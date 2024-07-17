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Что такое ОГРНИП и зачем он нужен индивидуальному предпринимателю

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Содержание:

Что такое ОГРНИП и зачем он нужен

ОГРНИП расшифровывается как основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Это один из самых главных документов для бизнесмена. Он представляет собой уникальный 15-значный номер, который человек получает, когда регистрируется как индивидуальный предприниматель (ИП).

Первая цифра обозначает тип организации (для ОГРНИП это всегда 3). Следующие две цифры ― год выдачи номера. Далее две цифры ― код региона, где зарегистрирован ИП (например, 55 ― Омская область). Далее идет номер записи в реестр из девяти цифр. Последняя цифра ― контрольное число, по нему определяется, действителен ли код ОГРНИП.

По этому номеру его классифицируют в налоговой службе, он подтверждает право на ведение бизнеса, необходим для множества юридических и финансовых операций.

  • Он подтверждает государственную регистрацию ИП, только с ним предприниматель может заниматься коммерческой деятельностью. Без этого номера все действия бизнесмена будут незаконными и могут подпасть под статью о незаконном предпринимательстве.
  • Этот номер потребуется, когда ИП будет заключать договоры, оформлять документы, а также совершать сделки от имени ИП.
  • ОГРНИП обязателен для постановки на налоговый учет и необходим, чтобы передавать отчетность в налоговую службу. Без него не получится платить налоги, а это грозит предпринимателю серьезной ответственностью.
  • Этот номер потребуется, если индивидуальный предприниматель захочет открыть счет в банке, участвовать в государственных и коммерческих тендерах, оформить какую-либо лицензию или разрешение.
  • С недавнего времени ОГРНИП необходимо обязательно указывать в рекламных материалах и на сайте ИП.
  • В случае возникновения спорных ситуаций, например при заключении договоров номер позволит подтвердить статус ИП и защитить свои права.

Как получить ОГРНИП

ОГРНИП выдает налоговая инспекция, когда предприниматель регистрирует ИП. Обычно на учет встают в налоговом органе по месту жительства. Вот список документов, которые необходимы для получения:

  • заявление, в котором вы просите зарегистрировать себя в качестве ИП;
  • копия паспорта;
  • индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

После подачи документов налоговая инспекция проверит их, зарегистрирует ИП и выдаст документы, где будет указан ОГРНИП. Обычно процедура занимает не более пяти рабочих дней. Важно отметить, что номер присваивается человеку бессрочно и не меняется при смене места жительства или вида деятельности. Где бы предприниматель ни занимался коммерческой деятельностью, этот номер будет с ним навсегда. Однако если предприниматель закроет ИП, то его код будет аннулирован. А если он снова захочет заниматься коммерческой деятельностью, то ему выдадут уже другой номер.

Где посмотреть свидетельство ОГРНИП

До 1 января 2017 года свидетельство ОГРНИП выдавали отдельным бланком. Если вы регистрировали ИП до этого времени, то должны были получить специальный документ в бумажном виде. Теперь ОГРНИП отдельно не выдают, а указывают его в листе записи ЕГРИП — Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если этот документ где-то затерялся, то узнать свой номер можно несколькими способами.

  1. В выписке из ЕГРИП. Вы можете получить выписку из ЕГРИП на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) через сервис «Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Переходите по ссылке, авторизуйтесь и заполняйте необходимую информацию: ИНН, Ф.И.О. и дату рождения владельца ИП. Выписку вы также можете получить лично в налоговой инспекции, к которой вы приписаны.
  2. На сайте ФНС. Вы можете найти информацию о вашем ОГРНИП через сервис «Проверка статуса налогоплательщика» на сайте ФНС. Там потребуется указать ИНН. Также, если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС, вы можете найти информацию в разделе «Сведения о регистрации».
  3. В мобильном приложении «Налоги ФНС России». Авторизуйтесь в приложении, используя свои данные для входа в личный кабинет. Информация о вашем номере будет в разделе «Мои документы». Этот способ может пригодиться, если у вас под рукой нет компьютера, а информацию об ОГРНИП надо получить срочно.

Как получить выписку по ОГРНИП

Выписка по ОГРНИП — это важный документ, который официально подтверждает регистрацию ИП и может пригодиться при заключении договоров или получении кредита. Выписка содержит:

  • наименование (фамилия, имя, отчество) ИП;
  • ОГРНИП;
  • дату государственной регистрации ИП;
  • ИНН;
  • адрес места жительства;
  • виды деятельности;
  • дату окончания срока действия (если срок действия ограничен).

ОГРН: что это такое, для чего нужен и где взять
База знаний
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Получить выписку можно через сайт ФНС, на портале «Госуслуги» или лично в МФЦ или налоговой инспекции.

  1. Через сайт ФНС. Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы. Выберите в меню «Сервисы» ― «Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Введите необходимые данные: ОГРНИП, ИНН или название организации (для юридических лиц). После обработки запроса вы получите выписку из ЕГРИП в формате PDF. Сохраните ее на компьютер вместе с другими важными документами о коммерческой деятельности ИП.
  2. Через портал «Госуслуги». На сайте «Госуслуги» найдите раздел «Поиск организаций по ОГРН и ОГРНИП». Введите ОГРНИП индивидуального предпринимателя, данные которого вас интересуют. Заполните необходимую информацию и получите выписку.
  3. Лично в МФЦ или налоговой инспекции. Подайте заявление на получение выписки из ЕГРИП в МФЦ или налоговую инспекцию, где зарегистрировано ИП. Предоставьте необходимые документы: паспорт, ОГРНИП. Электронная выписка бесплатная и приходит практически моментально. За бумажную выписку надо будет заплатить 200 руб., если вы не торопитесь получить документ, или 400 руб., если он нужен вам в течение трех дней. Документ действителен всего 30 дней с момента получения.

Что делать, если не выдали ОГРНИП

Для начала необходимо проверить статус заявления на регистрацию ИП на «Госуслугах» или в компании, через которую вы подавали это заявление. Убедитесь, что заявление было передано в налоговую инспекцию. Проверьте текст заявления. Возможно, в нем были допущены ошибки, которые помешали выдаче номера. Будет не лишним проконсультироваться с юристом или опытным предпринимателем, который уже проходил эту процедуру.

Если вы подали заявление, но не получили номер в установленные сроки, позвоните или напишите в налоговую инспекцию, в которую вы подавали документы. Вы можете узнать о статусе рассмотрения вашего заявления и причинах задержки. К сожалению, пока не придумали способа, как выяснить статус вашего заявления дистанционно.

Если прошло более недели с момента подачи заявления, а вам так и не ответили, обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на вопросах регистрации ИП. Вы можете обжаловать отказ в регистрации ИП в вышестоящей налоговой или обратиться в суд. Не отчаивайтесь, если вам не выдали ОГРНИП сразу, чаще всего отказ связан с формальными причинами, которые можно устранить.

Что можно проверить по ОГРНИП

ОГРНИП позволяет получить основные сведения об индивидуальном предпринимателе и его деятельности:

  • статус ИП;
  • дату регистрации ИП;
  • юридический адрес;
  • виды деятельности;
  • сведения о руководителе;
  • информацию о лицензиях, выданных ИП.

В чем разница между ОГРН и ОГРНИП

ОГРН и ОГРНИП ― это два разных номера, которые используются для идентификации разных типов субъектов предпринимательской деятельности. ОГРН предназначен для юридических лиц, а ОГРНИП ― для индивидуальных предпринимателей. Их не следует путать.

ИП ― это физическое лицо, которое зарегистрировалось в качестве предпринимателя, чтобы вести собственную деятельность. ИП несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Юридическое лицо ― это организация, которая обладает правами и обязанностями, как физическое лицо, но отвечает только своим имуществом, имущество учредителей не может быть конфисковано. У ИП учредитель только один человек, а у юрлица их может быть много.

ОГРН:

  • присваивается юридическим лицам (ООО, АО, ГУП, НКО);
  • используется для идентификации юридических лиц;
  • содержит 13 цифр.

ОГРНИП:

  • присваивается индивидуальным предпринимателям при государственной регистрации;
  • используется для идентификации индивидуальных предпринимателей;
  • содержит 15 цифр.
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Теги
Дмитрий Козуров
индивидуальные предприниматели Госуслуги ОГРНИП
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