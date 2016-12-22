Инвестподразделение «Альфа-Групп» сменит руководителя второй раз за год

В инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» А1 во второй раз сменился руководитель менее чем за год. Исполняющего обязанности президента Андрея Тясто сменит Андрей Елинсон

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Андрей Тясто покинет пост руководителя А1 — инвестиционного подразделения «Альфа-Групп». Об этом говорится в сообщении инвестгруппы.

Кроме смены руководителя, А1 меняет организационную модель, уточняется в сообщении — теперь инвесткомпания «будет работать как партнерство». Пост управляющего партнера А1 займет Андрей Елинсон, директор по управлению активами материнской компании «Альфы» — консорциума CTF. «В рамках новой модели партнеры в А1 получат не только возможность инвестировать в проекты, которыми компания занимается на рынке специальных ситуаций, но и смогут более оперативно и автономно принимать инвестиционные решения», — поясняется в сообщении.

Елинсон работает в CTF с 2015 года и сейчас является членом совета директоров Альфа-банка, входит в наблюдательный совет X5 Retail Group (управляется «Альфа-Групп»), совет директоров «АльфаСтрахование», «Росводоканала» и компании IDS Borjomi International, которая производит минеральную воду «Боржоми». До прихода в «Альфа-Групп» Елинсон был заместителем генерального директора «Базового элемента» Олега Дерипаски и в консалтинговой компании Deloitte. По словам председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Елинсон «проявил себя как сильный и требовательный менеджер».

Согласно сообщению А1, Тясто покинул компанию, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

Андрей Тясто был назначен президентом А1 после ухода с этого поста Александра Винокурова в мае 2017 года. Перед назначением Тясто, который пришел в А1 в 2015 году, работал в должности управляющего директора. До А1 он руководил девелоперскими компаниями «Баркли» и Sminex, а также был старшим партнером холдинга «Росбилдинг».

Перед Тясто, как он сам рассказывал РБК, были поставлены две задачи — увеличение количества проектов и повышение их капиталоемкости для лучшего использования финансовых возможностей «Альфа-Групп». «Любому системному бизнесу жизненно важно иметь гарантированный ресурсный входящий поток — будь то руда, клиенты, инвестиционные проекты. Важно понимать, что источник проектов «специальных ситуаций» далек от своего исчерпания, учитывая текущий уровень развития корпоративных отношений в России. Компания должна продолжить выстраивать работу таким образом, чтобы у инвестиционной команды всегда была возможность выбирать лучшие проекты», — отмечал он.

«Перед Андреем был поставлен ряд конкретных задач по улучшению качества активов компании и усилению инвестиционного блока, которые были успешно реализованы. Мы благодарны Андрею за проделанную работу», — приводятся в сообщении А1 слова члена наблюдательного совета «Альфа-Групп» Германа Хана.

За время пребывания Тясто на посту президента А1 обанкротился один из портфельных активов инвесткомпании — дилерская группа «Независимость», в капитал которой А1 вошла в 2008 году. У А1 было 49,95% компании, остальные 50,05% — у Романа Чайковского. Иск о банкротстве подал один из основных кредиторов компании — Газпромбанк. Последние автосалоны «Независимости» были закрыты в конце ноября 2017 года.

С исками о банкротстве столкнулся и интернет-холдинг «Юлмарт», совладельца которого Михаила Васинкевича представляет А1. Роль А1 в корпоративном конфликте в «Юлмарте» основной владелец интернет-холдинга Дмитрий Костыгин описывал в интервью РБК как «вымогательство». «Мне кажется, ситуация обстояла так: приходит к ним [совладелец «Юлмарта» Михаил] Васинкевич и говорит: «Тут есть возможность заставить выкупить мою долю с вашей помощью». Они соглашаются. Стряпают иск в лондонском суде, сообщают в СМИ, что у нас конфликт акционеров. Делают публикации страшные, идут в банк, рассказывают про конфликт, и, видимо, по своей инструкции банк не может продлить твой кредит. Со стороны «Альфы» это похоже, как мне кажется, на вымогательство. Я надеюсь, что рано или поздно нам удастся это доказать, как в России, так и за рубежом.», — рассказал Костыгин.