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Общество, 09:30
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Второй день слушаний по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает слушания по существу по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за первым заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:58
Улюкаев тоже в зале.
09:56
Все четыре защитника экс-министра уже на месте, ждем самого обвиняемого и судью.
09:55
Напомним, что первое заседание началось с 17-минутным опозданием, и вместе с перерывами продлилось чуть более 50 минут.
09:50
Пришли адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев и оба гособвинителя.
09:49

Сегодня слушания проходят в другом зале, который вмещает в 1,5–2 раза меньше людей, чем тот, в котором прошел первый день слушаний. Для тех журналистов, кто не попадет в зал, на первом этаже суда организовали видеотрансляцию заседания.

Фото: РБК

09:46

Предварительные слушания прошли 8 августа, в этот день Замоскворецкий суд столицы продлил срок домашнего ареста Улюкаева до 27 января. После заседания экс-глава Минэкономразвития заявил, что за период уголовного преследования похудел на 14 кг, и поблагодарил за это российское правосудие.

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09:44

После предварительных слушаний на вопрос, кому могла понадобиться такая провокация, Улюкаев ответил уклончиво: «Тем, кто ее организовал». Однако затем высказался чуть конкретнее, упомянув «коррумпированную часть менеджмента и коррумпированную часть спецслужб».

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09:41

По данным РБК, до своего ареста Улюкаев находился в разработке правоохранительных органов не менее года. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности, а курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, который в сентябре 2016 года перешел на должность вице-президента «Роснефти», однако уже в марте покинул ее. На следующий день после задержания президент России Владимир Путин отправил министра экономического развития в отставку в связи с утратой доверия.

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09:38
Министр был задержан 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» — как сообщила тогда представитель СКР Светлана Петренко, с поличным. 1 февраля агентство Reuters сообщило, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой тот и был задержан.
09:36
Напомним, что Улюкаева обвиняют в получении $2 млн за покровительство сделки по покупке «Роснефтью» компании «Башнефть». По версии следствия, взятку экс-министр требовал за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило «Роснефти» приватизировать «Башнефть».
09:36
Журналистов на улице немного, в основном это операторы. Большая часть пишущей прессы уже внутри суда.
09:35

За полчаса до начала заседания заграждения установлены вдоль всего Старого Толмачёвского переулка, который перекрыт для движения, как и Большая Татарская улица. Примерно в 300 м от здания суда уже выставлены рамки металлоискателей, по пути к нему стоят небольшие группы полицейских.

Фото: РБК

09:33

Первое заседание прошло 16 августа, вот его ключевые моменты:

  • прокурор заявил, что Улюкаев потребовал взятку от Сечина 15 октября 2016 года в ходе саммита БРИКС, который прошел в индийском штате Гоа, угрожая ему воспрепятствованием деятельности «Роснефти»;
  • Улюкаев отказался признавать обвинения и заявил, что в его отношении была совершена провокация, которую организовали исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов;
  • защита требовала вернуть дело в прокуратуру, из-за того что текст обвинительного заключения был изменен, суд отклонил ходатайство;
  • перед началом суда Улюкаев много общался с журналистами, назвав ситуацию в российской экономике «отличной, но не безнадежной», рассказал, что читает Чехова, и заявил, что процесс по его делу закончится «положительно с исторической точки зрения».

Первый день слушаний по делу Улюкаева. Как это было

Видео: РБК

09:30
Слушания должны начаться в 10:00 мск.
Теги: «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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