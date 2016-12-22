По данным РБК, до своего ареста Улюкаев находился в разработке правоохранительных органов не менее года. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности, а курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, который в сентябре 2016 года перешел на должность вице-президента «Роснефти», однако уже в марте покинул ее. На следующий день после задержания президент России Владимир Путин отправил министра экономического развития в отставку в связи с утратой доверия.