Основатель Baring Vostok признал вину по делу о растрате ₽2,5 млрд

Майклу Калви после признания вины сократили условный срок до 4 лет и 4 месяцев, он живет за границей. Его с другими фигурантами обвиняли в растрате средств банка «Восточный», но Калви называл приговор нечестным

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви признал вину по делу о растрате ₽2,5 млрд банка «Восточный», сообщили «Интерфаксу» в Кассационном суде.

С учетом признания вины и раскаяния ему сократили условный срок на два месяца — до четырех лет и четырех месяцев условно.

Калви и остальных фигурантов дела признали виновными в августе 2021 года, тогда они вины не признали. Им назначили условные сроки, которые прошлым летом были сокращены. После приговора Калви покинул Россию.

Фигурантов обвиняли в растрате средств банка путем выдачи «Первому коллекторскому бюро» невозвратного кредита на 2,5 млрд руб. Следствие решило, что банк потерял эти средства вследствие невыгодного соглашения, организованного фигурантами, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» передали 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд руб., в то время как их реальная стоимость составляла 600 тыс., заявлял СК.

Тогда Калви характеризовал приговор как нечестный и оскорбительный. «Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей помимо самого банка «Восточный». Судья слово в слово повторила речь прокурора», — говорил он.