Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 57,92 EUR Нал. 70,14 69,47 USD Бирж. 58,13 +0,01 EUR Бирж. 69,80 +0,08 USD ЦБ. 58,10 +0,48 EUR ЦБ. 69,68 +0,93 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3944,81 +52,11 ММВБ 2045,00 -0,19% РТС 1108,55 -0,01% Brent 55,38 -0,04% DJIA 22370,80 +0,18% Nasdaq 6461,32 +0,10% FTSE 7275,25 +0,30%
Лента новостей
Владелец Бинбанка попросил ЦБ о санации 09:48, Финансы В Ульяновской области после урока физкультуры умер школьник 09:36, Общество Седьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция 09:31, Общество Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек 09:30, Общество Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам 09:21, Политика В Москве назовут улицу в честь основателя самбо 09:17, Общество Витязи на распутье: кого на выборах в ФРГ поддержат русские немцы 09:00, Политика Водителей-любителей предложили освободить от лишних знаний при подготовке 08:53, Общество Генконсульство США выразило соболезнования из-за смерти офицера Петрова 08:30, Общество Появилось видео ДТП с участием командующего ВДВ Андрея Сердюкова 08:24, Общество Путин обсудит «созидательное разрушение» на встрече с клубом «Валдай» 08:00, Политика Аватары: как обладатель «Оскара» создает цифровые копии людей 08:00, Технологии и медиа В Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты 07:58, Общество Лавров назвал коалицию США «незваным гостем» в Сирии 07:37, Политика В обрушившейся от землетрясения школе в Мексике погибли более 20 детей 07:20, Общество Как выглядит первое российское деревянное офисное здание 07:11, Недвижимость  В Google заявили о планах постройки экспериментального города 06:49, Технологии и медиа МТС и «ВымпелКом» подали заявки на создание сетей 5G в России 06:17, Технологии и медиа Актер Морган Фриман записал обращение об «атаках России на демократию» 05:50, Политика Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН 05:49, Политика Полиция Австралии признала неизбежность терактов в стране 05:29, Общество СМИ узнали об обстоятельствах удара с вертолета на учениях «Запад-2017» 04:44, Общество Лавров рассказал о подозрениях России в адрес США по ДРСМД 04:41, Политика В Сети появилось снятое в момент землетрясения в Мексике видео 04:20, Общество Президент Венесуэлы сравнил Дональда Трампа с Гитлером 03:49, Политика Число жертв землетрясения в Мексике превысило 130 человек 03:13, Общество Лавров жестко ограничил рамки полномочий миротворцев в Донбассе 03:02, Политика Глава МИДа рассказал о прошедшей «без политизации» встрече с Тиллерсоном 02:52, Политика
Дело Улюкаева, 09:31
0
Седьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:05
Прокуроров тоже пока нет на месте.
10:02
Заседание снова не начнется вовремя. Улюкаева еще нет, причем не только в зале — пока не приехала даже машина, на которой его обычно привозят в суд.
09:53
В зале у нас все как обычно. На месте адвокаты Улюкаева Квеизде и Бурковская, они традиционно приезжают на суд чуть раньше остальных.
09:45

Также Калугин во время допроса сообщил, что получил указание задержать машину экс-министра возле офиса «Роснефти» от своего руководителя, главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачева. Кроме этого он рассказал, что подготовка к «оперативному эксперименту» по передаче Улюкаеву чемодана с деньгами велась с конца октября 2016 года.

09:42

Сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступивший в качестве свидетеля на последнем заседании, показал суду, что Улюкаев не был задержан во дворе штаб-квартиры «Роснефти», а вместе с сотрудниками ФСБ добровольно отправился в Следственный комитет. «Мы пригласили его, и он приехал туда даже на своей машине», — рассказал он. Калугин подчеркнул, что сотрудник ФСБ действительно присутствовал в машине с Улюкаевым для обеспечения его безопасности. На вопрос адвоката экс-министра Тимофея Гриднева, что могло угрожать Улюкаеву, свидетель ответил: «Мало ли. Москва, ночь».

09:36

Краткое содержание предыдущих дней процесса:

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также, и это было очень неожиданно, спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

09:33
Если считать предварительное заседание по этому делу, то сегодня у нас будет уже восьмой день процесса. Свидетелей обвинения суд допрашивает на протяжении пяти последних заседаний. За это время выступили одиннадцать человек из заявленных обвинением тридцати.
09:30
Заседание традиционно должно начаться в 10:00 мск.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
Главное
Владелец Бинбанка попросил ЦБ о санации Финансы
Путин обсудит «созидательное разрушение» на встрече с клубом «Валдай» Политика
Тиллерсон поручил ужесточить правила выдачи визы США иностранцам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку