Также среди среди поручителей глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, сценарист Авдотья Смирнова, актеры Валерий Гаркалин, Максим Виторган и Константин Хабенский, режиссеры Лев Додин и Алексей Мизгирев, журналисты Ксения Собчак и Николай Сванидзе и другие.
Кирилла Серебренникова просят освободить под поручительство ряда деятелей культуры. Среди них поручительство от Натальи Солженицыной. «Я лично знакома с Серебренниковым. Он всегда отличался порядочностью и добросовестностью, которые позволили ему вместе с талантом заслужить высокую репутацию. Личное знакомство с ним позволяет мне поручиться, что он не попытается скрыться от следствия», — говорится в ее тексте.
Заседание началось.
В зал, где находится Серебренников, группами по пять человек запускают операторов, каждую примерно на полминуты.
Серебренникова завели в зал.
Толпа возле здания Басманного суда уже перекинулась на Каланчевскую улицу. Полицейские через громкоговорители призывают собравшихся уйти с проезжей части.