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование»), сообщил РБК представитель банка.

«Мы самостоятельно сообщили информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных IRS, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве», — сообщили в банке.

По словам представителя банка, Тиньков не является гражданином США с 2013 года.

28 февраля стало известно, что Налоговая служба США инициировала в отношении Олега Тинькова судебные слушания относительно налоговых споров.