Renminbi Digital: что это такое и как работает цифровой юань e-CNY

Фото: Zuma / ТАСС

Содержание:

Что такое Renminbi Digital

Renminbi Digital (数字人民币) — это цифровая форма юаня, выпускаемая Народным банком Китая (People's Bank of China, PBOC) в статусе государственной цифровой валюты (Сentral Bank Digital Currency, CBDC). В официальных документах она проходит под названием e-CNY — «официальный электронный аналог наличных, являющийся обязательством Центрального банка». Цифровой юань не связан с частными криптовалютами, не торгуется на открытых биржах и не зависит от волатильности токенов, которые обращаются в децентрализованных сетях.

В отличие от банковских электронных платежей, представляющих собой записи на счетах коммерческих банков, цифровой юань существует как самостоятельный инструмент, эмитируемый только PBOC. При его использовании расчеты обеспечиваются напрямую государством. Renminbi Digital не считается криптовалютой: транзакции контролирует центральный регулятор, а механизм распространения построен в централизованной архитектуре.

История создания цифрового юаня и этапы проекта e-CNY

Исследования PBOC по цифровой валюте начались в 2014 году, еще через два года регулятор сформировал команду, ответственную за разработку концепции цифровой валюты и оценку технологических возможностей.

В 2016 году PBOC официально учредил Институт исследований цифровой валюты (Digital Currency Research Institute), который стал центром разработки прототипов.

На последующих этапах (2017–2018) китайский ЦБ вместе с крупными коммерческими банками, телеком-компаниями и интернет-платформами прорабатывал как юридические, так и технические аспекты проекта.

К концу 2017 года проект e-CNY (digital renminbi) был официально запущен в режиме исследований, а в 2019 году PBOC начал закрытые пилотные тесты в ряде городов.

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2020 году стартовала первая крупная фаза пилотирования: тесты проходили в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Сюньань и Чэнду. Во время этих «пилотов» PBOC использовал стимулирующие программы: например, власти Шэньчжэня провели лотерею, в рамках которой были распределены 10 млн юаней (около $1,5 млн по курсу на октябрь 2020 года). Победители могли потратить их в течение шести дней.

В 2021 году масштабы «пилотов» значительно расширили: к проекту присоединились новые регионы, а сценарии использования усложнили — e-CNY стали тестировать в онлайн-торговле, коммунальных платежах и в других жизненных ситуациях.

Цифровой юань применили и во время зимних Олимпийских игр 2022 года: иностранные гости и участники могли использовать e-CNY в платежах на объектах Олимпиады.

С конца 2022 года PBOC продолжает расширять экосистему: укрепляет связи с коммерческими банками, тестирует новые приложения (например, для субсидий и купонов). Кроме того, обсуждается выход на трансграничный уровень и международные расчеты.

В 2025 году Народный банк Китая открыл международный операционный центр цифрового юаня в Шанхае для интеграции e-CNY в более широкую глобальную систему платежей.

Как работает цифровой юань: архитектура и технологическая модель

Цифровой юань построен на централизованной эмиссии: PBOC выпускает цифровые единицы, а затем передает уполномоченным операторам — крупным банкам и платежным платформам. Такая двухуровневая модель позволяет разграничить ответственность, когда регулятор отвечает за создание валюты и контроль денежной базы, а коммерческие структуры — за ее распространение и обслуживание пользователей.

Фото: Zuma / ТАСС

Цифровой юань работает по следующей схеме. Пользователи открывают цифровые кошельки через банки-партнеры или через интегрированные финтех-приложения. Транзакции подтверждает централизованная система, обеспечивающая финальную запись в реестре PBOC. Отдельным блоком развиваются офлайн-платежи: аппаратные кошельки позволяют совершать операции без подключения к сети, что важно для удаленных регионов.

Как рассказали в Центробанке Китая, система предусматривает защиту данных: применение уровней идентификации, ограниченных по объему информации в зависимости от статуса кошелька, принцип «наименьшего и необходимого» при сборе информации и так далее.

Отличия цифрового юаня от обычных электронных платежей и криптовалют

Обычные электронные юани — это банковские безналичные средства на счетах, то есть обязательства коммерческих банков перед клиентами. Цифровой юань — обязательство Центрального банка, поэтому он тождественен наличным по юридическому статусу.

От частных криптовалют e-CNY отличается тем, что его стоимость фиксирована государством, а операции проходят в контролируемой системе, а не в распределенной сети. В нем отсутствует механизм майнинга (добычи) или стейкинга (использования в качестве пассивного дохода), нет рыночной волатильности. В то же время цифровой юань не предполагает и анонимности по образцу криптотокенов.

В 2020 году Центробанк Китая заявил о «контролируемой анонимности» цифрового юаня: государство обязуется защищать конфиденциальность и информационную безопасность, но при необходимости сможет изучать транзакции, чтобы предотвратить отмывание и подделку денег, незаконное финансирование и уклонение от уплаты налогов. The Wall Street Journal позднее отметила, что цифровая валюта предоставит правительству Китая новые инструменты контроля не только за своей экономикой, но и за населением.

Стейблкоины привязаны к валютам (например, к доллару или евро) или активам через механизмы резервирования, выпускаются частными структурами и несут риски контрагентов.

Трансграничные расчеты: система международных платежей на базе Renminbi Digital

В международной сфере развивается система трансграничных расчетов Renminbi Digital. Наиболее заметный проект — m-Bridge, в котором участвуют Китай, ОАЭ, Таиланд и Гонконг. Платформа предназначена для тестирования многосторонних платежей между банками разных стран на основе цифровых валют центральных банков.

На пилотных транзакциях отрабатывались сценарии прямых расчетов между финансовыми организациями, включая экспортно-импортные операции. Эти эксперименты продемонстрировали, как может работать цифровой юань в международной торговле, где ключевая цель — повышение скорости платежей, снижение комиссий и исключение посредников.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Отдельные кейсы касаются использования e-CNY в торговле товарами и услугами, а также применения digital renminbi в расчетах с другими странами в экспериментальных режимах. Здесь Китай не продвигает цифровой юань как замену существующим международным каналам, а тестирует техническую совместимость систем.

Участие банков, финтех-компаний и крупных корпораций

В пилотных проектах задействованы системообразующие банки Китая: Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и другие. Они выпускают кошельки, обеспечивают поддержку операций и участвуют в интеграции с торговыми сервисами.

Финтех-компании, включая крупные мобильные платежные платформы, внедряют опцию использования цифрового юаня в свои приложения. Ретейлеры и онлайн-маркетплейсы тоже участвуют в тестировании, принимая e-CNY как альтернативу обычным электронным платежам. Отдельные сектора — транспорт, сфера услуг, доставка — проверяют, как Renminbi Digital работает в ежедневных транзакциях большого объема.

Международный контекст и возможные риски

Проект e-CNY существует в контексте глобального развития национальных цифровых валют (разработки служат инструментом модернизации национальных платежных систем, а не заменой традиционных валют). Похожие инициативы реализуют Нигерия (e-Naira), страны Латинской Америки. Тестируют цифровые валюты Европейский центробанк (тесты в ограниченной среде) и Индия. В США тема находится на исследовательском уровне, в стране обсуждают параметры потенциального цифрового доллара. Российская цифровая валюта полноценно запускается с 2026 года.

Вокруг цифровых валют ЦБ идет оживленная дискуссия, среди рисков экспертное сообщество называет:

• дезинтермедиацию банков, при которой часть ресурсов банковской системы может уйти на баланс центральных банков;

• кибер- и операционную безопасность (сбои и взломы);

• приватность и доверие (вопросы контроля расходов граждан и защиты персональных данных).

В отчетах международных организаций, например Международного валютного фонда, также регулярно поднимаются вопросы приватности, безопасности хранения данных, масштабирования инфраструктуры и необходимости баланса между контролем со стороны государства и удобством пользователей. Некоторые страны, такие как США, осторожно подходят к трансграничным экспериментам, указывая на необходимость выработки общих правил и технических стандартов.