Глава АвтоВАЗа пообещал представить Lada Iskra на ПМЭФе

Первая презентация Lada Iskra, которая, как ожидается, заменит линейку Granta, пройдет на ПМЭФе в этом году, заявил Соколов. Ранее АвтоВАЗ назвал сообщение о презентации, намеченной на 5 июня (первый день ПМЭФа), слухами

Фото: Игорь Генералов для РБК

АвтоВАЗ впервые представит новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

«Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. <...> Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra», — сказал он (цитата по ТАСС).

Соколов также дал оценку автомобилю: «Я, естественно, уже посидел за его рулем на нашем полигоне. И могу сказать, что это очень комфортный, очень отзывчивый, динамичный и удобный для пользователей, для клиентов, для любителей бренда Lada автомобиль».

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа назвали слухами и отказались комментировать сообщение «Авто Mail.ru», что презентация Lada Iskra пройдет 5 июня на ПМЭФе.

О названии новой модели Lada, которая, как ожидается, заменит семейство Granta к 2026–2027 году, Соколов рассказал на прошедшем в 2023 году форуме. Первая модель из новой линейки должна появиться в конце 2024 года. По данным ТАСС, стоимость проекта оценивается в 37 млрд руб.

Разработка новой модели Granta велась давно; в марте прошлого года президенту АвтоВАЗа Николя Мору показали предсерийный вариант машины.

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Lada Granta нового поколения будет построена на европейской модульной платформе CMF-B от Renault-Nissan. Соколов пообещал, что комплектующие постараются максимально локализовать, чтобы «уйти от рисков, которые ощущаем каждый день». По его словам, запуск Iskra позволит диверсифицировать продуктовую линейку, так как размеры этого автомобиля чуть больше, чем Granta, но меньше Vesta.