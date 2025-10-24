Ракета «Барракуда»: что известно о новом оружии США и его поставках

Автономная крылатая ракета Barracuda 500 представлена на Тайбэйской выставке аэрокосмической и оборонной техники в выставочном центре Наньган, Тайвань, 20 сентября 2025 года (Фото: Chiang Ying-ying / AP / ТАСС)

Содержание:

Что такое ракеты «Барракуда»

«Барракуда» (англ. Barracuda) — это семейство крылатых боеприпасов с воздушно-реактивным двигателем от американской компании Anduril Industries, спроектированных для массового производства и запусков с разных типов платформ. В основе концепции лежит создание бюджетной маломощной и простой в производстве ракеты, которую можно использовать для систематического истощения противника — перегрузки средств ПВО и постоянного давления на логистику и инфраструктуру. Впервые представлены компанией-производителем в сентябре 2024 года.

Характеристики линейки ракет «Барракуда»

Общие характеристики для семейства:

воздушно-реактивный двигатель;

применение композитов и коммерчески доступных компонентов ради удешевления и простоты производства;

дозвуковая скорость (~900 км/ч);

автономная система наведения с возможностью коррекции (комбинация инерциальной навигации и спутникового наведения).

Ракеты Barracuda-100 и Barracuda-250 представлены на Австралийском международном авиашоу в Авалоне, 25 марта 2025 года (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Особенности запуска ракет

Ключевой технологический прием — универсальность носителей. «Барракуды» рассчитаны на запуск с широкого спектра платформ: от палубных истребителей и наземных пусковых установок до модульной загрузки в грузовой самолет (паллета Rapid Dragon для C-130/C-17) и даже с ракетных установок типа HIMARS. Такая «платформенная нейтральность» дает военным большую гибкость: можно увеличить число пусковых мест, скрыть источник удара, а также загружать ракеты серийно и разворачивать их ближе к фронту.

В реальных боевых условиях это потенциально облегчает массовые залпы, увеличивает вероятность перегрузки ПВО за счет создания «шумовой» флотилии маломощных, но многочисленных целей. При этом поражение хорошо защищенных объектов остается под вопросом — для этого нужны другие типы боеприпасов.

Где состоят на вооружении

Ракеты «Барракуда» производятся для нужд вооруженных сил США и Тайваня и находятся на разных стадиях испытаний. В сентябре 2025 года Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST), головная структура в области НИОКР при Минобороны Тайваня, представил на оборонной выставке в Тайбэе прототип ракеты, созданной при участии Anduril на базе «Барракуда-500». В отличие от «Барракуда-500», она предназначена для запуска с наземных платформ. Глава NCSIST Ли Шицзян оценил стоимость ее производства в $216 тыс., весь цикл сборки предполагается осуществлять на Тайване.

В начале октября 2025 года стало известно, что в Вашингтоне обсуждают возможность передачи Киеву ракет этого семейства.

До каких городов в России может долететь ракета «Барракуда»

Исходя из заявленной дальности моделей, в случае поставки этих ракет Киеву зоны потенциального воздействия могут выглядеть следующим образом.

Barracuda‑250 (≈370 км, авиазапуск).

При запуске с приграничной территории Украины в радиусе окажутся Белгород (~122 км), Курск (~249 км) и Воронеж (~307 км); Брянск (~442 км) может оказаться в зоне досягаемости, только если запуск будет осуществляться ближе к северо‑западной границе. При запуске от Киева эти города лежат вне 370‑км радиуса (расстояние от Белгорода до Киева составляет примерно 429 км).

Ракета Barracuda-500 демонстрируется на Австралийском международном авиашоу в Авалоне, 25 марта 2025 года (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Barracuda‑500 (≈930 км, авиазапуск).

С приграничной точки модель теоретически покрывает Москву (~700 км), ряд целей в Поволжье и близка к достижению Нижнего Новгорода (~910 км); Санкт‑Петербург (~1 224 км) вне диапазона. При запуске из района Киева Barracuda‑500 также может дотянуть до Москвы (~756 км), но не до Санкт‑Петербурга, Нижнего Новгорода или Энгельса.

Максимальная дальность полной версии обеспечивается авиасбросом или запуском с дальнобойных воздушных носителей; наземные варианты гораздо короче по радиусу действия.

Сильные и слабые стороны ракеты

Преимущества

Массовость — низкая стоимость единицы делает возможным серийное производство и массовое применение; идеология «много дешевой боеприпасной массы». По открытым данным, стоимость одной ракеты семейства Barracuda — примерно ~$150–300 тыс.

Дальность — старшая модель по дальности близка к более дорогим крылатым ракетам.

Гибкость — широкий набор платформ-носителей, включая Rapid Dragon и HIMARS, повышает оперативную мобильность.

Недостатки

Малая мощность БЧ — даже у «500» она всего порядка 45 кг; этого недостаточно для разрушения серьезно защищенных бункеров или шахтных комплексов. Это оружие против площадных и «мягких» целей: склады, НПЗ, техника, ПВО малой и средней дальности.

Отсутствие серийного производства — по состоянию на осень 2025-го Barracuda пока не стоит на вооружении США и не производится в серийных объемах, поэтому о быстрых крупных поставках говорить преждевременно.

Вопрос-ответ

Ракета «Барракуда» — аналог ATACMS или Storm Shadow?

Нет. ATACMS и Storm Shadow — это так называемые скальпели: дорогие (~$1–2 млн/шт) тяжелые боеприпасы (БЧ — сотни кг), высокоточные и предназначенные для одиночных ударов по важным защищенным целям. Barracuda — «молоток»: в разы дешевле (оценки в открытых источниках — порядка $0,2–0,3 млн/шт), слабее по БЧ (до ~45 кг), но рассчитана на массовую эксплуатацию и залповые применения.

Насколько опасна ракета «Барракуда»?

Для уничтожения отдельных укрепленных целей Barracuda малоэффективна; для поражения инфраструктуры, складов и перегрузки ПВО она представляет серьезную проблему — особенно если поставки и производство будут масштабированы.

Когда ракеты Barracuda могут поставить Украине?

Официального решения пока нет: в отчетных публикациях и СМИ упоминается, что США рассматривают вариант передачи «Томагавков» и «Барракуд», но решение не принято и будет зависеть от политических и логистических факторов. Кроме того, серийное производство и интеграция требуют времени — потому оперативной «волны» массовых поставок ждать немедленно не стоит.