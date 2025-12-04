Доброполье: что это за город и какую роль играет в боевых действиях

Содержание:

Что такое Доброполье

Доброполье (укр. Добропілля) — это город в Донбассе, в Покровском районе, в 90 км от Донецка. Образует территориальную общину в составе города Белицкое, ПГТ Водянское и Святогоровка и еще девяти сел.

Где находится Доброполье

Расположен в северо-западной части Донбасса, в степной зоне на левом берегу реки Бык — притоке Самары в бассейне Днепра. К северу от города протекает река Водяная. Площадь города — 11,9 кв. км, территориальной общины — 33,55 кв. км.

Население

Согласно последней переписи населения 2001 года, в Доброполье проживало 35 тыс. 977 чел., из них 60,97% — русскоязычные и 38,50% — украиноязычные. В национальном отношении преобладали украинцы (71,3%) и русские (25,9%). На 1 января 2022 года украинская статистика оценивала население Доброполья в 28 тыс. 170 жителей.

В июне 2025 года начальник Добропольской городской военной администрации Андрей Бондаренко сообщал, что в городе проживали 22 тыс. 417 человек, в городской общине — 30 тыс., из них 12 тыс. — переселенцы. После объявления эвакуации в августе 2025 года город был в значительной мере оставлен жителями.

История Доброполья

В первой половине XIX века на месте современного Доброполья был основан хутор Прасковеевка на землях помещика Албанского, на 1859 год там проживало 44 человека. Ускоренное развитие началось после обнаружения здесь в 1870–1880-е годы крупных месторождений угля, к концу века функционировало три шахты. Еще два рудника — Эрастов и Святогорский — заложили в 1912-м, вокруг шахт начали складываться рабочие поселки.

В 1915-м в 3–4 км от рудников была построена конечная станция железной дороги под названием Доброполье, рядом с которой также возникло пристанционное поселение. В 1917 году поселения при Эрастовом и Святогорском рудниках и при железнодорожной станции объединили в село Добропольское. В 1922-м все добропольские рудники объединили в один — «Красноармейский». В 1931-м началось строительство шахты «Гигант» (позднее — шахта № 1-2 «Доброполье»), которую ввели в эксплуатацию в апреле 1941-го. В 1935-м был образован Добропольский район с центром в Доброполье.

В октябре 1941-го — сентябре 1943-го Доброполье находилось в немецкой оккупации (с перерывами). После окончания войны шахты были восстановлены, в 1950-м введена в строй обогатительная фабрика. С 1953-го Доброполье имело статус города, сначала районного, а с 1963-го — областного значения. После 1991 года население города сокращалось, в 2020-м Добропольский район был ликвидирован. После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году город принял порядка 14 тыс. перемещенных лиц (по данным местного управления труда и социальной защиты населения).

Основа экономики города — угольная промышленность. Тут находятся шесть шахт и две обогатительные фабрики в управлении компании «Добропольеуголь».

Боевые действия

После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Доброполье долгое время было тыловым городом и важным логистическим узлом для снабжения ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации. Однако с весны 2025-го по мере продвижения российских войск на покровском направлении город стал подвергаться обстрелам.

В конце июля — начале августа 2025-го российские войска прорвали оборону ВСУ со стороны села Никаноровка и продвинулись к городу, после чего в Доброполье объявили обязательную эвакуацию. Было остановлено водо- и теплоснабжение, прекратили работу и эвакуировались все экстренные и коммунальные службы.