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Бизнес ,  
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Ротенберг с партнерами решили выкупить 30,5% Шереметьево у Росимущества

Аркадий Ротенберг с партнерами, владеющие 66,1% акций Шереметьево, решили выкупить еще 30,5% у Росимущества, исполнив опцион. Ранее они планировали продать часть своих акций для выкупа госдоли
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Компания «Шереметьево холдинг» Аркадия Ротенберга, Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, контролирующая 66,1% международного аэропорта Шереметьево, подала заявку на выкуп еще 30,46% у Росимущества. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Таким образом, компания решила воспользоваться опционом: «Шереметьево холдинг» по акционерному соглашению имеет право на call-опцион на выкуп госпакета, а Росимущество — put-опцион на продажу своего пакета частным акционерам. Сумма будущей сделки не раскрывается.

Представители Шереметьево, «Шереметьево холдинг», Росимущества и Ротенберга отказались от комментариев.

Ранее Пономаренко, который возглавляет совет директоров Шереметьево, говорил, что для выкупа госпакета аэропорта частные акционеры рассматривают возможность продать часть своего существующего пакета и ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями. «По условиям акционерного соглашения наш опцион на выкуп государственного пакета в МАШ еще не начал действовать — у нас еще есть время подумать и взвешенно принимать решение», — отмечал бизнесмен в январе 2020 года.

В 2019 году аэропорт Шереметьево обслужил 49,9 млн пассажиров, заняв восьмое место в Европе. Выручка аэропорта, по предварительным данным, в 2019 году составила 84,4 млрд руб., увеличившись на 45,5%.

Ротенберг, Пономаренко и Скоробогатько получили контроль в Шереметьево в 2016 году. Тогда они обязались построить в аэропорту новый пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи этого терминала с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новый грузовой терминал и новый топливо-заправочный комплекс.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: Аркадий Ротенберг, Шереметьево
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