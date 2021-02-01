США отказали Вексельбергу в разморозке денег на благотворительность

Средства бизнесмена заморожены в американских и швейцарских банках из-за санкций США, введенных весной 2018 года. По его словам, американский Минфин не разрешил направить деньги на борьбу с пандемией

Виктор Вексельберг (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Минфин США не дает разрешения на доступ к средствам с личных счетов владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. По словам миллиардера, на его счетах в зарубежных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

На вопрос о том, может ли бизнесмен воспользоваться суммой около $1,5 млрд, замороженной в американских и швейцарских банках, Вексельберг ответил, что «заморожено больше». «И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают», — рассказал он.

Вексельберг отметил, что ведомство даже не разрешило направить средства на благотворительные цели, на борьбу с пандемией, «хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов». Эти средства бизнесмен хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе, уточнил он. По словам бизнесмена, такая ситуация стала для него «очередным откровением». «Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», — отметил он.

О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в июне 2018 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свой источник в принадлежащей бизнесмену группе «Ренова». Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer.