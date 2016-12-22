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Общество, 09:31
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Восьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:11
А вот Улюкаев уже и в зале.
10:10
Улюкаев вроде бы уже в здании суда, ждем начала заседания.
09:59

Свидетелей в коридоре мы не заметили, из адвокатов на месте уже все, кроме Гриднева.

09:54

Фотографы на этот раз, правда, дежурят на улице, хотя раньше все ждали начала суда внутри здания суда. Видимо, после прошлого заседания есть надежда поймать еще кого-нибудь важного.

09:50
Пока все как обычно: журналистов собралось ни больше и не меньше, чем в другие дни, адвокаты Бурковская и Квеидзе уже на месте, прокурор Филипчук тоже.
09:49

На прошлом заседании мы действительно не узнали ничего нового о деле, но зато смогли впервые посмотреть, как выглядит Феоктистов, которого называют одним из самых влиятельных силовиков России: его удалось заснять на выходе из зала, в котором он давал свои показания.

Видео: РБК

Выходившему из зала Феоктистову журналисты успели задать несколько вопросов, но ответил он только на один: «Вы хорошо спите по ночам?» «Великолепно», — сказал генерал ФСБ.
09:38

Краткое содержание предыдущих дней процесса:

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также (и это было очень неожиданно) спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

20 сентября. Суд допросил одного из ключевых свидетелей обвинения — генерала ФСБ Олега Феоктистова, на момент задержания Улюкаева занимавшего должность начальника службы безопасности «Роснефти». Допрос длился почти полтора часа, но общественности не удалось узнать ничего нового об обстоятельствах дела, так как он был закрыт от общественности.

09:37
Если считать предварительные заседания по этому делу, то сегодня у нас будет уже восьмой день процесса. Свидетелей обвинения суд допрашивает на протяжении шести последних заседаний. За это время выступили 12 человек из заявленных обвинением 30.
Вчера 16:12
Начало заседания традиционно запланировано на 10:00 мск.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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