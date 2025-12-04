Доброполье: что это за город и какую роль играет в боевых действиях
Содержание:
Что такое Доброполье
Доброполье (укр. Добропілля) — это город в Донбассе, в Покровском районе, в 90 км от Донецка. Образует территориальную общину в составе города Белицкое, ПГТ Водянское и Святогоровка и еще девяти сел.
Где находится Доброполье
Расположен в северо-западной части Донбасса, в степной зоне на левом берегу реки Бык — притоке Самары в бассейне Днепра. К северу от города протекает река Водяная. Площадь города — 11,9 кв. км, территориальной общины — 33,55 кв. км.
Население
Согласно последней переписи населения 2001 года, в Доброполье проживало 35 тыс. 977 чел., из них 60,97% — русскоязычные и 38,50% — украиноязычные. В национальном отношении преобладали украинцы (71,3%) и русские (25,9%). На 1 января 2022 года украинская статистика оценивала население Доброполья в 28 тыс. 170 жителей.
В июне 2025 года начальник Добропольской городской военной администрации Андрей Бондаренко сообщал, что в городе проживали 22 тыс. 417 человек, в городской общине — 30 тыс., из них 12 тыс. — переселенцы. После объявления эвакуации в августе 2025 года город был в значительной мере оставлен жителями.
История Доброполья
В первой половине XIX века на месте современного Доброполья был основан хутор Прасковеевка на землях помещика Албанского, на 1859 год там проживало 44 человека. Ускоренное развитие началось после обнаружения здесь в 1870–1880-е годы крупных месторождений угля, к концу века функционировало три шахты. Еще два рудника — Эрастов и Святогорский — заложили в 1912-м, вокруг шахт начали складываться рабочие поселки.
В 1915-м в 3–4 км от рудников была построена конечная станция железной дороги под названием Доброполье, рядом с которой также возникло пристанционное поселение. В 1917 году поселения при Эрастовом и Святогорском рудниках и при железнодорожной станции объединили в село Добропольское. В 1922-м все добропольские рудники объединили в один — «Красноармейский». В 1931-м началось строительство шахты «Гигант» (позднее — шахта № 1-2 «Доброполье»), которую ввели в эксплуатацию в апреле 1941-го. В 1935-м был образован Добропольский район с центром в Доброполье.
В октябре 1941-го — сентябре 1943-го Доброполье находилось в немецкой оккупации (с перерывами). После окончания войны шахты были восстановлены, в 1950-м введена в строй обогатительная фабрика. С 1953-го Доброполье имело статус города, сначала районного, а с 1963-го — областного значения. После 1991 года население города сокращалось, в 2020-м Добропольский район был ликвидирован. После начала боевых действий в Донбассе в 2014 году город принял порядка 14 тыс. перемещенных лиц (по данным местного управления труда и социальной защиты населения).
Основа экономики города — угольная промышленность. Тут находятся шесть шахт и две обогатительные фабрики в управлении компании «Добропольеуголь».
Боевые действия
После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Доброполье долгое время было тыловым городом и важным логистическим узлом для снабжения ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации. Однако с весны 2025-го по мере продвижения российских войск на покровском направлении город стал подвергаться обстрелам.
В конце июля — начале августа 2025-го российские войска прорвали оборону ВСУ со стороны села Никаноровка и продвинулись к городу, после чего в Доброполье объявили обязательную эвакуацию. Было остановлено водо- и теплоснабжение, прекратили работу и эвакуировались все экстренные и коммунальные службы.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили