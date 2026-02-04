РУСАДА: что это за организация, список запрещенных препаратов

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Содержание:

Что такое РУСАДА и чем занимается агентство

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) — это общероссийская некоммерческая организация по борьбе с допингом. Действует независимо, то есть все решения принимает без вмешательства государственных органов и спортивных федераций. Работу ведет на основании Всемирного антидопингового кодекса, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом, российского законодательства и Общероссийских антидопинговых правил.

Создание РУСАДА

История создания РУСАДА начинается в 2008 году, когда организация была учреждена по инициативе Росспорта (сейчас — Минспорта). Тогда же Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало российскую организацию национальной антидопинговой структурой и внесло ее в свой реестр. РУСАДА получило право собирать биологические образцы для допинг-контроля на всей российской территории.

Руководство РУСАДА

Учредителями организации выступают Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья. Они имеют статус членов РУСАДА и формируют общее собрание членов — высший орган управления. Руководящим органом является наблюдательный совет, он контролирует работу исполнительных структур. Должность генерального директора с декабря 2021 года занимает Вероника Логинова, в ноябре 2025-го ее переизбрали на этот пост еще на четыре года.

Вероника Логинова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Функции РУСАДА

Функции и полномочия РУСАДА охватывают все аспекты борьбы с допингом на национальном уровне:

Тестирование и контроль: планирование, координация и проведение допинг-контроля; формирование пула тестирования спортсменов; транспортировка биологических образцов.

Образовательная деятельность: разработка и проведение образовательных программ, вебинаров и курсов; формирование культуры нулевой терпимости к допингу.

Регуляторная деятельность: разработка антидопинговых правил; обработка результатов допинг-проб; вынесение решений о дисквалификации.

Административная работа: ведение системы ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) для учета местонахождения спортсменов; выдача разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций (ТИ); информирование госорганов о нарушениях; сотрудничество с международными организациями и обмен данными.

Здание Российского антидопингового агентства (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Список запрещенных препаратов РУСАДА в 2026 году

Список запрещенных препаратов РУСАДА полностью соответствует перечню Всемирного антидопингового агентства. Этот документ обновляют каждый год. Новая редакция начинает действовать с 1 января. Российское агентство выпускает официальный перевод на русский язык. Основные изменения на 2026-й:

Запрещены эфиры запрещенных стероидов. Расширен перечень запрещенных гормонов, модуляторов метаболизма и стимуляторов.

Запрещен забор крови кроме аналитических целей и донорства.

Недиагностическое использование монооксида углерода добавлено как новый запрещенный метод.

Компоненты клеток добавлены к запрету на генный и клеточный допинг.

Для спортсменов и медперсонала агентство разработало онлайн-сервис list.rusada.ru, который позволяет проверить любое лекарственное средство на соответствие запрещенному списку.

Статус соответствия WADA и работа под санкциями

WADA в 2019 году во второй раз лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Первое решение о несоответствии приняли в 2015-м из-за допингового скандала в легкой атлетике, работы РУСАДА и московской антидопинговой лаборатории. Через три года РУСАДА условно вернули прежний статус, но в 2019-м его снова лишили на четыре года из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. Российская сторона обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и срок санкций сократили до декабря 2022 года.

Автоматического возврата статуса не произошло. В WADA решили, что российское законодательство не соответствует в полной мере Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA в 2023 году принял решение не возвращать РУСАДА полноценный статус. Российское агентство уведомило WADA о несогласии с решением, а также передало дело в CAS, но осенью 2025-го стороны приостановили судебный процесс.

Восстановление статуса РУСАДА

Перспективы восстановления статуса РУСАДА во многом зависят от принятия поправок в российский закон о спорте, чтобы он соответствовал кодексу WADA. Логинова выразила надежду, что это будет сделано как можно скорее. Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью РБК сообщил, что аудит WADA по вопросу соответствия пройдет в первом или втором квартале 2026 года. Несмотря на лишение РУСАДА статуса соответствия, агентство продолжает собирать пробы, выявлять нарушения и проводить образовательные мероприятия внутри страны.

Правила РУСАДА для спортсменов: права и обязанности

Права и обязанности спортсменов при взаимодействии с РУСАДА четко определены Общероссийскими антидопинговыми правилами.

Обязанности спортсменов:

Подготовка: знать и соблюдать антидопинговые правила, информировать врачей о статусе спортсмена, иметь действующее разрешение на ТИ при необходимости.

При включении в пул тестирования: вовремя вносить данные о местоположении через ADAMS, указывать полный адрес, места тренировок и график соревнований на каждый квартал.

Допинг-контроль: прибыть в контрольный пункт сразу после получения уведомления (при отсутствии уважительных причин), находиться в зоне видимости сотрудника контроля весь период прохождения проверки, выполнять установленные правила на каждой стадии процесса.

Права спортсменов:

Допинг-контроль: привлекать представителя и переводчика, получать дополнительную информацию, запрашивать отсрочку явки (если есть уважительная причина) и фиксировать замечания в протоколе.

Нарушение антидопинговых правил: быть своевременно проинформированным о возможном нарушении, предоставлять объяснения в течение десяти дней и запрашивать анализ пробы Б, присутствовать при ее вскрытии и получить копии документов обеих проб.

Слушания и санкции: рассчитывать на объективное рассмотрение дела, предъявлять доказательства, вызвать свидетелей, пользовать услугами переводчика и подать апелляцию. Срок дисквалификации может быть снижен при признании нарушения в течение 20 дней после обвинения или оказании значимой помощи в раскрытии нарушения.

Спортивные санкции за нарушения, выявленные РУСАДА, предусматривают дисквалификацию, по общему правилу, от двух до четырех лет (при повторном нарушении — вплоть до пожизненной), а также аннулирование наград на соревнованиях, где было обнаружено нарушение. Кроме того, предусмотрена административная, дисциплинарная и уголовная ответственность (например, за склонение спортсмена к использованию допинга).

Процедура тестирования РУСАДА

Фото: Александр Земляниченко / АР / ТАСС

Как проходит допинг-контроль РУСАДА:

Уведомление спортсмена. Инспектор сообщает атлету о сдаче пробы, спортсмен расписывается в уведомлении и остается под наблюдением до завершения процедуры. Прибытие на пункт взятия пробы. Спортсмен обязан прийти на место проведения процедуры. Отсрочка возможна только при наличии уважительных причин. Регистрация. Спортсмен предъявляет документ с фотографией, заполняет протокол, можно пригласить представителя или переводчика. Выбор оборудования. Спортсмен выбирает емкость для пробы из предложенных вариантов, проверяет целостность упаковки. Сдача пробы. Спортсмен сдает мочу под наблюдением инспектора того же пола; при необходимости процедура повторяется после употребления жидкости. Разделение и запечатывание. Проба делится на А и Б, каждая помещается в отдельную емкость и запечатывается пломбами. Заполнение протокола. Спортсмен и представитель проверяют данные, указывают принимаемые препараты за семь дней, вносят замечания и подписывают документ; спортсмен получает копию протокола.

Правила РУСАДА для сборных команд

Правила РУСАДА для сборных команд предполагают, что все спортсмены, входящие в состав национальных сборных, автоматически попадают под юрисдикцию агентства и обязаны соблюдать антидопинговые правила. За подготовку членов сборных команд отвечают общероссийские спортивные федерации. Они должны:

включить положения о борьбе с допингом во все регламенты;

назначить ответственных лиц за антидопинговую работу;

требовать от всех спортсменов согласие на соблюдение правил РУСАДА;

передавать агентству данные для формирования пулов тестирования и информировать спортсменов о включении в них;

не допускать к соревнованиям атлетов, подвергшихся дисквалификации.

Статистика и дисквалификации: итоги 2024–2025 годов

Сколько допинг-проб в год берет РУСАДА

Количество допинг-проб, которое РУСАДА берет в год, не ограничено. В 2025 году агентство взяло у спортсменов 11 119 проб. Это близко к показателю предыдущего года — 11 070 проб. Цифры не включают коммерческое тестирование, проводимое по инициативе спортивных федераций или клубов.

Дисквалификации спортсменов

По итогам 2025 года было выявлено 109 случаев возможного нарушения правил. В 2024 году зафиксировали 102 таких эпизода. Логинова в мае 2024 года рассказала о наиболее распространенных запрещенных веществах:

анаболические стероиды (препараты для наращивания мышечной массы и силы);

диуретики и маскирующие средства (используются для быстрого снижения веса или сокрытия других субстанций);

мельдоний (метаболический препарат, запрещенный с 2016 года).

Проблемой остается несоблюдение атлетами требований по доступности для допинг-контроля. В 2025 году зафиксирован рост таких случаев: 310 против 282 в 2024-м. Если спортсмен за 12 месяцев трижды пропустит тест или не предоставит данные о своем местоположении, то ему грозит отстранение от соревнований сроком до четырех лет.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вопрос-ответ

Как получить сертификат РУСАДА?

Для получения именного сертификата необходимо пройти образовательный онлайн-курс и сдать тест. Сертификат действует до конца календарного года, затем его надо пройти заново.

Где проверить лекарство на допинг?

Проверить любое лекарственное средство можно через онлайн-сервис РУСАДА по адресу list.rusada.ru. Дополнительно можно получить консультацию по телефону.

Что будет, если РУСАДА лишено статуса?

Россия потеряла статус соответствия кодексу WADA в 2019 году, и на январь 2026-го не восстановила его. Но это не влияет на основную деятельность агентства внутри России: оно проводит тестирования, образовательные программы и ведет антидопинговые дела. Ограничения касаются участия в мероприятиях WADA и получения от нее финансирования.

Кому нужно заполнять систему ADAMS?

Заполнение системы ADAMS является обязательным для атлетов из пулов тестирования или международных федераций. Решение о включении принимается на основании системы оценки рисков с учетом вида спорта, уровня соревнований и спортивных результатов.