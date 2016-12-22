Сегодня слушания проходят в другом зале, который вмещает в 1,5–2 раза меньше людей, чем тот, в котором прошел первый день слушаний. Для тех журналистов, кто не попадет в зал, на первом этаже суда организовали видеотрансляцию заседания.
Предварительные слушания прошли 8 августа, в этот день Замоскворецкий суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 27 января. После заседания экс-глава Минэкономразвития заявил, что за период уголовного преследования похудел на 14 кг, и поблагодарил за это российское правосудие.
После предварительных слушаний на вопрос, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: «Тем, кто ее организовал». Однако затем высказался чуть конкретнее, упомянув «коррумпированную часть менеджмента и коррумпированную часть спецслужб».
По данным РБК, до своего ареста Улюкаев находился в разработке правоохранительных органов не менее года. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности, а курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, который в сентябре 2016 года перешел на должность вице-президента «Роснефти», однако уже в марте покинул ее. На следующий день после задержания президент России Владимир Путин отправил министра экономического развития в отставку в связи с утратой доверия.
За полчаса до начала заседания заграждения установлены вдоль всего Старого Толмачёвского переулка, который перекрыт для движения, как и Большая Татарская улица. Примерно в 300 м от здания суда уже выставлены рамки металлоискателей, по пути к нему стоят небольшие группы полицейских.
Первое заседание прошло 16 августа, вот его ключевые моменты:
- прокурор заявил, что Улюкаев потребовал взятку от Сечина 15 октября 2016 года в ходе саммита БРИКС, который прошел в индийском штате Гоа, угрожая ему воспрепятствованием деятельности «Роснефти»;
- Улюкаев отказался признавать обвинения и заявил, что в его отношении была совершена провокация, которую организовали исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов;
- защита требовала вернуть дело в прокуратуру, из-за того что текст обвинительного заключения был изменен, суд отклонил ходатайство;
- перед началом суда Улюкаев много общался с журналистами, назвав ситуацию в российской экономике «отличной, но не безнадежной», рассказал, что читает Чехова, и заявил, что процесс по его делу закончится «положительно с исторической точки зрения».