В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии

Референдум о независимости региона — внутреннее дело Испании, заявил Дмитрий Песков. Москва не будет давать оценку действиям испанских полицейских, пытавшихся пресечь работу избирательных участков

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — подчеркнул пресс-секретарь президента Владимира Путина, передает ТАСС. От оценки действий полиции он отказался, подчеркнув, что Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов России».

Голосование на референдуме о независимости Каталонии состоялось 1 октября. В правительстве региона заявили, что за независимость проголосовали более 2 млн человек, это около 90% голосов. Против высказались 176,5 тыс. человек (7% участников референдума).

Сотрудники Гражданской гвардии и национальной полиции Испании пытались закрыть избирательные участки и изъять урны с бюллетенями. Произошли стычки с пришедшими голосовать каталонцами, 2 октября агентство Reuters со ссылкой на данные органов здравоохранения Каталонии сообщило о 963 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

Испанским властям удалось сорвать работу более 90 участков для голосования. В МВД заявили, что действия полиции были оправданы. Власти пояснили, что сотрудники правоохранительных органов реагировали на действия людей, пытавшихся соорудить баррикады или кидавших в полицейских камни. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум противоречит конституции страны.

В Каталонии, в свою очередь, констатировали «победу демократии». «Сегодня все видели, что, с одной стороны, были насилие и позор, а с другой — у нас были демократия и достоинство», — заявил глава МИД автономии Рауль Ромава.