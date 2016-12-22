На прошлом заседании мы действительно не узнали ничего нового о деле, но зато смогли впервые посмотреть, как выглядит Феоктистов, которого называют одним из самых влиятельных силовиков России: его удалось заснять на выходе из зала, в котором он давал свои показания.

Видео: РБК

Выходившему из зала Феоктистову журналисты успели задать несколько вопросов, но ответил он только на один: «Вы хорошо спите по ночам?» «Великолепно», — сказал генерал ФСБ.