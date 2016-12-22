15 июня Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином дворе в центре Москвы. РБК следит за трансляцией в прямом эфире
Больше всего вопросов президент получил в 2015 году – тогда Владимиру Путину было направлено более 3 млн вопросов. Тогда прямая линия продлилась 3 часа 57 минут.
В этом году число вопросов, которые жители России направили президенту, превысило полтора миллиона. Для сравнения в 2001 году, когда прямая линия проводилась впервые, президенту было направлено 400 вопросов.
Владимир Путин отвечает на вопросы из студии в Гостином дворе в Москве. Как долго президент будет отвечать на вопросы граждан, неизвестно. В среднем мероприятие длится от двух до четырех часов. Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.
РБК начинает онлайн-трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой президент России отвечает на вопросы граждан.
Вопросы президенту жители страны задают по телефону, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», через специальный сайт прямой линии, а также по видеосвязи.В этом году прямая линия проходит в пятнадцатый раз.