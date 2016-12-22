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Дело Улюкаева, 09:32
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Шестой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:35

Краткое содержание предыдущих дней процесса:

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также, и это было очень неожиданно, спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

09:32
Если считать предварительное заседание по этому делу, то сегодня у нас будет уже восьмой день процесса. Свидетелей обвинения суд допрашивает на протяжении пяти последних заседаний, за это время выступили десять человек из заявленных обвинением тридцати.
15.09 17:23
Заседание должно начаться в 10:00 мск.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Егор Губернаторов.
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