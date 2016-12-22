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Политика, 17:50
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Каталония объявила о независимости. Онлайн-трансляция

Каталонский парламент принял декларацию независимости. В ответ на это испанский сенат решил приостановить автономию региона. РБК следит за развитием событий

Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
19:15

Последний шанс.

Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы принять решение о приостановлении в одностороннем порядке независимости.​ В противном случае Мадрид исполнит ст. 155 Конституции.

19:00

Правительство Германии отказалось признавать независимость Каталонии, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Евросоюз в лице председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера объявил, что не будет участвовать в урегулировании ситуации между Мадридом и Каталонией. «Это внутреннее дело Испании, которым занимается правительство Мариано Рахоя. Нам не надлежит вмешиваться в это дело, имеющее чисто внутрииспанский аспект», — сказал политик. При этом он добавил, что необходимо«избежать образования новых трещин в структуре Европейского союза».

18:54

Лидер ультралевой испанской партии «Подемос» Пабло Иглесиас осудил «нелегальное провозглашение независимости», подчеркивая, что действия женералитата Каталонии способствуют дальнейшим репрессиям со стороны Мадрида. «Мы выступаем против репрессий и за проведение согласованного референдума, но одностороннее провозглашение независимости незаконно и потворствует стратегии правящей Народной партии», — заявил он в своем Twitter.

«Подемос» — ультралевая партия, выросшая из антикапиталистического движения Occupy. В испанском парламенте она занимает почти 20% мест.
 

18:53

И к футбольным новостям.

В воскресенье, 29 октября, должен состояться матч королевского клуба «Реал Мадрид» во втором по величине городе Каталонии Жироне с одноименной командой. Об отмене или переносе матча пока не сообщалось.
 

18:44
Причин для усиления обеспечения мер безопасности в Барселоне нет, сообщили РБК в генеральном консульстве России в Барселоне. «Усиление безопасности пока не производится. Будем смотреть по ситуации», — сказал дежурный консул.
18:43

Баскские националисты призывают региональное правительство Страны Басков признать «независимую, суверенную, законную, демократическую и социальную Республику Каталонию». Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на пресс-службу Eh Bildu — левой националистической партии Страны Басков. Она является крупнейшей оппозиционной силой баскского региона.

Кроме того, в субботу вечером состоится матч Примеры между каталонской «Барселоной» и «Атлетик Бильбао» из Страны Басков. «Барселона» будет играть в гостях у баскской команды.
 

18:40
Существенной реакции на бирже на решение каталонского парламента не наблюдалось. Ключевой испанский фондовый рынок IBEX 35 (объединяет акции крупнейших испанских компаний, торгующихся на Мадридской фондовой бирже) к 18:00 мск снизился на 1,49% к уровню открытия торгов.
18:36
Пучдемон заявил, что Каталония есть и будет территорией свободы. «Каталония есть и будет территорией свободы. На службе у народа. В тяжелые времена и в моменты празднований. Теперь — более чем когда-либо», — написал глава женералитата на своей странице в Twitter.
18:22

Агентство Europa Press пишет, что в понедельник, 30 октября, генеральная прокуратура Испании намерена подать в суд против властей Каталонии по обвинению в бунте.

18:20

Вслед за Туском на новость о происходящем в Каталонии отреагировал Госдепартамент США. В заявлении пресс-службы говорится, что США считают регион неотъемлемой частью Испании и поддерживают меры Мадрида.

Премьер Бельгии Шарль Мишель призвал решить конфликт мирно, путем диалога:
«Политический кризис можно решить только путем диалога. Мы призываем к мирному решению конфликта, основанному на уважении национального и международного права».

НАТО назвал ситуация в Каталонии «внутренним делом Испании», передает Reuters со ссылкой на заявление представителя альянса. По его словам, она должна быть «разрешена в рамках конституции» королевства.

18:14

Интересно, как отреагировал на референдум каталонский бизнес.

La Vanguardia подсчитала, что с 2 по 26 октября 1681 каталонское предприятие перерегистрировалось в других регионах Испании.

18:13
Мэр Барселоны Ала Колау выступила против провозглашения независимости и против применения статьи 155 Конституции. Об этом она написала в Facebook. Мэр, по ее словам, выступает за продолжение диалога.
18:12
El Mundo сообщает, что правительство Испании проведет стандартное пятничное заседание в 18:00 мск, а следом — экстренное в 19:00 мск, чтобы немедленно имплементировать предусмотренные статьей 155 Конституции меры.
 
18:10

Как передает Дарья Гаврилова, собкор «Коммерсантъ FM», вход в парк Цитадель, в котором находится каталонский парламент, сейчас закрыт. Возле него собрались сотни людей с флагами на плечах. Напротив парка проходит ярмарка вин. Люди подходят с бокалами и поднимают их за независимость. Над Барселоной летают полицейские вертолеты. 

18:09

А вот как спускают флаг Испании на здании мэрии в Жироне

Видео: Каталонский кризис / Telegram

18:07
Первой реакцией мирового сообщества стало заявление ​президента Совета Европы Дональда Туска. Он заявил, что ЕС не признает декларацию независимости Каталонии и продолжает считать правительство Испании своим единственным собеседником: ​«Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Мы надеемся, что испанское правительство предпочтет силу аргументов аргументам силы».
На этот твит ответил Пучдемон: «Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов. #мир, #демократия #диалог»
17:57

После экскурса в недавнюю историю Каталонии вернемся к сегодняшним событиям.

Итак, сразу после объявления о принятии Каталонией декларации независимости:

  1. Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление.
  2. ​Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан страны «сохранять спокойствие» и пообещал «восстановить законность» в регионе. Кроме того, он назвал «насмешкой над демократией» действия Каталонии.
  3. В Жироне (второй по величине город Каталонии) со здания городского совета и здания женералитата сняли флаг Испании.
17:54

Решение о приостановке автономии стало причиной полумиллионных митингов на улицах Каталонии. 

Каталонцы вышли на марш против ограничения автономии. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

17:50

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел назвала решение о роспуске правительства Каталонии, приостановке ​автономии и объявлении в регионе новых выборов  «переворотом» и «нападением на демократию». 

Мы защитим суверенитет парламента Каталонии сегодня, после самого серьезного нападения на каталонские институты с момента их восстановления».

А глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что действия Мадрида стали сквернейшими со времен диктатуры Франсиско Франко, и призвал региональный парламент дать отпор центральным властям.

17:47

Официальный Мадрид жестко отреагировал на референдум и заявил о намерении ограничить полномочия автономии и распустить правительство региона. Согласно 155-й статье Конституции Испании автономия региона может быть приостановлена, если региональные власти нарушают законодательство и угрожают интересам всей страны. В таком случае полномочия правительства Каталонии переходят центральным властям, а те, в свою очередь, в течение следующих шести месяцев должны будут провести выборы, после чего будет утверждено новое правительство региона. 

В 1989 году Мадрид угрожал применением статьи 155 во время спора о налоговых отчислениях между центральным правительством и Канарскими островами. Но тогда до принятия конкретных мер дело не дошло: ситуация разрешилась после первого предупреждения из Мадрида.

Глава Каталонии отказался распускать парламент региона. 

Теги: Испания , Каталония
Автор: Юлия Сапронова.
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