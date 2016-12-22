Кирилла Серебренникова просят освободить под поручительство ряда деятелей культуры. Среди них поручительство от Натальи Солженицыной. «Я лично знакома с Серебренниковым. Он всегда отличался порядочностью и добросовестностью, которые позволили ему вместе с талантом заслужить высокую репутацию. Личное знакомство с ним позволяет мне поручиться, что он не попытается скрыться от следствия», — говорится в ее тексте.