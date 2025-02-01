Суд арестовал топ-менеджера «Роснано»

Она и еще несколько сотрудников госкорпорации проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они фальсифицировали отчетность, чтобы скрыть проблемы госкомпании

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Мещанский суд Москвы отправил под арест топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Ей назначе арест сроком на 1 месяц 28 суток.

Утром в пятницу МВД сообщило, что по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) были задержаны трое сотрудников госкорпорации «Роснано» и «другие лица». Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

В сообщении министерства говорится, что в 2017 году подозреваемые — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании.

По версии следствия, фигуранты дела использовали искаженные данные отчетности, для предоставления единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверных сведений о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». «Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 млрд руб., сообщило МВД.

Эту сумму, по данным издания «Коммерсант», выделили на создание гибкого планшета для школьников. Гаджет, который может «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», Анатолий Чубайс представил президенту Владимиру Путину в 2011 году. Проект не был реализован. При создании планшета, по данным правоохранительных органов, дочерняя компания «Пластик Лоджик» похитила 13 млрд руб. По подозрению в причастности к преступлению был арестован экс-руководитель компании Борис Галкин.

В Кремле не стали комментировать задержание топ-менеджеров Роснано.

С 2008 года по 2020 год председателем правления «Роснано» был Анатолий Чубайс. После этого он стал специальным представителем президента Владимира Путина по вопросам устойчивого развития. В марте 2022 года Путин уволили Чубайса с этого поста. За два дня до отставки тот уехал из России. После этого экс-глава «Роснано» стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований в Израиле, который занялся изучением истории России после распада СССР.

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой 17 января обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить работу Чубайса в «Роснано» и на посту помощника президента. «У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — сказал РБК Картаполов 30 января.