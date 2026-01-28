В Киргизии объяснили обращение в суд ЕАЭС из-за ОМС мигрантов в России

Зампред ФОМС Киргизии рассказал, что разъяснение суда ЕАЭС по ОМС для семей мигрантов усилит позицию Бишкека в диалоге с Россией. В Бишкеке считают, что Москва нарушает соглашение союза

Разъяснение суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за отказа в оформлении полисов для семей трудовых мигрантов станет основой для новых обсуждений на площадке союза и даст более сильную аргументацию позиции Киргизии в диалоге с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев, пишет «РИА Новости».

Накануне, 27 января, Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с просьбой о толковании вопроса об обязательном медицинском страховании семей трудовых мигрантов.

Заявитель — Центр судебного представительства при Министерстве юстиции Киргизии — указал в качестве предмета спора «разъяснение положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».

Киргизская сторона требует разъяснить, верно ли, что государства — члены ЕАЭС должны обеспечить членам семей трудящихся доступ к обязательному медицинскому страхованию в равной мере, что и собственным гражданам.

При этом председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов заявлял, что «Российская сторона на сегодня нарушает ст. 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов». Решение, по его словам, будет вынесено через две недели.

Согласно ст. 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), поэтому им отказывают в ОМС. В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Цель суда — единое толкование Договора о ЕАЭС и других международных соглашений.

Руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков в разговоре с РБК рассказывал, что базовый нормативный документ ЕАЭС фиксирует обязательность бесплатного предоставления скорой и неотложной медицинской помощи.

Эксперт обратил внимание, что в самой Киргизии на предоставление подобной бесплатной медицинской помощи люди претендовать не могут. Для этого они должны самостоятельно уплатить взносы за себя. Российский аналог — полис ДМС.