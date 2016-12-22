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Дело Серебренникова, 11:24
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Басманный суд решает вопрос об аресте Кирилла Серебренникова. Онлайн
Басманный суд столицы изберет меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, которому было предъявлено обвинение ​в хищении в особо крупном размере. РБК следит за происходящим в режиме онлайн-трансляции
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
13:01

Также среди среди поручителей глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, сценарист Авдотья Смирнова, актеры Валерий Гаркалин, Максим Виторган и Константин Хабенский, режиссеры Лев Додин и Алексей Мизгирев, журналисты Ксения Собчак и Николай Сванидзе и другие.​

12:59
Также за Серебренникова поручились певец Филипп Киркоров и телеведущий Андрей Малахов, председатель союза театральных деятелей Александр Калягин и гендиректор Большого театра Владимир Урин.
12:59

Кирилла Серебренникова просят освободить под поручительство ряда деятелей культуры. Среди них поручительство от Натальи Солженицыной. «Я лично знакома с Серебренниковым. Он всегда отличался порядочностью и добросовестностью, которые позволили ему вместе с талантом заслужить высокую репутацию. Личное знакомство с ним позволяет мне поручиться, что он не попытается скрыться от следствия», — говорится в ее тексте.

12:54
Адвокат Дмитрий Харитонов просит приобщить к делу документы о том, что мать Серебренникова имеет инвалидность.
12:54
В зале нет близких родственников Кирилла Серебренникова. По его просьбе на заседание вне очереди пустили несколько его друзей и коллег. В их числе кинорежиссер Андрей Смирнов, ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина и журналистка Катерина Гордеева.
12:52
Судья Елена Ленская рассматривает ходатайство следователя Васильева о домашнем аресте Серебренникова.
12:51

Заседание началось.

Фото: Владислав Шатило / РБК

12:50
Мобильная связь внутри зала суда практически не работает.
12:50
«Мне кажется, это генпрогон нового спектакля», — переговариваются в толпе сотрудники «Гоголь-центра». Приставы категорически отказываются запускать их в здание.
12:49
Полиция объявила, что проход к метро закрыт. От суда до станции «Красные ворота» образовалась большая очередь.
12:42
Автозаки постепенно оцепляют периметр перед зданием Басманного суда.
12:41

В зал, где находится Серебренников, группами по пять человек запускают операторов, каждую примерно на полминуты.

Фото: Владислав Шатило / РБК

12:40
Начало слушаний задерживается уже на сорок минут.
12:33
Заседание все еще не началось. Журналисты толпятся в коридоре перед залом, в котором Серебренников ждет начала слушаний.
12:32
Тем временем к зданию суда подъехали еще два автозака. Полицейские через громкоговорители снова просят отойти людей с проезжей части на тротуар.
12:22

Серебренникова завели в зал.

Фото: Владислав Шатило / РБК

12:20
На место, где перед зданием суда толпились люди и откуда их просили уйти полицейские, пригнали автозаки.
12:15
На входе образовалась давка, пристав обращается к тем, кто пришел в суд: «Что вы как звери? Вроде мужики здоровые, а что устраиваете!»
12:10

Толпа возле здания Басманного суда уже перекинулась на Каланчевскую улицу. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся уйти с проезжей части.

Фото: Илья Немченко / РБК

12:05
Среди пришедших на заседание суда замечены писательница Людмила Улицкая, режиссер Сергей Юрский, актер Юрий Колокольников, архитектор Евгений Асс.
Теги: суды , Кирилл Серебренников
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Илья Немченко.
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