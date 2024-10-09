Нефтегазовое производство: что это и для чего нужно

Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС

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Что такое нефтегазовое производство

Нефтегазовое производство — это отрасль топливной промышленности, которая является одной из ключевых составляющих мировой экономики. В ней задействована сеть производственных и обслуживающих компаний, специализирующихся на разведке, добыче, переработке, хранении, транспортировке, и реализации невозобновляемых источников энергии — нефти и природного газа. В дальнейшем их используют в сфере энергетики, транспорта, фармацевтики, для создания товаров широкого потребления. Порядка 45% мирового потребления нефти приходится на транспортный сектор.

Какие этапы работы с нефтью и газом

Нефть и природный газ образуются в толще земной коры из углеводородов под влиянием высоких температур и давления. В месторождениях они обычно присутствуют вместе. Глубина залегания нефти варьирует от нескольких метров до 10-12 км, она может естественным образом выходить на земную поверхность и преобразовываться в мальту, полутвердый асфальт, битум и другие вещества. На глубине ниже 4,5-5 км преобладают газообразные углеводороды.

В работе с углеводородами задействовано большое количество специалистов и оборудования в мире. Их деятельность осуществляется в несколько этапов.

Геологоразведка

На этом этапе геологи ищут новые месторождения. Они анализируют закономерность и условия размещения углеводородов в недрах, осуществляют сейсморазведочные мероприятия путем искусственного запуска колебаний земли и съемку объекта. Вместе с этим изучаются природные, географические, экономические и социальные факторы освоения выбранной территории. На основании собранных данных создается трехмерная модель месторождения, приводятся научные и экономические обоснования для реализации этого проекта с учетом экологического фактора.

Добыча углеводородов

Как правило, добыча ведется на отдаленных территориях — на шельфе, морских платформах, в пустыне и даже в зоне вечной мерзлоты. Для бурения скважин создается необходимая инфраструктура.

Среди способов добычи — насосный, фонтанный и газлифтный. В каждом из них задействовано разное оборудование.

Насосный метод подразумевает заполнение месторождения водой, которая за счет разности плотностей поднимает нефть на поверхность.

подразумевает заполнение месторождения водой, которая за счет разности плотностей поднимает нефть на поверхность. Фонтанный способ добычи основан на высоком давлении в пластах, которое в результате бурения скважин выталкивает углеводороды наружу. Специальная арматура позволяет регулировать объем сырья.

добычи основан на высоком давлении в пластах, которое в результате бурения скважин выталкивает углеводороды наружу. Специальная арматура позволяет регулировать объем сырья. Газлифтный способ добычи начинается после прекращения фонтанирования, когда в скважину вводят дополнительную энергию извне в виде сжатого газа. Чем больше объем газа, тем выше поднимется жидкость, а ее плотность будет меньше.

Со времен зарождения нефтяного промысла процесс бурения также значительно усложнился. Оно осуществляется не только под прямым углом, траектория может проходить по горизонтали, а буровая установка иметь несколько стволов, чтобы увеличить охват нефтяного пласта.

Транспортировка нефти и газа

Добытые углеводороды нуждаются в первичной очистке от примесей. В специальных установках из сырой нефти выделяют соли и воду с помощью нагрева и разницы температур кипения компонентов, далее ее делят на фракции. Перед транспортировкой природного газа его очищают от углекислого газа, сероводорода и паров воды и извлекают широкую фракцию легких углеводородов.

После этого сырье отправляют на вторичную переработку или к конечному потребителю. Этот процесс осуществляется с помощью трубопроводов или транспортных средств — автомобилей, поездов, танкеров.

Переработка сырья

Вторичная переработка сырья происходит на нефте- (НПЗ) и газоперерабатывающих заводах (ГПЗ).

На НПЗ нефть с помощью нагревания разделяют на легкие, средние и тяжелые углеводороды и таким образом превращают в нафту, бензин, мазут, дизельное топливо, авиационный керосин, битум, смазочные материалы и другие продукты. В дальнейшем они широко используются в промышленности и повседневной жизни.

Газ на ГПЗ также подвергается термическому воздействию, благодаря чему получают газовые вещества различного назначения. Среди них — гелий, метанол и этан. Они применяются в промышленности, сельскохозяйственной, фармацевтической и пищевой отрасли, а также в быту.

Какие специальности есть и кем можно работать в нефтегазовой отрасли

Нефтегазовая отрасль — это огромный сектор экономики, который включает в себя множество различных профессий. Работа в этой сфере может быть связана как с добычей и переработкой углеводородов, так и с их транспортировкой и продажей. К числу нефтегазовых специальностей относятся:

инженер по бурению — отвечает за процесс создания скважин для добычи нефти и газа;

геолог — занимается изучением земной коры с целью нахождения полезных ископаемых;

геофизик — исследует земную кору и занимается сейсмической разведкой, то есть созданием искусственных сейсмических волн для поиска структур с потенциальным нахождением нефти;

инженер по добыче — контролирует процессы извлечения нефти и газа из скважин, а также занимается оптимизацией этих процессов;

проектировщик НПЗ — разрабатывает планы и схемы будущих объектов переработки углеводородов;

инженер-нефтехимик — разрабатывает и внедряет новые технологии нефтепеработки, а также обслуживает производственные установки;

оператор по исследованию скважин — следит за работой оборудования на буровых платформах;

специалист по охране труда и экологии — обеспечивает соблюдение норм безопасности и экологических стандартов на всех этапах работы;

логист — занимается планированием и организацией транспортировки продукции;

финансовый аналитик — оценивает риски инвестиций в проекты добычи и переработки углеводородов.

Каждая из профессий в нефтегазовом деле требует специализированных навыков и знаний, многие специальности предполагают работу в условиях повышенной опасности и вдали от дома вахтовым методом, в частности на морских платформах или в удаленных регионах.

Роль нефтегазовой промышленности в экономике России

Нефтегазовая промышленность — одна из ключевых отраслей экономики России. В 2022 году страна занимала шестое место в мире по запасам нефти и третье место — по добыче после США и Саудовской Аравии (10,9%, или 492,9 млн т). На январь 2023 года извлекаемые запасы составляли 31,4 млрд т, разрабатывается 2377 месторождений, разведывается еще 926.

По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП составила 15,2%, однако ее роль была существенно выше в федеральном бюджете (28%) и в товарном экспорте (44,6%). В 2023 году, по данным Росстата, доля сектора в экономике составила 16,5%. Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы России в 2023 году составили 8,82 трлн руб. По итогам 2023 года вице-премьер Александр Новак оценивал объем добычи нефти и газового конденсата в 530,6 млн т (в 2022 году — 527,3 млн, в том числе нефти — 492,9). В 2024 году Минэнерго ожидает сокращение добычи нефти до 523 млн т и роста производства газа до 667 млрд куб. м.

Более 61% извлекаемых запасов жидких углеводородов (или 19 млн т) находятся в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО-Югра), Ямало-ненецком АО и в Красноярском крае. Главными для России остаются месторождения ХМАО — Приобское, Самотлорское, Приразломное и Красноленинское (всего 12,3% добычи в 2022 году). Второй по значимости регион — ЯНАО, там в 2022 году было добыто 7,4% российской нефти и 74,3% конденсата. Важную роль играют Татарстан (7,3% нефти в 2022), Оренбургская область (4,2%), Красноярский край (3,7%), Иркутская область и Пермский край (по 3,4%).

Всего нефтеносность установлена в 37 регионах России, а также в акваториях Азовского, Баренцева, Каспийского и других морей (на шельфе сосредоточено 4,7% запасов). Активно открываются и разведываются новые месторождения. В частности, в 2023 году в Приволжском федеральном округе, Якутии, ХМАО, Томской и Иркутской областях, а также в Каспийском море было открыто 43 новых месторождения с запасами 43 млн т нефти и 145,5 млрд куб. м газа.

Основные предприятия нефтегазовой промышленности России

Роснефть . Крупнейшая нефтедобывающая компания. Задействована во всех основных нефтегазовых месторождениях России, добывает около 40% нефти и 14% газа. Объем добычи по итогам 2023 года составил 269,8 млн т н. э. и 92,7 млрд куб. м газа соответственно.

. Крупнейшая нефтедобывающая компания. Задействована во всех основных нефтегазовых месторождениях России, добывает около 40% нефти и 14% газа. Объем добычи по итогам 2023 года составил 269,8 млн т н. э. и 92,7 млрд куб. м газа соответственно. Лукойл . Занимается разведкой и добычей в 14 странах, в том числе в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. По итогам 2023 года объем добычи жидких углеводородов — 82,6 млн т, газа — 35,2 млрд куб. м;

. Занимается разведкой и добычей в 14 странах, в том числе в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. По итогам 2023 года объем добычи жидких углеводородов — 82,6 млн т, газа — 35,2 млрд куб. м; Газпром. Осуществляет деятельность на всех этапах работы с газом, его конденсатом и нефтью, более 50% добытого сырья реализует в России. По итогам 2023 года объем добычи природного и попутного газа — 359 млрд куб. м, нефти и газового конденсата — 72,4 млн т;

Татнефть . Занимается разведкой и добычей нефти в Татарстане, Ненецком автономном округе, Калмыкии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. В 2023 году объем добычи нефти составил 28,45 млн т, газа — 921 куб. м;

. Занимается разведкой и добычей нефти в Татарстане, Ненецком автономном округе, Калмыкии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. В 2023 году объем добычи нефти составил 28,45 млн т, газа — 921 куб. м; Сургутнефтегаз . Осуществляет геологоразведку и добычу углеводородов в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях. По итогам 2023 года объем добычи нефти составил 56,4 млн т, производства газа — 7 млрд куб. м;

. Осуществляет геологоразведку и добычу углеводородов в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях. По итогам 2023 года объем добычи нефти составил 56,4 млн т, производства газа — 7 млрд куб. м; НОВАТЭК. Ведет деятельность на всех этапах работы с природным газом и жидкими углеводородами в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Западной Сибири. В 2023 году объем добычи составил 82,4 млрд куб. м газа и 12,4 млн нефти и газового конденсата.

Крупнейшие месторождения нефтяной промышленности в России

Самотлорское месторождение (ХМАО) — открыто в 1965 году, разрабатывается с 1969-го. Нефтегазоконденсатное. Является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Пик добычи пришелся на 1980 год (158,9 млн т), ныне ежегодный объем добычи — около 19,5 млн т нефти (в 2022 — 14,8) и порядка 6 млрд куб. м попутного газа. Оператор — «Самотлорнефтегаз» (принадлежит «Роснефти»).

(ХМАО) — открыто в 1965 году, разрабатывается с 1969-го. Нефтегазоконденсатное. Является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Пик добычи пришелся на 1980 год (158,9 млн т), ныне ежегодный объем добычи — около 19,5 млн т нефти (в 2022 — 14,8) и порядка 6 млрд куб. м попутного газа. Оператор — «Самотлорнефтегаз» (принадлежит «Роснефти»). Ромашкинское месторождение (Татарстан). Нефтяное. Открыто в 1948 году, эксплуатируется с 1952 года. Ежегодно там добывают около 15 млн т нефти (в 2022-м — 13,3). Оператор — ПАО «Татнефть»;

(Татарстан). Нефтяное. Открыто в 1948 году, эксплуатируется с 1952 года. Ежегодно там добывают около 15 млн т нефти (в 2022-м — 13,3). Оператор — ПАО «Татнефть»; Приобское месторождение (ХМАО). Нефтяное. Открыто в 1982 году, разрабатывается с 1988-го. Ежегодный объем добычи — более 20 млн т (в 2022 — 31,5); операторы — РН-Юганскнефтегаз (принадлежит «Роснефть») и «Газпром нефть».

(ХМАО). Нефтяное. Открыто в 1982 году, разрабатывается с 1988-го. Ежегодный объем добычи — более 20 млн т (в 2022 — 31,5); операторы — РН-Юганскнефтегаз (принадлежит «Роснефть») и «Газпром нефть». Федоровское месторождение (ХМАО). Нефтегазоконденсатное. Открыто в 1971 году, разрабатывается с 1973-го. К 2007-му объем добычи составил 12,5 млн т, в 2022 году добыто 11,5 млн т; оператор — ПАО «Сургутнефтегаз».

(ХМАО). Нефтегазоконденсатное. Открыто в 1971 году, разрабатывается с 1973-го. К 2007-му объем добычи составил 12,5 млн т, в 2022 году добыто 11,5 млн т; оператор — ПАО «Сургутнефтегаз». Ванкорское месторождение (Красноярский край). Нефтегазоконденсатное. Открыто в 1988-м, эксплуатируется с 2009 года. В 2022-м добыто 9,5 млн т нефти. Оператор — АО «Ванкорнефть» (принадлежит «НК Роснефть»).

Объекты нефтяной промышленности

Месторождения;

Скважины;

Буровые платформы;

Трубопроводные системы;

НПЗ и ГПЗ;

Нефтехимические комплексы;

Газокомпрессорные станции;

Танкеры и морские терминалы для их приема;

Нефтебазы и автозаправочные станции.

Главные риски нефтегазовой отрасли

Среди главных рисков нефтегазовых объектов — возможные взрывы и выбросы углеводородов. Последствиями подобных происшествий являются загрязнение грунта и водоемов, разрушение оборудования, травмирование сотрудников и негативное влияние на репутацию компании.

В частности, опасность представляет само взаимодействие с углеводородами, их нахождение под высоким давлением (порядка 100 МПа), токсическая атмосфера и затрудненные эвакуация и оказание медицинской помощи из-за отдаленности объектов.

Мировые тенденции в развитии нефтегазовой промышленности

Одним из главных трендов является стремление к устойчивому развитию и сокращению выбросов парниковых газов. Компании активно инвестируют в разработку и внедрение технологий, позволяющих уменьшить экологический след нефтегазовой отрасли. Это включает в себя использование возобновляемых источников энергии для работы буровых установок, применение улавливания и хранения углерода, а также повышение энергоэффективности производства.

В нефтегазовое дело активно внедряются интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data) и искусственный интеллект (Al). Эти технологии позволяют повысить точность бурения, предотвратить производственные аварии и снизить операционные расходы.

Автоматизированное оборудование и роботы все чаще используются для выполнения опасных и рутинных задач. Это не только повышает безопасность труда, но и сокращает время на выполнение работ, а также уменьшает вероятность человеческого фактора.