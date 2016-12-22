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«Аэрофлот» увеличил нормативы по размеру ручной клади
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«Аэрофлот» увеличил нормативы по размеру ручной клади
Бизнес, 26 фев, 20:31
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«Аэрофлот» увеличил нормативы по размеру ручной клади
После жалоб со стороны пассажиров «Аэрофлот» увеличил размер разрешенной на борту ручной клади. Ранее авиакомпания сделала послабления для провоза музыкальных инструментов
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

«Аэрофлот» представил новые габариты разрешенной ручной клади: 55 см в длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту, говорится на сайте авиакомпании. Первым на это обратило внимание издание Meduza.

«Совместно с нашими консультантами мы проанализировали продукцию ведущих производителей и пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55х40х23–25 см. В связи с этим в требования к нормам провоза багажа в салоне самолета были внесены изменения», — сказал РБК представитель «Аэрофлота».

Как писал РБК, 9 февраля авиакомпания заявила, что с 15 февраля планирует ужесточить контроль за ручной кладью и в базовом аэропорту Шереметьево, и на других воздушных узлах по всей своей маршрутной сети. Ручная кладь, разрешенная к провозу в салоне самолета, не должна была превышать размеры 55х40х20 см.

«Аэрофлот» сообщал, что работники и агенты авиакомпании будут проводить осмотр проносимых в салоны самолетов вещей на протяжении всего времени предполетных процедур. При регистрации пассажир будет обязан предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх нормы бесплатного провоза багажа, перечень которых размещен на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик отмечал, что специальная система контроля за провозом ручной клади вводится из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку мест в салонах самолетов на полках для ее размещения.

Однако после этого авиапассажиры начали жаловаться на новые правила авиакомпании. «Если что-то теперь не проходит в ручную кладь, то это что-то надо сдавать в багаж!» — жаловался блогер Илья Варламов. «Так что заранее все внимательно упаковывайте, взвешивайте и перепроверяйте», — отмечал он. О жалобах пассажиров сообщал и портал Travel.ru.

Ранее «Аэрофлот» уже смягчил требования по провозу музыкальных инструментов. «Идя навстречу многочисленным пожеланиям лучших музыкальных коллективов, составляющих гордость России, «Аэрофлот» принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в ручной клади, от 115 до 135 см по сумме трех измерений», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Аэрофлот» , ручная кладь , нормативы
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