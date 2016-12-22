Сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступивший в качестве свидетеля на последнем заседании, показал суду, что Улюкаев не был задержан во дворе штаб-квартиры «Роснефти», а вместе с сотрудниками ФСБ добровольно отправился в Следственный комитет. «Мы пригласили его, и он приехал туда даже на своей машине», — рассказал он. Калугин подчеркнул, что сотрудник ФСБ действительно присутствовал в машине с Улюкаевым для обеспечения его безопасности. На вопрос адвоката экс-министра Тимофея Гриднева, что могло угрожать Улюкаеву, свидетель ответил: «Мало ли. Москва, ночь».