Контрагент: кто это, виды, как проверить и правила работы

Фото: Владислав Шатило / РБК

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Кто такой контрагент

Контрагент — это любая сторона или лицо в коммерческой или юридической деятельности. Иными словами, это человек или компания, с которой вы заключаете какой-либо договор. В юридической практике этим термином называют участников договора: это может быть клиент, поставщик, партнер или любая другая сторона сделки.

Например, когда вы покупаете стройматериалы в магазине, то вашим контрагентом является юридическое лицо, на которое зарегистрирован магазин. Когда вы покупаете одежду на маркетплейсе, вашим контрагентом выступает индивидуальный предприниматель, ранее заказавший партию товара в другой стране и теперь реализующий ее через маркетплейс.

Если этот термин рассматривать в юридическом смысле, то контрагентом может выступать человек или организация, которые участвуют в споре или судебном разбирательстве.

Зачем проверять контрагента

Если вы собираетесь заключать договор с какой-либо компанией или индивидуальным предпринимателем на крупную сумму, то почитать на них отзывы в интернете бывает недостаточно для того, чтобы убедиться в отсутствии рисков. В таком случае стоит обратиться к процедуре проверки контрагента.

Проверка поможет вам убедиться в надежности контрагента: вы узнаете, является ли он добросовестным финансовым партнером или есть вероятность, что вас не устроит качество его услуг.

Вы сможете выяснить, не является ли ваш контрагент мошенником, что убережет вас от подписания договора с недобросовестной компанией.

Проверка поможет оценить финансовую устойчивость контрагента: нет ли за ним огромных долгов и не возбуждены ли против него дела о взыскании денег.

Можно узнать, соблюдает ли контрагент все необходимые юридические требования, что позволит вам избежать проблем с законом после заключения договора.

Вы снизите репутационные риски, если будете работать с проверенными контрагентами.

Кто не является контрагентом

Контрагентом не является тот, кто не участвует в гражданско-правовых отношениях, а основа для возникновения таких отношений ― это договор, подписанный двумя сторонами. Если у вас нет договора с кем-либо, то этот человек не является вашим контрагентом.

Например, если вы покупаете квартиру, то вашим контрагентом является продавец жилья. А налоговая инспекция, которая следит за законностью этой покупки, не является вашим контрагентом. Предприниматель, купивший товар у одной компании и продавший его другой, является контрагентом обеих компаний, но при этом обе компании не являются контрагентами по отношению друг к другу.

Виды контрагентов

Если простыми словами, то контрагенты — это участвующие в каком-либо договоре или сделке. Их можно разделить на несколько видов по тому, какой из сторон сделки они выступают. А также — по юридическому статусу, по формам сотрудничества, по отраслям или региональному признаку.

Классификация контрагентов по типам

Классифицировать контрагентов можно:

По юридическому статусу : юридические или физические лица.

: юридические или физические лица. По типу сделки : покупатели, поставщики или подрядчики.

: покупатели, поставщики или подрядчики. По формам сотрудничества : партнеры, агенты, клиенты.

: партнеры, агенты, клиенты. По географическому положению : местные и иностранные контрагенты.

: местные и иностранные контрагенты. По отраслям : контрагенты в производстве, в сфере услуг или торговли.

: контрагенты в производстве, в сфере услуг или торговли. По типу собственности : государственные или частные.

: государственные или частные. По финансовой устойчивости: надежные и ненадежные контрагенты.

Как проверить контрагента

Порядок и правила проверки контрагентов могут быть следующим:

Изучите информацию в открытых источниках. На сайте ФНС вы можете ввести ИНН и КПП организации, чтобы узнать, когда она была зарегистрирована, чем занимается, и нет ли у нее задолженности по налогам. Аналогичную информацию вы сможете отыскать на сайте ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Основные сведения о зарегистрированных юридических лицах также представлены в бесплатном сервисе РБК Компании.

Найдите отзывы о работе компании. Например, вы можете почитать комментарии на Яндекс.Картах или сайте «Отзовик». Если эта компания работает на маркетплейсах, то под каждым из ее товаров можно найти отзывы покупателей. Полностью полагаться на этот инструмент не стоит, так как всегда есть риск, что отзывы могут быть написаны в интересах компании.

Внимательно изучите сайт компании. Проверьте, есть ли там учредительные документы и другая информация об организации. Изучите контактные данные, попробуйте связаться по ним с представителем компании, чтобы убедиться в их корректности. Обязательно изучите текст договора, который вы собираетесь заключать с компанией, убедитесь, что в нем нет условий, которые бы освобождали вашего контрагента от любой ответственности.

Если вам необходима полная информация о компании, включая руководителей, финансовую отчетность и судебные дела, то вы можете обратиться в платные системы поиска информации, например, СПАРК-Интерфакс или Контур.Фокус.

Необходимые документы и информация для проверки

Чтобы собрать полное досье на контрагента, вам понадобится:

Полное наименование организации

Юридический адрес

ИНН/КПП

ОГРН/ОГРНИП

ОКПО

Банковские реквизиты: БИК, номер расчетного счета, наименование банка

Сведения о руководителе

Виды деятельности (ОКВЭД)

Устав организации

Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с информацией о учредителях, уставном капитале, адресах, видах деятельности, руководителе

Информация о судебных делах

Информация о налоговых проверках

Отзывы и рекомендации от других компаний, которые работали с контрагентом

Проверяйте информацию по разным источникам. Обращайте внимание на несоответствия в документах, отсутствие важной информации, сомнительные финансовые показатели.

Как использовать данные из ЕГРЮЛ

С помощью данных из ЕГРЮЛ вы можете проверить, насколько достоверную информацию о себе представил вам контрагент. Сравните данные из выписки с теми, что предоставила вам компания. Если там есть несоответствия, это повод задуматься.

Оцените уставный капитал организации. Если он минимальный, то это повод присмотреться к компании внимательнее. Важно также обратить внимание на дату регистрации. Если компания зарегистрирована недавно, то ее финансовые ресурсы могут быть ограничены.

Информация о задолженности перед бюджетом ― это «красный флаг», с такой организацией лучше не работать. Проверьте учредителя организации, какие компании на него еще зарегистрированы, нет ли у них проблем с законом и задолженностями.

Как избежать рисков при работе с контрагентами

Перед заключением договора проведите проверку финансового состояния контрагента и найдите всю возможную информацию в открытых источниках. Заключайте договор только после тщательной его проверки с участием юриста. Не забудьте прописать в договоре механизмы, как вы будете решать вопросы, если у вас возникнет недопонимание. Контролируйте каждый из этапов выполнения договора контрагентом. Не выдавайте неоправданно большие кредиты контрагентам. Застрахуйте вашу сделку, что может помочь вам минимизировать финансовые риски. Сохраняйте все документы. Они могут пригодиться в случае возникновения споров или судебного разбирательства.

Сколько статусов контрагентов существует в Едином государственном реестре юридических лиц

В ЕГРЮЛ есть пять статусов контрагентов:

1. Действующий — юрлица, которые продолжают свою деятельность.

2. Ликвидирован — юрлица, которые были закрыты в установленном порядке.

3. Приостановление деятельности — юрлица, деятельность которых временно приостановлена.

4. Банкрот — юрлица, признанные банкротами.

5. В процессе реорганизации — компании, которые находятся в процессе преобразования.

Основные аспекты и принципы работы с контрагентами

Проверьте все данные, которые вы смогли собрать о контрагенте. Используйте для этого открытые источники и специализированные сервисы. Оформите договор с контрагентом, в котором будут прописаны все нюансы вашего сотрудничества. Перед его подписанием удостоверьтесь, что человек, подписывающий с вами договор, является представителем компании, с которой вы собираетесь сотрудничать.

В договоре определите все важные для совместной работы моменты: сроки доставки и оплаты, качество продукции или услуг. Во время действия договора отслеживайте работу контрагента и составляйте дополнительные документы: акты о выполнении работ, счета-фактуры.

Поддерживайте регулярную связь с контрагентом, уточняйте информацию, решайте возникающие проблемы и своевременно информируйте о них контрагента. При возникновении конфликтов используйте механизмы регулирования, предусмотренные в договоре, или обращайтесь в суд.