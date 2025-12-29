 Перейти к основному контенту
0

Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Содержание:

Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть

Новогоднее обращение главы государства транслируется 31 декабря в 23:55 по основным федеральным телеканалам и радио. Президент подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий, поздравляет граждан страны с праздником. Сразу после речи в эфире раздается бой курантов на Спасской башне, а затем исполняется государственный гимн России. Первыми обращение видят жители Дальнего Востока — Камчатки и Чукотки (у них Новый год наступает в 15:00 мск).

Истоки традиции: от Брежнева до Горбачева

Традицию телеобращений к гражданам заложил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Впервые он вышел в прямой эфир Центрального телевидения 31 декабря 1970 года, начав речь за десять минут до наступления нового года. Однако уже в середине 1970-х годов из-за ухудшения здоровья Брежнева традиция прервалась — торжественный текст от имени руководства страны в течение нескольких лет зачитывал диктор Игорь Кириллов.

Традиция была возобновлена в 1985 году, тогда к гражданам обратился генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Одним из самых необычных моментов в истории поздравлений стал символический советско-американский телемост 1987 года, когда Горбачев обратился к гражданам США, а президент Рональд Рейган — к советским зрителям.

В 1991-м — в год распада СССР, когда Горбачев перестал быть президентом, — в эфир вместо президента вышел ведущий праздничной новогодней программы, юморист Михаил Задорнов с «Сатирическим прогнозом». Как рассказал артист в интервью Дмитрию Гордону (Минюст признал его иноагентом) в 2010 году, на репетиции программы к нему подошел редактор и объяснил, что Борису Ельцину «неудобно» (по одной из версий, Ельцин счел свое выступление нескромным, поскольку его поздравление прозвучало бы для всех бывших советских республик). Произнося новогоднюю речь в прямом эфире, сатирик не смог уложиться в лимит времени, из-за чего бой курантов прозву­чал на минуту позже. 

Ельцин и «эффект Манделы»: феномен 1999 года

Следующие восемь лет в канун Нового года к гражданам России обращался президент Ельцин. Его стиль отличался простотой: он первым из лидеров поднял бокал шампанского в эфире, а в 1997 году записал обращение в кругу семьи.

Финальное выступление Ельцина состоялось 31 декабря 1999 года в полдень и стало историческим. Он объявил о досрочной отставке, подчеркнув, что Россия должна войти в новое тысячелетие «с новыми лицами». Это обращение породило один из самых известных в России случаев «эффекта Манделы» (феномена ложной коллективной памяти). Большинство зрителей уверены, что услышали фразу «Я устал, я ухожу». На самом деле Ельцин произнес в одной части речи «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку», в другой — «И все же я принял другое решение: я ухожу, ухожу раньше положенного срока», наконец, в третьей — «Я ухожу. Я сделал все, что мог». По одной из версий, знаменитую реплику придумали и широко использовали в КВН, после чего она получила вирусное распространение.

Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть
Video

В тот же день, после отставки Ельцина, исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин, который и обратился к нации в полночь из своего кабинета в Кремле.

Обращения Путина и Медведева (2000–2013)

С 2000 по 2007 год Владимир Путин традиционно записывал обращения на фоне ночного Кремля с Ивановской площади. В период президентства Дмитрия Медведева (2008–2011) съемки проходили на Патриаршем мосту, также с видом на Кремль. Когда президентом снова стал Путин, в 2012 году съемки прошли на фоне Троицкой башни и Государственного Кремлевского дворца.

В 2013 году зрители увидели сразу две версии обращения. Первая была записана заранее и вышла в эфир на Камчатке. Однако 31 декабря Путин прилетел в Хабаровск, где вместе с пострадавшими от масштабного наводнения жителями и военнослужащими записал второе поздравление, которое в полночь и увидела вся страна.

Как менялась риторика обращений в 2014–2024 годах

В 2014 году съемка впервые прошла на галерее храма Христа Спасителя с видом на Московский Кремль. В качестве главных событий были названы присоединение Крыма и Олимпиада в Сочи. С 2017 года акценты сместились на такие ценности, как семья, преемственность поколений и верность традициям.

Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть

В 2020 году центральной темой стала пандемия. Президент отдельно поблагодарил медиков и всех, кто боролся с кризисом, призвав к взаимопомощи и солидарности.

Обращение 2022 года было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих. Поздравление длилось девять минут — это его самое длинное новогоднее послание за все время пребывания на посту президента.

Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть

Далее обращения вновь записывались у Кремля. В 2023 году главной темой новогоднего обращения президента стала сплоченность общества. Отдельно он поздравил участников военной операции на Украине, поблагодарив их за службу.

В 2024-м президент назвал судьбу государства и благополучие граждан абсолютной ценностью. Он обратился к военным, напомнил о 80-летней годовщине Победы и пожелал российским семьям благополучия.

Вопрос-ответ

Откуда взялась фраза «Я устал, я ухожу»?

Реальная фраза Ельцина — «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Афоризм же «Я устал, я ухожу», по одной из версий, родился в юмористических скетчах КВН и настолько точно отразил настроение эпохи, что прочно закрепился в массовой памяти как подлинный.

Какие обращения были записаны не в Кремле?

Новогодние обращения записывали не только в Кремле. В 2013 году Путин обратился к гражданам из Хабаровска, а в 2022 году — из Ростова-на-Дону.

Какое обращение было самым коротким?

Длительность новогоднего телеобращения президента варьируется год от года. Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

