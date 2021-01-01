Джек Ма пропал из жюри конкурса после претензий китайского регулятора

После провала с выходом на биржу и претензий регуляторов Китая подразделения Alibaba Джек Ма больше не участвует в проведении конкурса для бизнесменов из Африки, хотя ранее он был судьей в финале.

Джек Ма (Фото: VCG / Getty Images)

Основатель Alibaba (материнская компания онлайн-ретейлера Aliexpress) миллиардер Джек Ма (состояние $58,5 млрд по данным Forbes) перестал принимать участие в созданном им конкурсе Africa’s Business Heroes, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, предприниматель не появился в финале конкурса в ноябре, где он должен был выступать в качестве судьи, его фото также удалили из списка судей. Кроме того, его больше не показывают в промо-видео.

«Из-за сложностей с расписанием мистер Ма не мог больше быть в составе судей финала Africa’s Business Heroes», — сказал газете представитель Alibaba. Джека Ма в телешоу заменила соосновательница Alibaba Люси Пенг. При этом в прошлом году участники конкурса представляли свои идеи непосредственно Джеку Ма.

Издание также отмечает, что, несмотря на то, что финал конкурса прошел в ноябре, его телетрансляцию отложили до весны.