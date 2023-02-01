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Власти согласовали продажу «ВымпелКома» менеджменту

Правительственная комиссия согласовала продажу «ВымпелКома» менеджменту
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительственная комиссия согласовала продажу «ВымпелКома» менеджменту, сообщил источник РБК, знакомый с обсуждениями, а также собеседник, близкий к участникам сделки. 

Сделка согласована, сообщил РБК чиновник, знакомый с ходом обсуждения. Учтены замечания, что все держатели бондов должны получить равные условия, добавил он.

РБК направил запрос в VEON и «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»). 

В конце ноября 2022-го VEON объявила о продаже «ВымпелКома» группе топ-менеджеров во главе с гендиректором российской «дочки» Александром Торбаховым. Российский бизнес нидерландский холдинг оценил в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Но VEON должен получить только 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но срок мог бы быть продлен, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», в том числе от правительственной комиссии.

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