Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление

Алексей Дронов (Фото: пресс-служба Евразийского Экономического Союза)

Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — судебный орган ЕАЭС, разрешающий споры по праву ЕАЭС и дающий разъяснения по его применению. По словам председателя суда ЕАЭС Алексея Дронова, в 2024 году эта инстанция зарегистрировала 23 дела — рекордный показатель за время его работы (с 2015 года), при этом структура обращений меняется, растет число споров по вопросам конкуренции и транспортной политики.

В этом материале разбираем не только теорию, но и практику: как подать иск, сколько это стоит в 2026 году и в каких случаях у бизнеса есть шансы выиграть спор.

Что такое суд ЕАЭС и где он находится

Суд ЕАЭС — это постоянный судебный орган Евразийского экономического союза. Инстанция рассматривает споры, связанные с применением договоров и актов органов ЕАЭС.

Фото: пресс-служба Евразийского Экономического Союза

Суд ЕАЭС не рассматривает частные споры между компаниями. Он также не выступает апелляционной инстанцией по решениям судов России, Казахстана или других стран союза.

Здание суда ЕАЭС размещается в Минске (Республика Белоруссия).

Компетенция и Статут суда ЕАЭС

Компетенция суда ЕАЭС закреплена в Статуте суда ЕАЭС, который является приложением № 2 к Договору о ЕАЭС.

Компетенция этой судебной структуры делится на два основных блока — споры и разъяснения.

Споры

Суд рассматривает межгосударственные споры, связанные с исполнением и толкованием международных договоров, заключенных в рамках Евразийского экономического союза. Такие дела касаются того, как государства-члены применяют обязательства, принятые в рамках ЕАЭС, и соблюдают ли они единые правила союза.

Совет Евразийской экономической комиссии (Фото: пресс-служба Евразийского Экономического Союза)

Для бизнеса ключевое значение имеет возможность хозяйствующих субъектов оспаривать решения Евразийской экономической комиссии, если они напрямую затрагивают права и законные интересы компании в рамках права ЕАЭС. На практике предметом таких споров становятся штрафы и иные меры ответственности, антидемпинговые и компенсационные пошлины, вопросы таможенной классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), а также решения в сфере защиты конкуренции на рынке ЕАЭС.

Разъяснения

Суд ЕАЭС по обращениям государств‐участников и органов союза официально разъясняет, как понимать и применять нормы права ЕАЭС, оформляя такие разъяснения в виде консультативных заключений. Эти акты принимаются по запросам государств‐членов, Евразийской экономической комиссии, а также должностных лиц органов союза, когда при работе с нормами возникает неопределенность или конкурирующие варианты толкования.

Консультативные заключения не привязаны к конкретному спору между сторонами, а предназначены для выработки общего понимания содержания и действия договоров и актов ЕАЭС. Они подлежат учету в последующей правоприменительной практике и служат ориентиром как для органов союза, так и для национальных властей государств‐членов при подготовке решений и разрешении дел.

Состав судей и структура

Состав этой инстанции формируется из десяти судей — по два от каждого государства‑члена. Судьи суда ЕАЭС назначаются не государствами-членами, а Высшим Евразийским экономическим советом на уровне глав стран по представлению участников союза. В частности, в состав суда входят представители России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Судей утверждает Высший Евразийский экономический совет сроком на девять лет.

Судьи суда ЕАЭС (Фото: пресс-служба Евразийского Экономического Союза)

Председателем суда в настоящее время является Алексей Дронов. В 2025 году состав суда был обновлен: присягу принял новый судья от Кыргызстана Кыдык Джунушпаев.

Как подать иск: пошлина, сроки и досудебный порядок

Подать иск в суд ЕАЭС можно только после обязательного досудебного этапа. Компания обязана сначала обратиться с жалобой в Евразийскую экономическую комиссию. Если в течение трех месяцев вопрос не решен, у нее появляется право на обращение в суд ЕАЭС.

Заявление подается в суд в письменной форме на русском языке либо вместе с удостоверенным переводом на русский язык. Пошлина при подаче обращения в 2026 году составляет 59 621 руб. и является фиксированной.

Основной срок рассмотрения дел в суде ЕАЭС не превышает 90 дней с момента поступления заявления. Однако в отдельных случаях срок может быть продлен.

Статистика и громкие дела

Статистика по странам в суде ЕАЭС выявляет безусловных лидеров: государства, в которых зарегистрировано большинство обратившихся в суд с 2015-го по 2024 год хозяйствующих субъектов, — это Россия (52) и Казахстан (10).

Статистика по странам в суде ЕАЭС (Фото: пресс-служба Евразийского Экономического Союза)

Всего за 2015–2025 годы суд ЕАЭС принял к производству 119 заявлений о разрешении споров, заявлений о разъяснении и жалоб.

В 2024 году суд принял к рассмотрению 23 дела — это исторический максимум. Чаще всего предметом споров становятся вопросы таможенной классификации по ТН ВЭД, антидемпинговые меры и решения в сфере конкуренции.

Как и в любой другой судебной инстанции, в суде ЕАЭС есть свои прецеденты и громкие дела, прежде всего в сферах антидемпинговых мер и конкуренции. Например, в 2025 году суд подтвердил, что физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не обладают правом на прямое обращение с жалобами на акты Евразийской экономической комиссии в сфере конкуренции.

Среди громких дел можно выделить, в частности, спор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» об антидемпинговой пошлине на стальные прутки и дело о программе сертификации CIPA/CPA EURASIA, в которых суд сформулировал ключевые подходы к применению антидемпинговых мер и общих правил конкуренции в ЕАЭС.

Иск Киргизии к России — 2026: спор об ОМС для семей мигрантов

В январе 2026 года Киргизия направила в суд ЕАЭС запрос о толковании ст. 96–98 Договора о союзе. Поводом стал порядок предоставления бесплатных полисов ОМС (обязательного медицинского страхования) членам семей трудовых мигрантов.

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Бишкек считает, что отказ в выдаче полисов неработающим супругам и детям без разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) нарушает право на равный доступ к социальным гарантиям в рамках ЕАЭС. Консультативное заключение суда ЕАЭС по такому вопросу станет общеобязательным толкованием норм права союза для государств‑членов и органов ЕАЭС, как это уже отражено в доктрине об исполнении консультативных заключений суда.

Руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков в разговоре с РБК рассказал, что базовый нормативный документ ЕАЭС фиксирует обязательность бесплатного предоставления скорой и неотложной медицинской помощи. Эксперт обратил внимание, что в самой Киргизии на предоставление подобной бесплатной медицинской помощи люди претендовать не могут, они должны делать за себя взносы.

Суд ЕАЭС и национальные суды

Суд ЕАЭС не заменяет национальные суды и не пересматривает их решения. Задача суда этой международной инстанции заключается в контроле за соблюдением права союза наднациональными органами и государствами-членами. Национальные суды сохраняют исключительную компетенцию по большинству гражданских и административных споров.

Вопросы и ответы

Где находится суд ЕАЭС?

Суд ЕАЭС расположен в Минске. Выездные заседания не предусмотрены.

Может ли физлицо подать в суд ЕАЭС?

Нет. Для физических лиц не предусмотрено право прямого обращения в суд ЕАЭС. Однако, если физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП (индивидуального предпринимателя), оно считается «хозяйствующим субъектом» и может обращаться в суд ЕАЭС в таком статусе.

Сколько стоит подать иск в 2026 году?

Пошлина сохраняется на уровне 59 621 российских рублей. Дополнительные судебные сборы не взимаются.

Можно ли обжаловать решение суда ЕАЭС?

В рамках суда ЕАЭС предусмотрена внутренняя апелляционная процедура по спорам хозяйствующих субъектов, и решение Апелляционной палаты является окончательным и обязательным для исполнения, если туда поступает жалоба от одной из сторон. Однако внешнего пересмотра постановлений суда ЕАЭС не предусмотрено.