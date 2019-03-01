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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Одобривший запуск «Игры престолов» топ-менеджер ушел из HBO
CEO компании HBO Ричард Пиплер объявил об отставке. За последние 12 лет при его участии кабельная сеть запустила такие успешные проекты, как «Игра престолов», «Настоящая кровь» и «Подпольная империя»
Ричард Пиплер (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Об своей отставке Пиплер разослал письмо сотрудникам HBO, сообщает The Wall Street Journal. «Тяжело сообщать об уходе из компании, которую я очень люблю. Но считаю, что сейчас самое подходящее время сделать это», — написал он.

По данным WSJ, уход связан с покупкой AT&T компании Time Warner, которая ранее владела HBO. И хотя новые владельцы особо отметили роль топ-менеджера в развитии HBO, появились предположение, что они урежут автономию кабельной сети. В частности, Пиплеру не нравились планы AT&T сделать ставку на размещение продукции HBO на своих ресурсах. Собеседники газеты указывали, что его больше интересовало развитие качественного контента и превращение сети в аналог Netflix, однако понимания он не нашел.

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Издание The Verge также указывает, на несовпадение взглядов Пиплера и нового CEO WarnerMedia Джона Стэнки.​ New York Times, описывая одно из совещаний с участием Пиплера и Стэнки, указывает, что последний заявил о необходимости серьезных изменений. Пиплер на это возразил, что HBO приносит серьезный доход. «Ты приносишь, но этого недостаточно», — перебил его Стэнки.

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Пока нет информации, кто будет новым главой совета директоров HBO. По данным Variety, речь может идти о создании новой структуры, в которую войдет телесеть и компания Turner. На пост ее руководителя претендует бывший руководитель NBC Entertainment Боб Гринблатт.

Пиплер пришел в HBO, будучи владельцем пиар-агентства. Изначально этим же он занимался и в телекомпании, но стал быстро подниматься по карьерной лестнице, дойдя в итоге до позиции CEO. Именно он содействовал запуску таких сериалов как «Игра престолов», «Настоящая кровь», «Вице-президент», «Подпольная империя», «Новости».
Автор: Артем Филипенок
Теги: «Игра престолов», HBO
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