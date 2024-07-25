Патентные бюро: что это такое и чем они занимаются

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Что такое патентное бюро

Патентное бюро — это организация, оказывающая услуги по оформлению патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности. Также юристы из патентного бюро помогают компаниям защищать интеллектуальную собственность и извлекать из нее выгоду.

Кто такие патентные поверенные

Патентные поверенные — это юристы, которые работают в области интеллектуальной собственности и служат посредниками между правообладателями и уполномоченным органом исполнительной власти, то есть Роспатентом.

Поверенные берут на себя всю работу по регистрации патентов и товарных знаков, оформляют авторские права по запросу поручителя. Стоит отметить, что иностранцы тоже могут взаимодействовать с Роспатентом — но только при посредничестве патентных поверенных.

Чтобы стать патентным поверенным, нужно быть гражданином России старше 18 лет, постоянно проживать на территории страны, иметь высшее образование и не менее четырех лет опыта работы в сфере интеллектуальной собственности, причем именно в той области, в которой он намерен работать. Но главное условие — сдать специальный квалификационный экзамен на право занимать эту должность. Сделать это не так просто: например, в первом полугодии 2024 года из 175 претендентов прошли аттестацию только 95.

По данным Роспатента, на июль 2024 года в России насчитывается 2682 патентных поверенных. Все они значатся в соответствующем реестре, который опубликован на сайте Роспатента. Там можно проверить, действительно ли перед вами патентный поверенный.

Задачи патентного бюро

Большинству людей при слове «патент» приходят на ум именно изобретения. Но главная задача патентных бюро — это оформление прав интеллектуальной собственности. Ведь мало сконструировать вечный двигатель — нужно еще и правильно оформить все бумаги, чтобы изобретение обогатило своего создателя.

На практике это может быть далеко не только какая-нибудь новейшая разработка. В юридической защите нуждаются товарные знаки, логотипы, компьютерные программы и многое другое. Перед подачей документов бюро проводит патентный поиск, чтобы убедиться, что объект уже не защищен чьим-либо патентом.

Кроме регистрации прав интеллектуальной собственности патентное бюро может быть полезно бизнесу и при защите этих прав. Многие такие организации берут на себя мониторинг, чтобы быстро установить, если кто-то использует модель, программу или логотип в собственных корыстных целях. Юристы могут составить грамотную жалобу и возражение в суд по интеллектуальным правам.

Также бывает полезно провести оценку интеллектуальной собственности, чтобы отразить ее рыночную стоимость в финансовой отчетности. Тогда она станет полноценным активом компании и будет приносить доход. Эту работу патентное бюро также может взять на себя.

Как выбрать патентное бюро

Проще всего опираться при выборе на общедоступные рейтинги. Так, Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) публикуют списки патентных бюро, которые подали больше всего электронных заявок. Благодаря им вы сможете составить представление о крупнейших компаниях на рынке этих услуг. Но в таких рейтингах не учитываются исходы рассмотрения заявок. Кроме того, из них вы не сможете понять, достаточно ли у того или иного бюро компетенций именно для вашего случая.

Поэтому стоит ознакомиться и с другими рейтингами. Например, список «Право 300» представляет три сотни лучших юридических компаний, среди которых можно найти и патентные бюро. Еще один авторитетный список — рейтинг лучших юридических практик «Коммерсанта».

Если же хочется совершить более осознанный и информированный выбор — а от него не в последнюю очередь будет зависеть благополучие компании — придется провести самостоятельный анализ рынка. Для этого нужно:

Уточнить специализацию

При выборе патентного бюро важно даже не столько название той или иной фирмы, сколько конкретный специалист, который будет с вами работать. Не все патентные поверенные одинаковы: у каждого есть своя специализация, будь то компьютерные программы или промышленные образцы. Посмотреть специализацию можно все в том же реестре Роспатента, кликнув на имя нужного специалиста. Логичнее обращаться к эксперту, который специализируется на нужных вам вопросах. Например, если ваша компания разработала новую компьютерную программу, лучше всего с этим справится поверенный, у которого уже есть опыт в этих вопросах, чем тот, у которого за плечами десятки зарегистрированных товарных знаков.

Исследовать портфолио

Любая компания, продающая свои услуги, заинтересована в том, чтобы у потенциальных клиентов сложилось о ней наилучшее впечатление. Для этого они рассказывают о своих достижениях, и патентные бюро здесь не исключение. Так что на сайте практически любого бюро можно найти описания решенных кейсов.

Лучше всего, если в описанном опыте найдется случай, максимально близкий вашей ситуации. Скорее всего, специалисты этого бюро точно знают, как вам помочь.

Стоит удостовериться, что красочно расписанные на сайте достижения — не выдумка. Для этого нужно взглянуть на патенты и свидетельства, полученные бюро, и найти их номер. Далее заходим на сайт ФИПС и выбираем нужный реестр, будь то полезные модели, товарные знаки или что-то другое. В карточке нас интересует графа «Адрес для переписки» — он должен совпадать с местоположением бюро или его поверенного. Это будет служить доказательством того, что данная фирма действительно вела официальную переписку с Роспатентом, которая закончилась успешно.

Узнать, с кем работает бюро

Если патентному бюро доверяют крупные и известные компании, то значит, что их все устраивает. Уже это — своеобразный знак качества, поскольку лидеры рынка, как правило, работают с проверенными подрядчиками.

Уточнить, за что вы платите

Сталкиваться со скрытыми платежами всегда неприятно. Следует иметь в виду, что общение с Роспатентом редко бывает быстрым: зачастую служба запрашивает дополнительную информацию, а также может прислать предварительный отказ в регистрации прав интеллектуальной собственности. Это требует ответов на запросы или дополнительной аргументации — и эти услуги могут оплачиваться отдельно.

Большие патентные бюро включают подобные услуги в общую стоимость, но всегда полезно уточнить, что именно берет на себя фирма и как она будет действовать в случае возникновения сложностей.

Выяснить, вернут ли вам деньги в случае неудачи

Каким бы авторитетным и компетентным не было патентное бюро, оно не может гарантировать, что регистрация объекта интеллектуальной собственности пройдет успешно, потому что не все в этом процессе зависит от поверенного. Так что заверения в стопроцентной гарантии — это первый повод насторожиться.

Если бюро не может гарантировать результат, оно может пообещать вернуть деньги в случае неудачи. Это признак надежной организации, которая заботится о своей репутации. Заказчику стоит внимательно изучить раздел «Гарантии» в договоре с бюро. В нем должны быть подробно изложены условия и сроки возврата денег, а также указана полная сумма.

Стоимость и сроки регистрации

При регистрации права на интеллектуальную собственность заявитель обязан уплатить государственную пошлину. Причем делается это не один раз — оплачивается каждый этап документооборота от регистрации заявления до выдачи самого патента.

Для разных видов интеллектуальной собственности предусмотрены разные суммы пошлин. Актуальный список можно найти на сайте Роспатента.

На этапе регистрации уплата пошлин не заканчивается: продление действия патента оплачивается ежегодно, при этом сумма постоянно растет. Если за третий год патента на изобретение придется заплатить 1700 руб., то за 20-й — уже 16 200 руб., а за 25-й — 24 тыс. Та же логика действует и в других категориях.

Сроки выдачи патента также зависят от того, что нужно запатентовать. Максимальные периоды обозначены в административных регламентах:

для изобретений — 34 месяца,

для полезных моделей — 24 месяца,

для товарных знаков — 18 месяцев и две недели.

Подчеркнем, что это — максимальные сроки, в которые умещаются все необходимые экспертизы, исследования, а также возможность оспорить отказ.

Почему нельзя обращаться в Роспатент самостоятельно

Закон не обязывает заявителей пользоваться услугами патентных бюро. Общаться с Роспатентом может и физическое, и юридическое лицо. Но практика показывает, что куда эффективнее доверить это профессионалам.