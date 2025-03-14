Что такое национализация и как она проходила в России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

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Что такое национализация

Национализация — это перевод имущества от частного собственника к государству. На практике чаще всего речь идет о национализации крупных предприятий, финансовых учреждений, транспорта или земель на возмездной (реквизиция) или безвозмездной (конфискация) основе. Право на национализацию предусмотрено Хартией экономических прав и обязанностей государств 1974 года, а также законодательствами большинства стран мира.





Национализация в истории России

Крупнейшую национализацию в истории России провели большевики после прихода к власти в октябре 1917 года.

Первый законодательный акт Советской власти по имущественному вопросу, принятый на Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября (8 ноября) 1917 года, известен как Декрет о земле. Он объявил землю «всенародным достоянием» и отменил частную собственность на земли и ее недра. Все помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли, включая их инвентарь и постройки, передавались в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов до созыва Учредительного собрания.

Два следующих декрета касались национализации городской недвижимости. Первый декрет, отменявший право частной собственности на городскую землю и недвижимость, был принят 23 ноября (6 декабря) 1917-го и ликвидировал частную собственность на земельные участки и здания в городах. Квартиросъемщикам запретили платить за жилье, а нарушителей ожидали тюремные сроки и выселение, а все изъятое объявили достоянием народа. Второй декрет, принятый 16 (29) декабря 1917-го, запрещал заключать сделки о продаже и покупки недвижимости и земли до получения разрешения Центрального исполнительного комитета. За нарушение были предусмотрены санкции вплоть до конфискации имущества.

Большевики национализировали не только промышленные предприятия, но и банки — соответствующий декрет был издан 14 (27) декабря 1917-го. Мелким вкладчикам пообещали, что их интересы будут «целиком обеспечены», однако на практике их средства оказались конфискованы. Реформа привела к стремительному обесцениванию рубля: с ноября 1917-го по июль 1918-го его покупательная способность упала в 4,2 раза.

Параллельно с этим с конца 1917 года поэтапно проходила национализация имущества промышленных предприятий. С июня 1918-го она затрагивала целые отрасли, а с 1919-го — средние и малые предприятия. К 1920 году из 396,5 тыс. фабрик и заводов было национализировано 38,2 тыс., на них работали примерно 2 млн человек (более 70% всех рабочих). Многие из них прежде контролировали иностранцы. В течение 1918 года в собственность государства также перешли торговый флот, железные дороги и поезда, была установлена госмонополия на внешнюю и внутреннюю торговлю.

В период с 1918 по 1921 год огосударствление экономики стало одним из основных аспектов политики военного коммунизма. Эта политика привела к дезорганизации экономической жизни, голоду и росту недовольства населения. В частности, сократилось промышленное производство и упала производительность труда.

В 1921 году на X съезде РКП(б) было принято решение перейти к новой экономической политике (НЭП), в годы которой часть мелких предприятий денационализировали, но государство сохранило контроль над крупной промышленностью, транспортом и объектами инфраструктуры. После окончания НЭПа эта политика была свернута.

В законодательство понятие «частная собственность» вернулось в 1990 году. После распада СССР в России проходила приватизация — обратный процесс, то есть переход предприятий из государственной собственности в частную.

В 2014 году Россия присоединила Крым, после чего началась национализация активов украинских собственников на полуострове. К концу 2024 года доходы от национализированного там имущества превысили 4,5 млрд руб. Всего в течение 2022–2024 годов было национализировано порядка 3,5 тыс. объектов.

С 2022 года Генпрокуратура России инициировала множество исков о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е годы. В частности, Росимуществу передали активы «Рольфа», «Макфы» и Челябинского электрометаллургического комбината.

Как происходит национализация

Предполагается, что при национализации государство платит компенсацию собственнику, у которого забирает предприятие или другое имущество, в таких случаях принято говорить о реквизиции. Также понятие «национализация» включает и экспроприацию без компенсации (конфискацию) — то есть безвозмездное присвоение государством частной собственности.

Согласно российской Конституции, право частной собственности охраняется законом, и отнять имущество у частного собственника можно лишь по решению суда и «при условии предварительного и равноценного возмещения». Отдельного закона о национализации и порядке ее проведения в России в настоящее время нет. Она упоминается в Гражданском кодексе (ГК) в разделе «Основания прекращения права собственности» (статья 235). В случае принятия соответствующего закона убытки от национализации имущества должны возмещаться собственнику на основании статьи 306 ГК.





Цели национализации

В условиях рыночной экономики национализация диктуется в первую очередь экономической целесообразностью. К таким мерам государства чаще всего прибегают в условиях кризиса для поддержки ключевых секторов экономики и смягчения социального неравенства. Так, государство может выкупить малорентабельное, убыточное, но социально значимое предприятие, чтобы оно продолжало функционировать, а его сотрудники не остались без работы.

Иногда национализация диктуется политическими целями и затрагивает предприятия, чьи собственники, с точки зрения властей, действуют вразрез с национальными интересами или демонстрируют нелояльность политическому руководству. В отдельных случаях эпизоды национализации могут мотивироваться соображениями национальной безопасности.



В военное время власти могут национализировать частную собственность, чтобы мобилизовать ресурсы для нужд обороны и ведения военных действий.





В чем выгода от национализации для государства

Как правило, государства прибегали к национализации в тех отраслях, где частный национальный капитал был слишком слаб и не мог выдержать иностранной конкуренции. Также государства брали на себя хозяйствующие функции в тех секторах экономики, которые избегал частный бизнес из-за низкой рентабельности или долгих сроков окупаемости. Это транспорт, электроэнергетика, водоснабжение и другие инфраструктурные отрасли.

Развивающиеся страны также могут прибегать к этой мере в случае, если считают, что иностранный бизнес выводит из страны слишком много прибыли. Часто это случается с сырьевыми производствами в периоды, когда цены на сырье на мировых рынках высоки. Когда такое предприятие переходит к государству, то весь доход от его работы пополняет бюджет. Эти средства власти могут направить в зависимости от текущих приоритетов на развитие инфраструктуры, социальных программ и другие цели.



В тех случаях, когда государство стремится увеличить свой контроль над экономикой, оно, как правило, стремится национализировать стратегически важные предприятия: так власти смогут напрямую влиять на их работу и принимать решения, значимые для целых отраслей хозяйства.





Какие последствия от национализации для страны и за что ее критикуют

Национализация влечет большие риски для инвестиционной привлекательности страны. Такие меры могут спровоцировать спад инвестиционной и деловой активности, отток иностранного капитала. Кроме того, государственные предприятия часто критикуют за в целом более низкую, чем у компаний частного сектора, эффективность использования капитала и труда, потому что у них меньше стимулов оптимизировать производство и увеличивать прибыль из-за бюджетных дотаций и защиты от конкуренции. Кроме того, правительствам сложнее отказывать государственным компаниям в запросах на выделение бюджетных средств, что может привести к дополнительным финансовым нагрузкам.

Считается, что огосударствление приводит к снижению конкуренции на рынке. В краткосрочной перспективе государство может увеличить доходы в бюджет, но со временем это начинает негативно сказываться на экономике: она становится менее инновационной. Потребители также страдают — из-за низкой конкуренции цены начинают расти.

В то же время национализация может благотворно сказываться на потребителях там, где речь идет о естественной монополии — такой ситуации на рынке, при которой производить товар дешевле и эффективнее одним предприятием без конкуренции со стороны других игроков. К таковым часто относят железнодорожный транспорт, транспортировку нефтегазового сырья по магистральным трубопроводам, почтовую связь. Например, специалисты Университета Гринвич в 2019 году пришли к выводу, что переход к государству железных дорог, общественного автотранспорта и коммунальных предприятий помог бы властям Великобритании экономить £13 млрд в год.