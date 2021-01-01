Китай поручил компании Джека Ма «вернуться к корням» и реорганизоваться

Китайский регулятор настаивает на предоставлении владельцем финтех-гиганта графика реформирования своего бизнеса

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Китайские регуляторы потребовали от финтех-компании Ant Group Джека Ма, которая владеет крупнейшим в стране платежным сервисом Alipay, «вернуться к корням» в качестве платежного оператора, сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая вызвал руководителей Ant и поручил им «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании в сферах страхования, кредитования и управления капиталом. Регулятор не высказал напрямую требование разделить компанию, но подчеркнул, что Ant должна понимать «необходимость реформирования своего бизнеса» и представить соответствующий график как можно скорее, пишет агентство.

Власти также обвинили Ant в посредственном управлении и пренебрежении требованиями регулятора. Центробанк считает, что компания использовала свое доминирующее положение, для того чтобы устранить конкурентов, нанеся ущерб интересам сотням миллионов клиентов.

Ant заявила, что создаст специальную команду для разработки предложений и графика изменений.