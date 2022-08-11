Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за китайских дронов

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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Об этом заявил бывший начальник Генштаба ВС России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский, передает «РИА Новости».

«Коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — сказал он.

Генерал отметил, что при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами, в том числе резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.

«Это по иронии способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», — отметил Балуевский.

То же самое, по его мнению, можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства.

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После начала российской спецоперации на Украине российское Минобороны неоднократно сообщало о сбитых беспилотниках как украинского, так и иностранного производства. По данным ведомства на 10 августа, с 24 февраля было уничтожено 1720 вражеских БЛА.