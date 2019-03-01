Акции Tesla снизились на 8% на фоне решения о закрытии ее магазинов

Акции Tesla снизились на 8% на фоне решения о закрытии ее магазинов

Акции американского производителя электромобилей Tesla упали в пятницу на 8%. Это произошло после того, как компания объявила о новых мерах для сокращения расходов

Фото: Jens Schlueter / EPA / ТАСС

Ценные бумаги Tesla упали более чем на $24, ниже отметки в $300. Таким образом биржа отреагировала на появившееся накануне заявление Илона Маска о закрытии части магазинов и сокращении персонала, сообщает CNBC. CEO компании также признал, что рассчитывать на прибыль по результатам первого квартала не приходится в свете попыток снизить стоимость седана Tesla 3 c $43 тыс. до $35 тыс.

Маск высказал надежду, что успешным в плане прибыльности станет второй квартал.

Всего у Tesla 378 магазинов в разных странах мира. Маск не уточнил, сколько из них будет закрыто. Известно, что компания сохранит информационные центры, где потенциальные клиенты могут узнать о новых автомобилях. Ставка при продажах будет сделана на онлайн. «Сейчас 2019 год. Люди любят покупать онлайн», — пояснил миллиардер.