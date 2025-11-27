Танк Т-90М «Прорыв»: почему его называют лучшим российским танком

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Содержание:

Что такое танк Т-90М «Прорыв»

Танк Т-90М «Прорыв» (индекс ГАБТУ «Объект 188М», полное название «Прорыв-3») — серийная модификация Т-90 с комплексной модернизацией башни, силовой установки, систем управления огнем (СУО) и связи. Он разработан госкорпорацией «Ростех» как итоговый вариант линейки модернизаций, начавшейся с позднесоветского Т-72Б, обеспечивающий боевые возможности, близкие к танкам последнего поколения.

Развитие семейства выглядит так:

Т-72Б (1985) — советская база для будущих модификаций.

Т-90 «Владимир» (1992) — первый российский танк, фактически ставший переосмысленным Т-72Б с обновленной электроникой.

Т-90А (2005) — версия со сварной башней, улучшенной защитой и тепловизором.

Т-90АМ «Прорыв-2» (2010–2011) — опытная модернизация с новым боевым отделением.

Т-90М «Прорыв-3» (2020) — серийная модель, в которой модернизация стала наиболее значительной: переработанная башня, усиленная защита, новое вооружение и цифровая система управления очередью.

Т-90М прошел испытания в начале февраля 2020 года, первая партия модернизированных танков поступила в войска весной того же года. Стоимость танка зависит от модификации. На 2023 год она составляла от $2,5 млн до $4,5 млн.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Технические характеристики танка Т-90М «Прорыв»

Технические характеристики танка:

Масса — около 48 т.

Экипаж — три человека.

Двигатель — В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.

Максимальная скорость — до 70 км/ч.

Запас хода — до 550 км.

Основное орудие — 125-мм пушка 2А46М-5.

Дополнительное вооружение — 12,7-мм пулемет «Корд» на дистанционно управляемой установке, 7,62-мм пулемет ПКТ.

Защита — модульная динамическая защита, комплекс противоминной стойкости, противоосколочные экраны.

СУО — «Калина».

Вооружение

Основная пушка 2А46М-5 отличается повышенной точностью: она стабильнее и точнее предыдущей версии благодаря измененной геометрии ствола и улучшенной системе стабилизации. Спектр боеприпасов включает:

бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ59 и 3БМ60 «Свинец»;

кумулятивные боеприпасы;

осколочно-фугасные снаряды с программируемым подрывом;

с управляемой ракетой.

СУО «Калина»

Комплекс управления огнем «Калина» объединяет тепловизоры, лазерный дальномер, стабилизатор, информационный интерфейс и систему управления боем.

Ключевые особенности:

четыре камеры обеспечивают обзор почти 360 градусов, каждая покрывает сектор около 95° по азимуту;

у командира и наводчика — собственные мультимедийные экраны;

танк способен вести огонь с ходу и при плохой погоде с высокой вероятностью попадания первым выстрелом.

Таким образом, к преимуществам танка относятся компактные габариты, развитая динамическая защита, универсальность боеприпасов.

В числе недостатков — те же меньшая масса и размеры, которые дают не только маневренность, но и потенциально меньший запас пассивной брони (такая броня противостоит попаданиям за счет собственных материалов и конструкции).

Боевое применение танка Т-90М «Прорыв»

Танк Т-90М применяют в военной операции на Украине в качестве одной из основных моделей современной бронетехники. Как сообщила в феврале 2025 года компания-разработчик, Т-90М является «самым умным» танком в зоне боевых действий. «Одно из ключевых преимуществ танка — новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке», — рассказали тогда в «Ростехе». По заверениям разработчика, танк Т-90М «на голову превосходит своих украинских и западных конкурентов» по способности быстро ориентироваться на поле боя.

Как рассказали в «Ростехе» в 2021 году, до старта массовых поставок танка Т-14 «Армата» Т-90М будет оставаться самым современным танком российской армии (в 2024 году гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Армата» стоит на вооружении ВС России, но в ходе боевых действий на Украине вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости).

Фото: Александр Река / ТАСС

Главные вопросы о танке Т-90М «Прорыв»

Чем Т-90М отличается от обычного Т-90?

Новая модель получила полностью переработанную башню, новое орудие с повышенной точностью, современную СУО «Калина», более мощный двигатель, улучшенную термозащиту и экранную защиту, а также обновленный комплекс связи и навигации.

Планируется ли экспорт Т-90М?

Да, экспорт рассматривают. Машина включена в экспортную номенклатуру «Рособоронэкспорта».

Есть ли у Т-90М система активной защиты?

Танк оснащают динамической защитой нового поколения (системой, использующей взрывчатые вещества для противодействия попадающим боеприпасам). Возможность установки активных систем (перехватывают угрозы при помощи контрбоеприпасов) предусмотрена, однако подробная информация о конкретных комплектах поставок не раскрывается.