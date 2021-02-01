Маск пообещал показать ролик со способной играть в видеоигры обезьяной

Специалисты стартапа Neuralink вживили в мозг обезьяны специальный чип для связи с компьютером, пояснил предприниматель. В августе Маск сообщил, что похожее устройство успешно имплантировали в мозг свиньи

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa via AP)

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры. Его слова передает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — уверяет Маск.

Миллиардер пообещал, что видео с обезьянами, которым вживили чип, будут опубликованы примерно через месяц.

Разработкой мозговых чипов занимается стартап Neuralink, который Маск создал в 2017 году. В июле 2019 года компания провела презентацию, на которой сообщила о первых шагах при разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Президент Neuralink Макс Ходак рассказал, что чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. микроэлектродов. При помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном.