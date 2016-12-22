Владимир Путин отвечает на вопросы из студии в Гостином дворе в Москве. Как долго президент будет отвечать на вопросы граждан, неизвестно. В среднем мероприятие длится от двух до четырех часов. Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.