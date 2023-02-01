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«Аэрофлот» и Ространснадзор решили изменить правила провоза ручной клади

«Аэрофлот» и Ространснадзор решили изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор и «Аэрофлот» будут работать над изменениями в правила провоза ручной клади и багажа, намереваясь сделать их едиными и понятными для всех. Глава «Аэрофлота» отметил, что это позволит развиваться лоукостерам
Фото: Pirosky / Getty Images
Фото: Pirosky / Getty Images

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта анонсировали работу по изменению правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их едиными и понятными для всех, заявили журналистам гендиректор компании Сергей Александровский и глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП (федеральные авиационные правила. — РБК) единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», — сказал последний. (цитата по «РИА Новости»)

Александровский добавил, что «Аэрофлот» и Ространснадзор «одинаково смотрят на суть решения вопроса» и будут работать над внесением изменений в ФАП. По словам главы авиакомпании, закрепление минимальных габаритов позволит развиваться в стране лоукостерам.

В середине января суд обязал лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») убрать из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза. При этом сохранились альтернативные правила провоза, согласно которым в салон самолета можно брать любые незапрещенные вещи, которые помещаются в калибратор (36×30×27 см).

Перевозчик убрал свой вариант правил из требований, но подчеркнул, что они были введены в 2018 году на основании ФАП-82. Компания пообещала выступать за устранение разночтений в положениях закона.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Аэрофлот Ространснадзор ручная кладь провоз багажа
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