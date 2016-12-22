Улюкаев внимательно слушает и наблюдает за происходящим.

Следующий диск и файл. Это видео, на нем — гаражный бокс в офисе «Роснефти». Вечер, лежит снег и идет дождь, шум от которого сильно искажает звук на записи.

Сам разговор слышно очень плохо. «Спасибо тебе большое. До свидания», — говорит Сечин. После этого открывается бокс, из него выезжает BMW Улюкаева. Потом он останавливается, к машине подходят несколько человек, все в костюмах. Из автомобиля выходит двое, Улюкаев в костюме выходит из кадра. Конец записи.