Одобривший запуск «Игры престолов» топ-менеджер ушел из HBO

CEO компании HBO Ричард Пиплер объявил об отставке. За последние 12 лет при его участии кабельная сеть запустила такие успешные проекты, как «Игра престолов», «Настоящая кровь» и «Подпольная империя»

Ричард Пиплер (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Об своей отставке Пиплер разослал письмо сотрудникам HBO, сообщает The Wall Street Journal. «Тяжело сообщать об уходе из компании, которую я очень люблю. Но считаю, что сейчас самое подходящее время сделать это», — написал он.

По данным WSJ, уход связан с покупкой AT&T компании Time Warner, которая ранее владела HBO. И хотя новые владельцы особо отметили роль топ-менеджера в развитии HBO, появились предположение, что они урежут автономию кабельной сети. В частности, Пиплеру не нравились планы AT&T сделать ставку на размещение продукции HBO на своих ресурсах. Собеседники газеты указывали, что его больше интересовало развитие качественного контента и превращение сети в аналог Netflix, однако понимания он не нашел.

Издание The Verge также указывает, на несовпадение взглядов Пиплера и нового CEO WarnerMedia Джона Стэнки.​ New York Times, описывая одно из совещаний с участием Пиплера и Стэнки, указывает, что последний заявил о необходимости серьезных изменений. Пиплер на это возразил, что HBO приносит серьезный доход. «Ты приносишь, но этого недостаточно», — перебил его Стэнки.