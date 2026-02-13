Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление
Содержание:
- Что такое суд ЕАЭС и где он находится
- Компетенция и статут суда ЕАЭС
- Состав судей и структура
- Как подать иск: пошлина, сроки и досудебный порядок
- Статистика и громкие дела
- Иск Киргизии к России – 2026: спор об ОМС для семей мигрантов
- Суд ЕАЭС и национальные суды
- Вопросы и ответы
Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — судебный орган ЕАЭС, разрешающий споры по праву ЕАЭС и дающий разъяснения по его применению. По словам председателя суда ЕАЭС Алексея Дронова, в 2024 году эта инстанция зарегистрировала 23 дела — рекордный показатель за время его работы (с 2015 года), при этом структура обращений меняется, растет число споров по вопросам конкуренции и транспортной политики.
В этом материале разбираем не только теорию, но и практику: как подать иск, сколько это стоит в 2026 году и в каких случаях у бизнеса есть шансы выиграть спор.
Что такое суд ЕАЭС и где он находится
Суд ЕАЭС — это постоянный судебный орган Евразийского экономического союза. Инстанция рассматривает споры, связанные с применением договоров и актов органов ЕАЭС.
Суд ЕАЭС не рассматривает частные споры между компаниями. Он также не выступает апелляционной инстанцией по решениям судов России, Казахстана или других стран союза.
Здание суда ЕАЭС размещается в Минске (Республика Белоруссия).
Компетенция и Статут суда ЕАЭС
Компетенция суда ЕАЭС закреплена в Статуте суда ЕАЭС, который является приложением № 2 к Договору о ЕАЭС.
Компетенция этой судебной структуры делится на два основных блока — споры и разъяснения.
Споры
Суд рассматривает межгосударственные споры, связанные с исполнением и толкованием международных договоров, заключенных в рамках Евразийского экономического союза. Такие дела касаются того, как государства-члены применяют обязательства, принятые в рамках ЕАЭС, и соблюдают ли они единые правила союза.
Для бизнеса ключевое значение имеет возможность хозяйствующих субъектов оспаривать решения Евразийской экономической комиссии, если они напрямую затрагивают права и законные интересы компании в рамках права ЕАЭС. На практике предметом таких споров становятся штрафы и иные меры ответственности, антидемпинговые и компенсационные пошлины, вопросы таможенной классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), а также решения в сфере защиты конкуренции на рынке ЕАЭС.
Разъяснения
Суд ЕАЭС по обращениям государств‐участников и органов союза официально разъясняет, как понимать и применять нормы права ЕАЭС, оформляя такие разъяснения в виде консультативных заключений. Эти акты принимаются по запросам государств‐членов, Евразийской экономической комиссии, а также должностных лиц органов союза, когда при работе с нормами возникает неопределенность или конкурирующие варианты толкования.
Консультативные заключения не привязаны к конкретному спору между сторонами, а предназначены для выработки общего понимания содержания и действия договоров и актов ЕАЭС. Они подлежат учету в последующей правоприменительной практике и служат ориентиром как для органов союза, так и для национальных властей государств‐членов при подготовке решений и разрешении дел.
Состав судей и структура
Состав этой инстанции формируется из десяти судей — по два от каждого государства‑члена. Судьи суда ЕАЭС назначаются не государствами-членами, а Высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав стран по представлению участников союза. В частности, в состав суда входят представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Судей утверждает Высший Евразийский экономический совет сроком на девять лет.
Председателем суда в настоящее время является Алексей Дронов. В 2025 году состав суда был обновлен: присягу принял новый судья от Кыргызстана Кыдык Джунушпаев.
Как подать иск: пошлина, сроки и досудебный порядок
Подать иск в суд ЕАЭС можно только после обязательного досудебного этапа. Компания обязана сначала обратиться с жалобой в Евразийскую экономическую комиссию. Если в течение трех месяцев вопрос не решен, у нее появляется право на обращение в суд ЕАЭС.
Заявление подается в суд в письменной форме на русском языке либо вместе с удостоверенным переводом на русский язык. Пошлина при подаче обращения в 2026 году составляет 59 621 руб. и является фиксированной.
Основной срок рассмотрения дел в суде ЕАЭС не превышает 90 дней с момента поступления заявления. Однако в отдельных случаях срок может быть продлен.
Статистика и громкие дела
Статистика по странам в суде ЕАЭС выявляет безусловных лидеров: государства, в которых зарегистрировано большинство обратившихся в суд с 2015-го по 2024 год хозяйствующих субъектов, — это Россия (52) и Казахстан (10).
Всего за 2015–2025 годы суд ЕАЭС принял к производству 119 заявлений о разрешении споров, заявлений о разъяснении и жалоб.
В 2024 году суд принял к рассмотрению 23 дела — это исторический максимум. Чаще всего предметом споров становятся вопросы таможенной классификации по ТН ВЭД, антидемпинговые меры и решения в сфере конкуренции.
Как и в любой другой судебной инстанции, в суде ЕАЭС есть свои прецеденты и громкие дела, прежде всего в сферах антидемпинговых мер и конкуренции. Например, в 2025 году суд подтвердил, что физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не обладают правом на прямое обращение с жалобами на акты Евразийской экономической комиссии в сфере конкуренции.
Среди громких дел можно выделить, в частности, спор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» об антидемпинговой пошлине на стальные прутки и дело о программе сертификации CIPA/CPA EURASIA, в которых суд сформулировал ключевые подходы к применению антидемпинговых мер и общих правил конкуренции в ЕАЭС.
Иск Киргизии к России — 2026: спор об ОМС для семей мигрантов
В январе 2026 года Киргизия направила в суд ЕАЭС запрос о толковании ст. 96–98 Договора о союзе. Поводом стал порядок предоставления бесплатных полисов ОМС (обязательного медицинского страхования) членам семей трудовых мигрантов.
Бишкек считает, что отказ в выдаче полисов неработающим супругам и детям без разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) нарушает право на равный доступ к социальным гарантиям в рамках ЕАЭС. Консультативное заключение суда ЕАЭС по такому вопросу станет общеобязательным толкованием норм права союза для государств‑членов и органов ЕАЭС, как это уже отражено в доктрине об исполнении консультативных заключений суда.
Руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков в разговоре с РБК рассказал, что базовый нормативный документ ЕАЭС фиксирует обязательность бесплатного предоставления скорой и неотложной медицинской помощи. Эксперт обратил внимание, что в самой Киргизии на предоставление подобной бесплатной медицинской помощи люди претендовать не могут, они должны делать за себя взносы.
Суд ЕАЭС и национальные суды
Суд ЕАЭС не заменяет национальные суды и не пересматривает их решения. Задача суда этой международной инстанции заключается в контроле за соблюдением права союза наднациональными органами и государствами-членами. Национальные суды сохраняют исключительную компетенцию по большинству гражданских и административных споров.
Вопросы и ответы
Где находится суд ЕАЭС?
Суд ЕАЭС расположен в Минске. Выездные заседания не предусмотрены.
Может ли физлицо подать в суд ЕАЭС?
Нет. Для физических лиц не предусмотрено право прямого обращения в суд ЕАЭС. Однако, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП (индивидуального предпринимателя), оно считается «хозяйствующим субъектом» и может обращаться в суд ЕАЭС в таком статусе.
Сколько стоит подать иск в 2026 году?
Пошлина сохраняется на уровне 59 621 российских рублей. Дополнительные судебные сборы не взимаются.
Можно ли обжаловать решение суда ЕАЭС?
В рамках суда ЕАЭС предусмотрена внутренняя апелляционная процедура по спорам хозяйствующих субъектов, и решение Апелляционной палаты является окончательным и обязательным для исполнения, если туда поступает жалоба от одной из сторон. Однако внешнего пересмотра постановлений суда ЕАЭС не предусмотрено.
