РУСАДА: что это за организация, список запрещенных препаратов
Содержание:
- Что такое РУСАДА и чем занимается агентство
- Список запрещенных препаратов РУСАДА в 2026 году
- Статус соответствия WADA и работа под санкциями
- Правила РУСАДА для спортсменов: права и обязанности
- Статистика и дисквалификации: итоги 2024–2025 годов
Что такое РУСАДА и чем занимается агентство
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) — это общероссийская некоммерческая организация по борьбе с допингом. Действует независимо, то есть все решения принимает без вмешательства государственных органов и спортивных федераций. Работу ведет на основании Всемирного антидопингового кодекса, Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом, российского законодательства и Общероссийских антидопинговых правил.
Создание РУСАДА
История создания РУСАДА начинается в 2008 году, когда организация была учреждена по инициативе Росспорта (сейчас — Минспорта). Тогда же Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало российскую организацию национальной антидопинговой структурой и внесло ее в свой реестр. РУСАДА получило право собирать биологические образцы для допинг-контроля на всей российской территории.
Руководство РУСАДА
Учредителями организации выступают Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья. Они имеют статус членов РУСАДА и формируют общее собрание членов — высший орган управления. Руководящим органом является наблюдательный совет, он контролирует работу исполнительных структур. Должность генерального директора с декабря 2021 года занимает Вероника Логинова, в ноябре 2025-го ее переизбрали на этот пост еще на четыре года.
Функции РУСАДА
Функции и полномочия РУСАДА охватывают все аспекты борьбы с допингом на национальном уровне:
-
Тестирование и контроль: планирование, координация и проведение допинг-контроля; формирование пула тестирования спортсменов; транспортировка биологических образцов.
-
Образовательная деятельность: разработка и проведение образовательных программ, вебинаров и курсов; формирование культуры нулевой терпимости к допингу.
-
Регуляторная деятельность: разработка антидопинговых правил; обработка результатов допинг-проб; вынесение решений о дисквалификации.
-
Административная работа: ведение системы ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) для учета местонахождения спортсменов; выдача разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций (ТИ); информирование госорганов о нарушениях; сотрудничество с международными организациями и обмен данными.
Список запрещенных препаратов РУСАДА в 2026 году
Список запрещенных препаратов РУСАДА полностью соответствует перечню Всемирного антидопингового агентства. Этот документ обновляют каждый год. Новая редакция начинает действовать с 1 января. Российское агентство выпускает официальный перевод на русский язык. Основные изменения на 2026-й:
-
Запрещены эфиры запрещенных стероидов. Расширен перечень запрещенных гормонов, модуляторов метаболизма и стимуляторов.
-
Запрещен забор крови кроме аналитических целей и донорства.
-
Недиагностическое использование монооксида углерода добавлено как новый запрещенный метод.
-
Компоненты клеток добавлены к запрету на генный и клеточный допинг.
Для спортсменов и медперсонала агентство разработало онлайн-сервис list.rusada.ru, который позволяет проверить любое лекарственное средство на соответствие запрещенному списку.
Статус соответствия WADA и работа под санкциями
WADA в 2019 году во второй раз лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Первое решение о несоответствии приняли в 2015-м из-за допингового скандала в легкой атлетике, работы РУСАДА и московской антидопинговой лаборатории. Через три года РУСАДА условно вернули прежний статус, но в 2019-м его снова лишили на четыре года из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории. Российская сторона обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и срок санкций сократили до декабря 2022 года.
Автоматического возврата статуса не произошло. В WADA решили, что российское законодательство не соответствует в полной мере Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком WADA в 2023 году принял решение не возвращать РУСАДА полноценный статус. Российское агентство уведомило WADA о несогласии с решением, а также передало дело в CAS, но осенью 2025-го стороны приостановили судебный процесс.
Восстановление статуса РУСАДА
Перспективы восстановления статуса РУСАДА во многом зависят от принятия поправок в российский закон о спорте, чтобы он соответствовал кодексу WADA. Логинова выразила надежду, что это будет сделано как можно скорее. Министр спорта Михаил Дегтярев в интервью РБК сообщил, что аудит WADA по вопросу соответствия пройдет в первом или втором квартале 2026 года. Несмотря на лишение РУСАДА статуса соответствия, агентство продолжает собирать пробы, выявлять нарушения и проводить образовательные мероприятия внутри страны.
Правила РУСАДА для спортсменов: права и обязанности
Права и обязанности спортсменов при взаимодействии с РУСАДА четко определены Общероссийскими антидопинговыми правилами.
Обязанности спортсменов:
-
Подготовка: знать и соблюдать антидопинговые правила, информировать врачей о статусе спортсмена, иметь действующее разрешение на ТИ при необходимости.
-
При включении в пул тестирования: вовремя вносить данные о местоположении через ADAMS, указывать полный адрес, места тренировок и график соревнований на каждый квартал.
-
Допинг-контроль: прибыть в контрольный пункт сразу после получения уведомления (при отсутствии уважительных причин), находиться в зоне видимости сотрудника контроля весь период прохождения проверки, выполнять установленные правила на каждой стадии процесса.
Права спортсменов:
-
Допинг-контроль: привлекать представителя и переводчика, получать дополнительную информацию, запрашивать отсрочку явки (если есть уважительная причина) и фиксировать замечания в протоколе.
-
Нарушение антидопинговых правил: быть своевременно проинформированным о возможном нарушении, предоставлять объяснения в течение десяти дней и запрашивать анализ пробы Б, присутствовать при ее вскрытии и получить копии документов обеих проб.
-
Слушания и санкции: рассчитывать на объективное рассмотрение дела, предъявлять доказательства, вызвать свидетелей, пользовать услугами переводчика и подать апелляцию. Срок дисквалификации может быть снижен при признании нарушения в течение 20 дней после обвинения или оказании значимой помощи в раскрытии нарушения.
Спортивные санкции за нарушения, выявленные РУСАДА, предусматривают дисквалификацию, по общему правилу, от двух до четырех лет (при повторном нарушении — вплоть до пожизненной), а также аннулирование наград на соревнованиях, где было обнаружено нарушение. Кроме того, предусмотрена административная, дисциплинарная и уголовная ответственность (например, за склонение спортсмена к использованию допинга).
Процедура тестирования РУСАДА
Как проходит допинг-контроль РУСАДА:
-
Уведомление спортсмена. Инспектор сообщает атлету о сдаче пробы, спортсмен расписывается в уведомлении и остается под наблюдением до завершения процедуры.
-
Прибытие на пункт взятия пробы. Спортсмен обязан прийти на место проведения процедуры. Отсрочка возможна только при наличии уважительных причин.
-
Регистрация. Спортсмен предъявляет документ с фотографией, заполняет протокол, можно пригласить представителя или переводчика.
-
Выбор оборудования. Спортсмен выбирает емкость для пробы из предложенных вариантов, проверяет целостность упаковки.
-
Сдача пробы. Спортсмен сдает мочу под наблюдением инспектора того же пола; при необходимости процедура повторяется после употребления жидкости.
-
Разделение и запечатывание. Проба делится на А и Б, каждая помещается в отдельную емкость и запечатывается пломбами.
-
Заполнение протокола. Спортсмен и представитель проверяют данные, указывают принимаемые препараты за семь дней, вносят замечания и подписывают документ; спортсмен получает копию протокола.
Правила РУСАДА для сборных команд
Правила РУСАДА для сборных команд предполагают, что все спортсмены, входящие в состав национальных сборных, автоматически попадают под юрисдикцию агентства и обязаны соблюдать антидопинговые правила. За подготовку членов сборных команд отвечают общероссийские спортивные федерации. Они должны:
-
включить положения о борьбе с допингом во все регламенты;
-
назначить ответственных лиц за антидопинговую работу;
-
требовать от всех спортсменов согласие на соблюдение правил РУСАДА;
-
передавать агентству данные для формирования пулов тестирования и информировать спортсменов о включении в них;
-
не допускать к соревнованиям атлетов, подвергшихся дисквалификации.
Статистика и дисквалификации: итоги 2024–2025 годов
Сколько допинг-проб в год берет РУСАДА
Количество допинг-проб, которое РУСАДА берет в год, не ограничено. В 2025 году агентство взяло у спортсменов 11 119 проб. Это близко к показателю предыдущего года — 11 070 проб. Цифры не включают коммерческое тестирование, проводимое по инициативе спортивных федераций или клубов.
Дисквалификации спортсменов
По итогам 2025 года было выявлено 109 случаев возможного нарушения правил. В 2024 году зафиксировали 102 таких эпизода. Логинова в мае 2024 года рассказала о наиболее распространенных запрещенных веществах:
-
анаболические стероиды (препараты для наращивания мышечной массы и силы);
-
диуретики и маскирующие средства (используются для быстрого снижения веса или сокрытия других субстанций);
-
мельдоний (метаболический препарат, запрещенный с 2016 года).
Проблемой остается несоблюдение атлетами требований по доступности для допинг-контроля. В 2025 году зафиксирован рост таких случаев: 310 против 282 в 2024-м. Если спортсмен за 12 месяцев трижды пропустит тест или не предоставит данные о своем местоположении, то ему грозит отстранение от соревнований сроком до четырех лет.
Вопрос-ответ
Как получить сертификат РУСАДА?
Для получения именного сертификата необходимо пройти образовательный онлайн-курс и сдать тест. Сертификат действует до конца календарного года, затем его надо пройти заново.
Где проверить лекарство на допинг?
Проверить любое лекарственное средство можно через онлайн-сервис РУСАДА по адресу list.rusada.ru. Дополнительно можно получить консультацию по телефону.
Что будет, если РУСАДА лишено статуса?
Россия потеряла статус соответствия кодексу WADA в 2019 году, и на январь 2026-го не восстановила его. Но это не влияет на основную деятельность агентства внутри России: оно проводит тестирования, образовательные программы и ведет антидопинговые дела. Ограничения касаются участия в мероприятиях WADA и получения от нее финансирования.
Кому нужно заполнять систему ADAMS?
Заполнение системы ADAMS является обязательным для атлетов из пулов тестирования или международных федераций. Решение о включении принимается на основании системы оценки рисков с учетом вида спорта, уровня соревнований и спортивных результатов.
