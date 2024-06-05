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ПМЭФ-2024 ,  
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На ПМЭФ показали электрическую версию «Нивы»

АвтоВАЗ представил прототип электрической версии Niva Travel на ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2024
Концепт-кар E-Niva на базе Niva Travel с двумя батареями представили на ПМЭФ. В АвтоВАЗе рассказали, что запас хода машины — 175 км, заряжаться от обычной розетки она будет 12 часов. Пока цена авто не называется

Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК

АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Запас хода — 175 км. Емкость батареи — 34 кВт. Здесь стоят две литий-никелевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Установлены кожаный салон с оригинальной отделкой, оригинальный бампер, оригинальные блок-фары LED. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен», — сообщил РБК представитель Niva на стенде.

На вопрос, каковы перспективы поступления такого автомобиля в продажу, представитель ответил, что пока производитель смотрит на реакцию, «как публика отнесется».

Кроме того, сегодня посетителям форума покажут новую модель Lada Iskra, которая, как предполагается, заменит семейство Granta к 2026–2027-му. На ПМЭФ ожидается также презентация предсерийных образцов бизнес-седана Lada Aura и электромобиля Lada e-Largus. Эта машина должна стать первым российским электромобилем с отечественной батареей глубокой локализации. АвтоВАЗ представил первый прототип электрической версии в конце 2022-го. В этом году ожидается выход на серийное производство.

АвтоВАЗ возобновил производство Niva Travel
Бизнес
Фото:пресс-служба «АвтоВАЗ»

Lada Niva Travel — один из самых популярных новых автомобилей на российском рынке. В апреле 2024 года он занял четвертое место в рейтинге: к тому моменту с начала года было продано 17 650 машин.

На сегодня Lada Niva Travel оснащается мотором объемом 1,7 л и мощностью 80 л.с. В базовой комплектации доступны постоянный полный привод, электропривод и обогрев наружных зеркал. Внедорожник стоит от 1,25 млн руб., согласно прайс-листу на сайте производителя. Самая дорогая версия — KHL'24 — оценивается в 1,533 млн руб.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Полина Мартынова Полина Мартынова
АвтоВАЗ Нива электромобили ПМЭФ
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