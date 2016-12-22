Прокурор Непорожный говорит, что сейчас будет показана сумка из машины Улюкаева. Включается новая запись.
На ней уже знакомый нам гаражный бокс, у него стоят двое мужчин. Сечин в куртке с меховым капюшончиком прогуливается перед боксом, видимо, в ожидании Улюкаева. Падает легкий снег. «Да ты на стоянку встань! На стоянку встань!» — говорит голос за кадром, похоже, что это говорит сам Сечин.
В суде погасили свет, чтобы было лучше видно. Видео смотрится немного зловеще.
Улюкаев внимательно слушает и наблюдает за происходящим.
Следующий диск и файл. Это видео, на нем — гаражный бокс в офисе «Роснефти». Вечер, лежит снег и идет дождь, шум от которого сильно искажает звук на записи.
Сам разговор слышно очень плохо. «Спасибо тебе большое. До свидания», — говорит Сечин. После этого открывается бокс, из него выезжает BMW Улюкаева. Потом он останавливается, к машине подходят несколько человек, все в костюмах. Из автомобиля выходит двое, Улюкаев в костюме выходит из кадра. Конец записи.
Это уже знакомый нам по стенограмме разговор. Интонации дружелюбные, Улюкаев как будто бы немного взволнован звонком Сечина. Они договариваются встретиться в 17:00. "Спасибо большое, обнимаю", - говорит Сечин на прощание.
Слушаем звонок Сечина и Улюкаеву. Длинные гудки. Начинается разговор двух секретарей. «Игорь Иванович, добрый день, соединяю», — говорит помощница Улюкаева.
У Сечина очень радостный голос, он смеется. «У меня неисполненные поручения есть по итогам работы там в Гоа, ну и много вопросов накопилась. Ты не мог бы на секундочку к нам подъехать, ну, и компанию посмотреть», — говорит он.
Действительно трудно разобрать, произнес ли Сечин вслух «Гоа», но это слово было очень похоже на название индийского штата. Но мы не можем утверждать этого на сто процентов. Но похоже.
Нас ждут аудио- и видеозаписи встречи Сечина и Улюкаева 14 ноября 2016 года, а также их телефонный разговор, имевший место в этот же день ранее.
Напомним, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников сообщило, что оглашение стенограммы прослушки Улюкаева в суде было произведено при поддержке, «если не по приказу» Путина. В Кремле заявили о своей полной непричастности к происходящему.
И вот он уже внутри.