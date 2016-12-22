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Политика, 11:47
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Прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

15 июня Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином дворе в центре Москвы. РБК следит за трансляцией в прямом эфире

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:48
Кстати, вы еще можете успеть задать свой вопрос — они принимаются до окончания прямой линии. Сделать это можно вот здесь: «Прямая линия с Владимиром Путиным». 
11:38

Больше всего вопросов президент получил в 2015 году – тогда Владимиру Путину было направлено более 3 млн вопросов. Тогда прямая линия продлилась 3 часа 57 минут.

Линии Путина: цифры, факты, цитаты

11:26

В этом году число вопросов, которые жители России направили президенту, превысило полтора миллиона. Для сравнения в 2001 году, когда прямая линия проводилась впервые, президенту было направлено 400 вопросов.

11:25

Владимир Путин отвечает на вопросы из студии в Гостином дворе в Москве. Как долго президент будет отвечать на вопросы граждан, неизвестно. В среднем мероприятие длится от двух до четырех часов. Самая длинная линия была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.

11:24

РБК начинает онлайн-трансляцию с прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой президент России отвечает на вопросы граждан.

Вопросы президенту жители страны задают по телефону, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», через специальный сайт прямой линии, а также по видеосвязи.

В этом году прямая линия проходит в пятнадцатый раз.
Теги: Россия , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Автор: Наталья Демченко
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