Военный билет: руководство по получению и расшифровке

Военный билет — основной документ воинского учета, определяющий правовой статус гражданина. При проверке данных работодателями и государственными органами сведения из военного билета служат официальным подтверждением статуса военнообязанного.

Содержание:

Что такое военный билет и почему он важен

Военный билет — это документ, фиксирующий информацию о том, что человек был поставлен на воинский учет, прошел службу в армии, и отражающий категорию годности и принадлежность к запасу. Документ выполняет две взаимодополняющие функции: с одной стороны, инструмента государства для ведения учета лиц, подлежащих призыву и мобилизации; с другой — удостоверения правового положения гражданина в военной сфере.

Чаще всего военный билет входит в пакет документов, собираемых при трудоустройстве (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), получении заграничного паспорта (при проверке соответствия статуса), подтверждении права на работу на государственной должности или на замещение постов, для которых наличие или отсутствие воинской обязанности имеет значение, и других подобных ситуациях.

Как получить военный билет

Получение военного билета возможно по нескольким основаниям; каждый путь имеет собственный набор процедур и требований.

После прохождения военной службы по призыву или АГС

Стандартная последовательность: призыв, военная служба (или альтернативная гражданская служба, АГС), увольнение в запас и выдача военного билета. Документ оформляют в военкомате. При срочной службе документ также может исполнять роль удостоверяющего документа в период прохождения службы.

По состоянию здоровья (категории «В» и «Д»)

Если медкомиссия признает гражданина частично годным (категория «В») или негодным (категория «Д») к военной службе, то военный билет можно получить без прохождения службы по призыву. Для такого решения необходимо прохождение врачебно-комиссионной экспертизы и документальное подтверждение диагноза в соответствии с официальным перечнем заболеваний — так называемым расписанием болезней.

По достижении непризывного возраста (после 30 лет)

Получить военный билет мужчины могут и просто достижении определенного возраста, если они не проходили военную службу, имея законные основания для отсрочки. Формальные основания регулируются нормами федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Другие основания

К другим основаниям относятся:

окончание военной подготовки в вузе с получением звания;

обстоятельства, при которых возможно освобождение от прохождения военной службы.

Военный билет также получают женщины с военно-учетной специальностью.

Покупка или подделка военного билета квалифицируются как правонарушение. Использование подложных документов влечет уголовную ответственность. В частности, санкции за приобретение, хранение, перевозку документа включают ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года (в зависимости от обстоятельств). Если же речь идет о подделке самого документа или его изготовлении/сбыте, то применимы более строгие меры: принудительные работы, арест до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Умышленные порча или утрата военного билета влекут административную ответственность в виде предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Читаем военный билет: расшифровка ключевых записей

Эта часть посвящена разбору основных полей документа — краткому перечислению того, что именно фиксируют в билете и какое значение имеют записи.

Серия и номер

Серия и номер — уникальный идентификатор военного билета, размещаемый на его титульной странице. Серия обычно обозначается буквенно, номер — цифровой последовательностью. Эти данные используются для официальных запросов и сверок в военкомате.

Категории годности: от «А» до «Д»

Категория годности отражает пригодность гражданина к военной службе и является одним из ключевых оснований для принятия решений о призыве или освобождении:

«А» — годен к военной службе без ограничений;

«Б» — годен к службе с незначительными ограничениями;

«В» — ограниченно годен;

«Г» — временно не годен;

«Д» — не годен.

Подробная номенклатура категорий и их трактовка определяется в расписании болезней и соответствующих нормативных актах.

ВУС (военно-учетная специальность)

Военно-учетная специальность (ВУС) — код, который присваивается военнообязанному на основе службы, профессии или гражданского образования. По ВУС определяется пригодность к выполнению определенных функций в вооруженных силах в случае мобилизации.

Разряды запаса (1, 2, 3)

Разряды запаса определяются возрастом, воинским званием, временем и характером прохождения службы, а также состоянием здоровья.

Солдаты, матросы, сержанты и др.: первый разряд — до 40 лет, второй — до 50, третий — до 55.

Младшие офицеры: первый — до 50, второй — до 55, третий — до 60.

Майоры, подполковники, капитаны второго и третьего рангов: первый — до 55, второй — до 60, третий — до 65.

Полковники, капитаны первого ранга: первый — до 60, второй — до 65 (третьего разряда нет).

Генералы, адмиралы: первый — до 65, второй — до 70 (третьего разряда нет).

Женщин, пребывающих в запасе, относят к третьему разряду: офицеры находятся в запасе до 50 лет, остальные — до 45 лет.

Утеря и восстановление военного билета

Алгоритм действий при утрате документа должен быть оперативным и последовательным, чтобы избежать или хотя бы минимизировать правовые и административные риски.

Зафиксировать факт утраты: подать заявление в полицию при подозрении на кражу либо сообщить об утере в письменной форме. Полиция оформляет заявление и выдает соответствующую справку или регистрационный номер. Подготовить пакет документов: паспорт, снимок 3×4, копии имеющихся справок о состоянии учета (если имеются) и иные бумаги, подтверждающие личность и обстоятельства. Обратиться в военкомат, к которому гражданин причислен, с заявлением о выдаче дубликата нужного документа. Военкомат проводит проверку по учетным данным и запускает процедуру оформления замены. Уплатить установленные государственные пошлины, если такие предусмотрены в конкретном случае (сведения о размерах пошлин и порядке уплаты необходимо уточнить в военкомате или на официальных порталах). Ожидать оформления и получения дубликата; до получения нового документа рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие подачу заявлений и обращений, чтобы избежать проблем с работодателями и органами власти.

Часто задаваемые вопросы о военном билете

Чем отличается военный билет от удостоверения личности военнослужащего?

Военный билет выдается гражданам, прошедшим военную службу по призыву. Удостоверение личности военнослужащего предназначено для лиц, находящихся на действительной военной службе (контрактники, действующие военнослужащие) и имеет иной формат и полномочия.

Чем отличается категория запаса от разряда запаса?

Термин «категория запаса» используют в качестве синонима «разряд запаса». Однако в законодательстве фигурирует именно «разряд запаса».

Что означает цвет военного билета?

Офицерам выдают военные билеты зеленого цвета, остальным — красного.