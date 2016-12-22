Каталонский парламент принял декларацию независимости. В ответ на это испанский сенат решил приостановить автономию региона. РБК следит за развитием событий
Последний шанс.
Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы принять решение о приостановлении в одностороннем порядке независимости. В противном случае Мадрид исполнит ст. 155 Конституции.
Правительство Германии отказалось признавать независимость Каталонии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Евросоюз в лице председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера объявил, что не будет участвовать в урегулировании ситуации между Мадридом и Каталонией. «Это внутреннее дело Испании, которым занимается правительство Мариано Рахоя. Нам не надлежит вмешиваться в это дело, имеющее чисто внутрииспанский аспект», — сказал политик. При этом он добавил, что необходимо«избежать образования новых трещин в структуре Европейского союза».
Лидер ультралевой испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас осудил «нелегальное провозглашение независимости», подчеркивая, что действия женералитата Каталонии способствуют дальнейшим репрессиям со стороны Мадрида. «Мы выступаем против репрессий и за проведение согласованного референдума, но одностороннее провозглашение независимости незаконно и потворствует стратегии правящей Народной партии», — заявил он в своем Twitter.
«Подемос» — ультралевая партия, выросшая из антикапиталистического движения Occupy. В испанском парламенте она занимает почти 20% мест.
И к футбольным новостям.
В воскресенье, 29 октября, должен состояться матч королевского клуба «Реал Мадрид» во втором по величине городе Каталонии Жироне с одноименной командой. Об отмене или переносе матча пока не сообщалось.
Баскские националисты призывают региональное правительство Страны Басков признать «независимую, суверенную, законную, демократическую и социальную Республику Каталонию». Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на пресс-службу Eh Bildu — левой националистической партии Страны Басков. Она является крупнейшей оппозиционной силой баскского региона.
Кроме того, в субботу вечером состоится матч Примеры между каталонской «Барселоной» и «Атлетик Бильбао» из Страны Басков. «Барселона» будет играть в гостях у баскской команды.
Catalunya és i serà terra de llibertat. Al servei de les persones. En els moments difícils i en els moments de celebració. Ara més que mai— Carles Puigdemont (@KRLS) 27 октября 2017 г.
Агентство Europa Press пишет, что в понедельник, 30 октября, генеральная прокуратура Испании намерена подать в суд против властей Каталонии по обвинению в бунте.
Вслед за Туском на новость о происходящем в Каталонии отреагировал Госдепартамент США. В заявлении пресс-службы говорится, что США считают регион неотъемлемой частью Испании и поддерживают меры Мадрида.
Премьер Бельгии Шарль Мишель призвал решить конфликт мирно, путем диалога:
«Политический кризис можно решить только путем диалога. Мы призываем к мирному решению конфликта, основанному на уважении национального и международного права».
НАТО назвал ситуация в Каталонии «внутренним делом Испании», передает Reuters со ссылкой на заявление представителя альянса. По его словам, она должна быть «разрешена в рамках конституции» королевства.
Интересно, как отреагировал на референдум каталонский бизнес.
La Vanguardia подсчитала, что с 2 по 26 октября 1681 каталонское предприятие перерегистрировалось в других регионах Испании.
Как передает Дарья Гаврилова, собкор «Коммерсантъ FM», вход в парк Цитадель, в котором находится каталонский парламент, сейчас закрыт. Возле него собрались сотни людей с флагами на плечах. Напротив парка проходит ярмарка вин. Люди подходят с бокалами и поднимают их за независимость. Над Барселоной летают полицейские вертолеты.
А вот как спускают флаг Испании на здании мэрии в Жироне
For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.— Donald Tusk (@eucopresident) 27 октября 2017 г.
На этот твит ответил Пучдемон: «Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов. #мир, #демократия #диалог»
После экскурса в недавнюю историю Каталонии вернемся к сегодняшним событиям.
Итак, сразу после объявления о принятии Каталонией декларации независимости:
- Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление.
- Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан страны «сохранять спокойствие» и пообещал «восстановить законность» в регионе. Кроме того, он назвал «насмешкой над демократией» действия Каталонии.
- В Жироне (второй по величине город Каталонии) со здания городского совета и здания женералитата сняли флаг Испании.
La bandera española desaparece del Ayuntamiento de Girona tras el clamor popular. Los concentrados en la plaza cantan el "passi-ho bé" pic.twitter.com/MWTSxSRJj4— Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 27 октября 2017 г.
Решение о приостановке автономии стало причиной полумиллионных митингов на улицах Каталонии.
Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел назвала решение о роспуске правительства Каталонии, приостановке автономии и объявлении в регионе новых выборов «переворотом» и «нападением на демократию».
Мы защитим суверенитет парламента Каталонии сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления».
А глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что действия Мадрида стали сквернейшими со времен диктатуры Франсиско Франко, и призвал региональный парламент дать отпор центральным властям.
Официальный Мадрид жестко отреагировал на референдум и заявил о намерении ограничить полномочия автономии и распустить правительство региона. Согласно 155-й статье Конституции Испании автономия региона может быть приостановлена, если региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны. В таком случае полномочия правительства Каталонии переходят центральным властям, а те, в свою очередь, в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы, после чего будет утверждено новое правительство региона.
В 1989 году Мадрид угрожал применением статьи 155 во время спора о налоговых отчислениях между центральным правительством и Канарскими островами. Но тогда до принятия конкретных мер дело не дошло: ситуация разрешилась после первого предупреждения из Мадрида.
Глава Каталонии отказался распускать парламент региона.