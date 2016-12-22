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Общество, 09:49
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Четырнадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:10

Прокурор Непорожный говорит, что сейчас будет показана сумка из машины Улюкаева. Включается новая запись.

На ней уже знакомый нам гаражный бокс, у него стоят двое мужчин. Сечин в куртке с меховым капюшончиком прогуливается перед боксом, видимо, в ожидании Улюкаева. Падает легкий снег. «Да ты на стоянку встань! На стоянку встань!» — говорит голос за кадром, похоже, что это говорит сам Сечин.

11:07
Адвокат Гриднев вступает: «Ваша честь, обратите внимание. Когда авто останавливается, и к машине подходят сотрудники ФСБ, там видно, что один из этих сотрудников записывает происходящее на камеру. Этой записи в деле нет».
11:06

В суде погасили свет, чтобы было лучше видно. Видео смотрится немного зловеще.

11:05

Улюкаев внимательно слушает и наблюдает за происходящим.

Следующий диск и файл. Это видео, на нем — гаражный бокс в офисе «Роснефти». Вечер, лежит снег и идет дождь, шум от которого сильно искажает звук на записи.

Сам разговор слышно очень плохо. «Спасибо тебе большое. До свидания», — говорит Сечин. После этого открывается бокс, из него выезжает BMW Улюкаева. Потом он останавливается, к машине подходят несколько человек, все в костюмах. Из автомобиля выходит двое, Улюкаев в костюме выходит из кадра. Конец записи.

11:00

Это уже знакомый нам по стенограмме разговор. Интонации дружелюбные, Улюкаев как будто бы немного взволнован звонком Сечина. Они договариваются встретиться в 17:00. "Спасибо большое, обнимаю", - говорит Сечин на прощание.

Суды Улюкаева: как изменился экс-министр с момента задержания Еще 2 фото
Фотогалерея

10:59

Слушаем звонок Сечина и Улюкаеву. Длинные гудки. Начинается разговор двух секретарей. «Игорь Иванович, добрый день, соединяю», — говорит помощница Улюкаева.

У Сечина очень радостный голос, он смеется. «У меня неисполненные поручения есть по итогам работы там в Гоа, ну и много вопросов накопилась. Ты не мог бы на секундочку к нам подъехать, ну, и компанию посмотреть», — говорит он.

Действительно трудно разобрать, произнес ли Сечин вслух «Гоа», но это слово было очень похоже на название индийского штата. Но мы не можем утверждать этого на сто процентов. Но похоже.

10:54
Нам включили первую запись, это действительно происходит на самом деле.
10:54
Прокурор Филипчук объявляет, что воспроизводится вещдок: диск Verbatim с записью разговора Сечина и Улюкаева.
10:52

Нас ждут аудио- и видеозаписи встречи Сечина и Улюкаева 14 ноября 2016 года, а также их телефонный разговор, имевший место в этот же день ранее.

10:51
Судья Лариса Семенова лично ножницами срезает печати с нескольких конвертов.
10:50
Суд вскрывает запечатанные конверты с дисками, представленными в уголовном деле. Очень волнительный момент.
10:48
Гособвинитель Непорожный предлагает исследовать вещественные доказательства — диски с видеозаписями, в том числе встречи Сечина, Улюкаева и Костина в Гоа.
10:48
А мы наконец-то начинаем, заседание открыто.
10:47

Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников сообщило, что оглашение стенограммы прослушки Улюкаева в суде было произведено при поддержке, «если не по приказу» Путина. В Кремле заявили о своей полной непричастности к происходящему.

10:46
Гособвинители оживленно болтают и даже смеются.
10:39
Начало слушаний задерживается уже на 40 минут, а мы все еще продолжаем ждать судью.
10:31
Сегодня и Улюкаев, и обвинители и бодры, и веселы.
10:24
Мы продолжаем внимательно следить за тем, что читает бывший министр экономического развития. Теперь это «Процесс» Франца Кафки, и это неплохой выбор.
10:22

И вот он уже внутри.

Фото: РБК

10:22
А нет, уже есть. Улюкаева провожают к залу.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Алина Фадеева, Маргарита Алехина.
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