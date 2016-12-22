Также Калугин во время допроса сообщил, что получил указание задержать машину экс-министра возле офиса «Роснефти» от своего руководителя, главы управления «К» ФСБ Ивана Ткачева. Кроме этого он рассказал, что подготовка к «оперативному эксперименту» по передаче Улюкаеву чемодана с деньгами велась с конца октября 2016 года.
Сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступивший в качестве свидетеля на последнем заседании, показал суду, что Улюкаев не был задержан во дворе штаб-квартиры «Роснефти», а вместе с сотрудниками ФСБ добровольно отправился в Следственный комитет. «Мы пригласили его, и он приехал туда даже на своей машине», — рассказал он. Калугин подчеркнул, что сотрудник ФСБ действительно присутствовал в машине с Улюкаевым для обеспечения его безопасности. На вопрос адвоката экс-министра Тимофея Гриднева, что могло угрожать Улюкаеву, свидетель ответил: «Мало ли. Москва, ночь».
Краткое содержание предыдущих дней процесса:
1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.
7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.
11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также, и это было очень неожиданно, спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.
13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.
18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.