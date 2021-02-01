США отказали Вексельбергу в разморозке денег на благотворительность
Минфин США не дает разрешения на доступ к средствам с личных счетов владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. По словам миллиардера, на его счетах в зарубежных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд. Об этом он рассказал в интервью Forbes.
На вопрос о том, может ли бизнесмен воспользоваться суммой около $1,5 млрд, замороженной в американских и швейцарских банках, Вексельберг ответил, что «заморожено больше». «И воспользоваться ими можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают», — рассказал он.
Вексельберг отметил, что ведомство даже не разрешило направить средства на благотворительные цели, на борьбу с пандемией, «хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов». Эти средства бизнесмен хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе, уточнил он. По словам бизнесмена, такая ситуация стала для него «очередным откровением». «Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?», — отметил он.
О заморозке средств Вексельберга в швейцарских банках стало известно в июне 2018 года. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свой источник в принадлежащей бизнесмену группе «Ренова». Тогда называлась сумма 1 млрд швейцарских франков или $1,013 млрд. Заморожены оказались счета миллиардера в публичных и частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer.
В мае 2020 года Вексельберг сообщил, что Julius Baer не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией. «Мы попросили швейцарский банк Julius Baer направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией — на благотворительные цели, не бизнес. И мы получили отказ», — сообщил миллиардер. Бизнесмен назвал такие действия варварством и призвал международное сообщество «проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры».