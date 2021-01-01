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Джек Ма пропал из жюри конкурса после претензий китайского регулятора

После провала с выходом на биржу и претензий регуляторов Китая подразделения Alibaba Джек Ма больше не участвует в проведении конкурса для бизнесменов из Африки, хотя ранее он был судьей в финале.
Alibaba BABA $232,79 -2,65% Купить
Джек Ма
Джек Ма (Фото: VCG / Getty Images)

Основатель Alibaba (материнская компания онлайн-ретейлера Aliexpress) миллиардер Джек Ма (состояние $58,5 млрд по данным Forbes) перестал принимать участие в созданном им конкурсе Africa’s Business Heroes, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, предприниматель не появился в финале конкурса в ноябре, где он должен был выступать в качестве судьи, его фото также удалили из списка судей. Кроме того, его больше не показывают в промо-видео.

«Из-за сложностей с расписанием мистер Ма не мог больше быть в составе судей финала Africa’s Business Heroes», — сказал газете представитель Alibaba. Джека Ма в телешоу заменила соосновательница Alibaba Люси Пенг. При этом в прошлом году участники конкурса представляли свои идеи непосредственно Джеку Ма.

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Джек Ма

Издание также отмечает, что, несмотря на то, что финал конкурса прошел в ноябре, его телетрансляцию отложили до весны.

В 2017 году Джек Ма впервые посетил Африку, после чего решил поддерживать и обучать бизнесменов на континенте. После этого он объявил о запуске Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI), которая предполагала выделение гранта в размере $10 млн «бизнес-героям» в течение 10 лет. Впервые конкурс Africa’s Business Heroes прошел в 2019 году, тогда организаторы выбрали 10 победителей конкурса, которые получили по $1 млн.

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Фото:Aly Song / Reuters

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В начале ноября финтех-гигант Ant Group (подразделение Alibaba, владеет сервисом Alipay) должен был выйти на биржи в Гонконге и Шанхае, что могло стать крупнейшим IPO в истории: компания могла привлечь до $34,4 млрд. Однако за два дня до IPO Ant Group сообщила, что получила от регуляторов Китая сообщение о его приостановке «из-за существенных вопросов». WSJ писала, что Джек Ма предлагал китайским властям забрать часть активов Ant Group перед провалом ее IPO, однако Шанхайская фондовая биржа все равно его приостановила.

Автор
Юлия Выродова
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