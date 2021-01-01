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Китай поручил компании Джека Ма «вернуться к корням» и реорганизоваться

Китайский регулятор настаивает на предоставлении владельцем финтех-гиганта графика реформирования своего бизнеса
Alibaba BABA $219,6 -1,04% Купить
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Китайские регуляторы потребовали от финтех-компании Ant Group Джека Ма, которая владеет крупнейшим в стране платежным сервисом Alipay, «вернуться к корням» в качестве платежного оператора, сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая вызвал руководителей Ant и поручил им «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом. Регулятор не высказал напрямую требование разделить компанию, но подчеркнул, что Ant должна понимать «необходимость реформирования своего бизнеса» и представить соответствующий график как можно скорее, пишет агентство.

Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
Бизнес
Фото:Kin Cheung / AP

Власти также обвинили Ant в посредственном управлении и пренебрежении требованиями регулятора. Центробанк считает, что компания использовала свое доминирующее положение, для того чтобы устранить конкурентов, нанеся ущерб интересам сотням миллионов клиентов.

Ant заявила, что создаст специальную команду для разработки предложений и графика изменений.

В четверг, 24 декабря, Китай начал расследование в отношении материнской компании Ant Group — Alibaba. Ее заподозрили в поведении, направленном на создание монополии, в частности в рамках требований к партнерам не работать с конкурентами.

Ant Group — подразделение Alibaba, финтех-гигант, владеющий крупнейшим в КНР платежным сервисом Alipay. В начале ноября компания должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае. Это было бы крупнейшее IPO в истории: ожидалось, что компания привлечет до $34,4 млрд.

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Однако за два дня до запланированного начала торгов IPO компании было остановлено. Регуляторы КНР уведомили Ant Group о том, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании.

23 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая рекомендовали Ма не покидать страну.

Автор
Мария Лисицына
Alibaba Group Джек Ма Китай
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