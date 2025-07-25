Колокольцев отказался усложнять механизм допуска за руль водителей старше 60 лет

В МВД отказались ужесточать требования к водителям старше 60 лет

МВД пересмотрело правила доступа к вождению лицам старше 60 лет. Глава ведомства исключил из Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года положение о необходимости оценки компетенций таких водителей

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Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение отказаться от нововведений по допуску людей старшего поколения к вождению. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года МВД указало на продолжающийся рост числа ДТП по вине пожилых водителей. Из документа следует, что властям нужно решать проблему аварийности, однако никаких конкретных мер предложено не было.

«Принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Волк уточнила, что это сделано с учетом мнений экспертов.

В июне 2025 года Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву прав.

В России водить может любой совершеннолетний, прошедший медосвидетельствование и получивший права. Это право прекращается лишь решением суда.

По действующим законам водители должны проходить медицинские осмотры:

раз в десять лет при получении или продлении водительского удостоверения;

раз в два года — для периодических медосмотров;

водители, перевозящие пассажиров или опасные грузы, должны проходить медосмотр практически ежедневно.

Новый законопроект позволяет отправить водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, которое тот должен пройти, уложившись в три месяца. При подтверждении заболевания данные занесут в базу данных Минздрава, сведения об этом автоматически поступят в ГИБДД, и права будут аннулированы.