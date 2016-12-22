Лидер ультралевой испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас осудил «нелегальное провозглашение независимости», подчеркивая, что действия женералитата Каталонии способствуют дальнейшим репрессиям со стороны Мадрида. «Мы выступаем против репрессий и за проведение согласованного референдума, но одностороннее провозглашение независимости незаконно и потворствует стратегии правящей Народной партии», — заявил он в своем Twitter.

«Подемос» — ультралевая партия, выросшая из антикапиталистического движения Occupy. В испанском парламенте она занимает почти 20% мест.

